English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • 1 வாரத்தில் 1 கிலோ குறைக்கலாம்! Fitness Trainer கொடுக்கும் டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க

1 வாரத்தில் 1 கிலோ குறைக்கலாம்! Fitness Trainer கொடுக்கும் டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க

How To Loose One Kg Per Week : பலரும் வருட இறுதி வருவதற்குள் எப்படியாவது, உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து இருப்பர். அவர்களுக்கான டிப்ஸ் இதோ. 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 9, 2025, 04:01 PM IST
  • உடல் எடையை குறைக்க டிப்ஸ்
  • ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு கிலோ..
  • என்ன செய்ய வேண்டும்? டிப்ஸ் இதோ!

Trending Photos

ஆதாரில் உள்ள பழைய போட்டோவை மாற்றுவது ஈஸி! இதை மட்டும் பண்ணுங்க
camera icon7
Aadhaar card
ஆதாரில் உள்ள பழைய போட்டோவை மாற்றுவது ஈஸி! இதை மட்டும் பண்ணுங்க
மகளிர் உரிமைத் தொகை வரவில்லையா? மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத் தொகை வரவில்லையா? மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
ஆதார் நகல் பயன்படுத்த தடை! புதிய ரூல்ஸ் கொண்டு வரும் அரசு.. முழு விவரம் இதோ
camera icon7
Aadhaar card
ஆதார் நகல் பயன்படுத்த தடை! புதிய ரூல்ஸ் கொண்டு வரும் அரசு.. முழு விவரம் இதோ
மறக்க முடியாத முகங்கள்: 2025-ல் மறைந்த தமிழ் திரை நட்சத்திரங்கள்
camera icon10
Year ender 2025
மறக்க முடியாத முகங்கள்: 2025-ல் மறைந்த தமிழ் திரை நட்சத்திரங்கள்
1 வாரத்தில் 1 கிலோ குறைக்கலாம்! Fitness Trainer கொடுக்கும் டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க

How To Loose One Kg Per Week : வருட இறுதி, மிக விரைவில் வரப்போகிறது. வழக்கமாக பலரும் இந்த வருட இறுதியில் அடுத்த வருடத்திற்கான தீர்மானங்களை இப்போதே எழுதி வைக்க ஆரம்பித்திருப்பர். அதில் உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்பதும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடும். இதை செய்வதற்கு, நாம் என்னென்ன மாதிரியான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம் என்பது குறித்து சிலருக்கு யோசனை இருக்கும் சிலருக்கு இருக்காது. அப்படி யோசனைகளை வைத்துக் கொள்ளாமல் இருப்பவர்களுக்கான சில டிப்ஸ் இதோ.

Add Zee News as a Preferred Source

ட்ரைனர் கொடுக்கும் டிப்ஸ்:

பிரபல பிட்னஸ் நிபுணரான ஆர்ஜா பேடி, ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு கிலோவை எப்படி குறைக்கலாம் என்பதற்கான டிப்ஸை கொடுத்திருக்கிறார். இவர் கூறியிருக்கும் விஷயங்கள் எளிமையான மற்றும் பாதுகாப்பான வெயிட் லாஸ் வழிமுறைக்கு உகந்ததாக இருப்பதாக பலர் தெரிவித்து வருகின்றனர். இது குறித்து பேசும் அவர், விரைவாக வெயிட் லாஸ் செய்வதற்கு அதற்கு ஏற்ற டயட்டும் இருக்க வேண்டும் என்கிறார். 

1. வாரத்தில் குறைக்க வேண்டிய வெயிட்:

முதலில் வாரத்தில் எவ்வளவு எடை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அதனை முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். நம் உடல் எடையின், 1- 1.5 சதவீத எடையை வாரத்திற்கு குறைக்க திட்டமிட வேண்டும் என்கிறார் பெரும்பாலானோருக்கு இது, 0.7 கிலோவில் இருந்து 1.4 கிலோவாக இருக்கலாம் என்கிறார். 

2. வாரத்திற்கான கலோரி இழப்பு டயட்:

இந்த பிட்னஸ் ட்ரெயினரை பொறுத்தவரை, 0.45 லோ இருக்கும் Fat, 3500 கலோரிகளுக்கு சமம் என்கிறார். இதை வைத்து கணக்கிட்டால் நமது உடல் எடையை குறைக்க அதற்கு ஏற்ப எவ்வளவு கலோரியை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என நமக்கு தெரியும் என்கிறார். பெரும்பாலானோருக்கு ஒரு வாரத்திற்கு 5600 கலோரிகள் தேவை என கூறும் அவர், ஒரு நாளைக்கு 800 கலோரி வேண்டும் என்கிறார். இது ஆரம்பத்தில் கடினமாக இருக்கும் என்றாலும் இதற்கு ஏற்ப உடலை பழகிக் கொண்டால் மட்டுமே உடல் எடையை குறைக்க முடியுமாம்.

3.உருவாக்குதல்:

ஆஜ்ரா, கடைசியாக கொடுக்கும் அட்வைஸ், நாமே Calorie Defecit-ஐ குறைக்க வேண்டும் என்பதுதான். தினமும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் கலோரியில் இருந்து 600 கலோரிகளை குறைக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்.

செய்ய சொல்லும் ஒரே உடற்பயிற்சி:

கொழுப்பை குறைக்க அவர் ஒரு உடற்பயிற்சியையும் பரிந்துரைக்கிறார். தினசரி நடைப்பயிற்சி செய்வது, இதற்கு உதவும் என்று கூறும் அவர், 1000 ஸ்டெப்ஸிற்கு 30-40 கலோரிகள் வரை குறையும் என்கிறார். இது, நாம் எவ்வளவு வேகமாக நடக்கிறோம் மற்றும் எவ்வளவு உடல் எடையுடன் இருக்கிறோம் என்பதை பொருத்து அமையும். 

தினமும் 3000 ஸ்டெப்ஸ் நடக்க அறிவுருத்தும் அவர், 30 நிமிடம் நடக்கலாம் அல்லது இரண்டாக பிரித்து, காலையில் 15 நிமிடம் மாலையில் 15 நிமிடம் நடக்கலாம் என்றுகூறுகிறார். அதே போல, வாரத்தில் மூன்று முறை 20 நிமிடம் கார்டியோ உடற்பயிற்சி செய்ய சொல்லும் இவர், பைக்கிங், நீச்சல், நடனம், வேகமாக நடப்பது, படி ஏறுவது உள்ளிட்ட பல உடற்பயிற்சிகளை செய்ய சொல்லி கூறுகிறார்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி, இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கும் ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் கூறியதன் தகவல் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது)

மேலும் படிக்க | காலையா? மாலையா? உடற்பயிற்சி செய்ய சிறந்த நேரம் எது? தமன்னா ட்ரெயினர் கூறும் விஷயம்..

மேலும் படிக்க | Year Ender 2025: நோ சுகர் முதல் நோ கார்ப்ஸ் வரை.... 2025 -இன் டாப் 5 Weight Loss டயட் டிப்ஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
weight lossFitness Coachweight managementWeekly Weight Loss

Trending News