English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
நிம்மதியான தூக்கம் வேண்டுமா? இந்த 5 விஷயங்களை மட்டும் செய்யுங்க!

World Health Day 2026: இரவில் உங்களுக்குப் போதுமான உறக்கம் கிடைக்காவிட்டால், உங்கள் இரவு நேர வழக்கத்தை மாற்றிக்கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும். அதற்காக நீங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய 7 எளிய மற்றும் பயனுள்ள குறிப்புகளை இப்போது அறிந்துகொள்வோம். இவற்றைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் இரவு நேரத்தில் நிம்மதியான உறக்கத்தைப் பெறுவீர்கள். அவை என்னவென்று இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 4, 2026, 04:07 PM IST
Trending Photos

How to Get a Sleep Better at Night: இரவில் கிடைக்கும் ஒரு நல்ல உறக்கம், நீங்கள் விழித்தெழும் போது உங்கள் உணர்வை மேம்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், உங்கள் மன மற்றும் உடல் நலத்திற்கும் இன்றியமையாததாகும். எனவே, இரவில் உங்களுக்குப் போதுமான உறக்கம் கிடைக்காவிட்டால், உங்கள் இரவு நேர வழக்கத்தை மாற்றிக்கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும். அதற்காக நீங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய 7 எளிய மற்றும் பயனுள்ள குறிப்புகளை இப்போது அறிந்துகொள்வோம். இவற்றைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் இரவு நேரத்தில் நிம்மதியான உறக்கத்தைப் பெறுவீர்கள். அவை என்னவென்று இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

சரியான நேரத்தில் உறங்கி, சரியான நேரத்தில் எழுவதற்கான ஆலோசனைகள்

உங்கள் உடல் ஒரு முறையான தினசரி வழக்கத்தையே விரும்புகிறது; எனவே, தினமும் ஒரே நேரத்தில் தூங்கி, ஒரே நேரத்தில் எழுவது உங்கள் உடலுக்கு மிகவும் நல்லது.

ஸ்கிரீன் நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்

தூங்கச் செல்வதற்கு முன் அலைபேசிகள், தொலைக்காட்சி அல்லது மடிக்கணினிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். இவற்றிலிருந்து வெளிவரும் நீல ஒளி, தூக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் ஹார்மோன்களைப் பாதிக்கக்கூடும். எனவே, தூங்கச் செல்வதற்கு முன் புத்தகத்தைப் படிப்பது சிறந்தது.

அமைதியான மற்றும் சாந்தமான சூழலை உருவாக்குங்கள்

தூங்கும் போது அறையில் மங்கலான வெளிச்சம், நறுமணம் வீசும் மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றுவது அல்லது மெல்லிசை கேட்பது போன்ற சூழலை உருவாக்குவது, தூங்குவதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது என்ற சமிக்ஞையை மூளைக்கு வழங்க உதவும்.

பகலில் தூங்குவதை தவிர்க்கவும்

பகல் நேரத் தூக்கம் உங்கள் இரவு நேரத் தூக்கத்தைப் பாதிக்கலாம்.

தினசரி வழக்கத்தைப் பின்பற்றுங்கள்

நீங்கள் தினமும் இரவு எந்த நேரத்தில் தூங்கச் செல்கிறீர்கள் மற்றும் காலை எந்த நேரத்தில் விழிக்கிறீர்கள் என்பதைத் துல்லியமாகக் குறித்து வையுங்கள். நீங்கள் உண்ணும் உணவு, குறிப்பாக இரவு உணவு மற்றும் காபி, டீ போன்ற பானங்கள் அருந்தும் நேரம் உங்கள் தூக்கத்தைப் பாதிக்கும். படுக்கைக்குச் செல்லும்முன் உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது (மகிழ்ச்சி, கவலை அல்லது மன அழுத்தம்) என்பதைக் கவனியுங்கள். இந்தத் தகவல்களைத் தொடர்ந்து குறித்து வருவதன் மூலம், உங்கள் தூக்கத்தைக் கெடுக்கும் உண்மையான காரணி எது என்பதை உங்களால் எளிதாகப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

காஃபினைத் தவிர்க்கவும்

காஃபின் உங்கள் ஒருமைப்பாட்டையும் ஆற்றலையும் அதிகரிக்கக்கூடும். எனவே, உறங்குவதற்கு 6 முதல் 8 மணி நேரத்திற்கு முன்பு அதைப் பருகுவது உங்கள் உறக்கத்தைப் பாதிக்கலாம். ஆகையால், காபி, மற்றும் தேநீர் போன்ற காஃபின் கலந்த பானங்களைத் தவிர்க்கவும்.

சுவாசப் பயிற்சிகளைப் பயிற்சி செய்யுங்கள்

உறங்கச் செல்வதற்கு முன் சிறிது தியானம் அல்லது சுவாசப் பயிற்சிகளைச் செய்வது மனதை அமைதிப்படுத்தவும், இரவில் நல்ல உறக்கத்தைப் பெறவும் உதவும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக எத்தனை மணிநேரம் உறங்குவது அவசியம்?
பொதுவாக ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதருக்கு 7 முதல் 9 மணிநேர ஆழ்ந்த உறக்கம் அவசியமாகும். 

தூங்குவதற்கு எவ்வளவு நேரத்திற்கு முன்பாக இரவு உணவை உட்கொள்ள வேண்டும்?
தூங்குவதற்கு குறைந்தது 2 முதல் 3 மணிநேரத்திற்கு முன்பே உணவை உட்கொள்வது சிறந்தது. இது செரிமான மண்டலம் ஓய்வெடுக்கவும், தூக்கத்தின் போது ஏற்படும் அஜீரணக் கோளாறுகளைத் தவிர்க்கவும் உதவும்.

படுக்கையில் தூக்கம் வராமல் புரண்டு கொண்டிருந்தால் என்ன செய்வது?
படுக்கைக்குச் சென்று 20 நிமிடங்களுக்கு மேல் தூக்கம் வரவில்லை என்றால், எழுந்து வேறு அறைக்குச் சென்று மெல்லிய வெளிச்சத்தில் புத்தகம் படிக்கலாம் அல்லது மெல்லிசை கேட்கலாம்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Night RoutineHow to get better sleepRestful sleep tipsBedtime routine for adults

Trending News