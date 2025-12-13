2 மடங்கு வேகமா உடல் எடையை குறைக்க இந்த பானத்தை இப்படி குடிங்க போதும்

Weight Loss Drink: இன்றைய பரபரப்பான வாழ்க்கை முறையில், மக்கள் தங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவதற்கு அதிக நேரம் செலவிட முடிவதில்லை. இதன் விளைவாக, எடை அதிகரிப்பு பிரச்சனை கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது. காலை முதல் மாலை வரை அலுவலகத்தில் உட்கார்ந்து வேலை செய்பவர்களிடையே இந்த பிரச்சனை அதிகமாக காணப்படுகிறது.
உடல் செயல்பாடு மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் இல்லாத உணவுகளால் உடல் எடை பெரும்பாலும் அதிகரிக்கிறது. மக்கள் எடை இழக்க பல்வேறு முறைகளை முயற்சி செய்கிறார்கள். சிலர் ஜிம் சென்று உடற்பயிற்சிகளை செய்கிறார்கள். சிலர் கடுமையான உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொள்கிறார்கள். எனினும், இவற்றாலும் சில நேரங்களில் எந்த குறிப்பிடத்தக்க பலனையும் பெற முடிவதில்லை. எனினும், சில எளிய, இயற்கையான வழிகளிலும் உடல் எடையை எளிதாக குறைக்கலாம். அப்படி ஒரு எடை இழப்பு வகையை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
இரண்டு மடங்கு வேகமாக எடை இழக்க உதவும் ஒரு வீட்டு வைத்தியத்தை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். இதற்கு நாம் சமையலறையில் பயன்படுத்தும் ஒரு மசாலாவும் 250 மில்லி லிட்டர் தண்ணீரும் இருந்தால் போதும்.
எடை இழப்பு பானத்தை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்:
250 மில்லி லிட்டர் தண்ணீர்
1 டீஸ்பூன் சீரகம்
எடை இழப்பு பானத்தை செய்வது எப்படி?
- இந்த பானம் எடை இழப்புக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
- இதை செய்ய, 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தை 250 மில்லி தண்ணீரில் இரவு முழுவதும் ஊற வைக்கவும்.
- அதன் பின்னர், காலையில், சீரக நீரை குறைந்தது 5 நிமிடங்கள் நன்கு கொதிக்க வைக்கவும்,
- நீர் வெதுவெதுப்பானவுடன் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கவும்.
- மாற்றாக, 1 கப் தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து, அதில் 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தை சேர்க்கலாம்.
- 5 முதல் 10 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, இந்த தண்ணீரை வடிகட்டி குடிக்கவும்.
- உடலில் உள்ள நச்சுக்களை நீக்க இதில் எலுமிச்சை சாற்றையும் சேர்க்கலாம்.
சீரக தண்ணீரின் நன்மைகள் என்ன?
- சீரக நீர் உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது.
- இது உணவை எளிதாக ஜீரணிக்க உதவுகிறது.
- இது ஆரோக்கியமான செரிமான அமைப்பை பராமரிக்க உதவுகிறது.
- வீக்கம் போன்ற பிரச்சினைகளை நிவர்த்தி செய்வதிலும் சீரக நீர் மிகவும் பயனுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.
- உடல் பருமனால் அவதியில் உள்ளவர்களுக்கு சீரகம் மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
- சீரக நீர் குடிப்பது வயிற்றை நீண்ட நேரம் நிரப்பி, அடிக்கடி ஏற்படும் பசியைத் தடுக்கிறது.
- இதுமட்டுமின்றி, கொழுப்பு முறிவை மேம்படுத்தும் பல ஆண்டி-ஆக்சிடெண்டுகள் இதில் உள்ளன.
இவற்றை மனதில் கொள்வது நல்லது
சீரக நீரைக் குடிக்கும்போது சில விஷயங்களை மனதில் கொள்ள வேண்டும் என ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இல்லையெனில் பிரச்சினைகள் ஏற்படக்கூடும்.
- ஒரு நாளைக்கு ஒரு கப் சீரக நீரை மட்டும் குடிக்க வேண்டும்.
- இதை அதிகமாக குடிப்பது சர்க்கரை அளவைக் குறைத்து நெஞ்செரிச்சலை ஏற்படுத்தும்.
- கர்ப்பிணிகளும் தாய்ப்பால் கொடுப்பவர்களும் சீரக நீரை உட்கொள்வதற்கு முன் உங்கள் மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.
- இரைப்பை அழற்சி இருந்தால், இந்த தண்ணீரை வெறும் வயிற்றில் குடிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
