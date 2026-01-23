வாயுத்தொல்லைக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வெற்றிலை: இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்க

Betel Leaves Benefits: அதிகமாக சாப்பிடுவது அல்லது கெட்டுப்போன உணவை சாப்பிடுவது பெரும்பாலும் வயிற்று உப்புசத்தை ஏற்படுத்துகிறது. வயிற்றுக்குள் ஏதோ குமிழிவது போல் உணரும் ஒரு நிலை ஏற்பட்டு, வாயு மேல்நோக்கி எழுகிறது. இதனால் வயிறு பலூன் போல வீங்குகிறது. இந்த பிரச்சனை உள்ளவர்கள் வெற்றிலைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
வெற்றிலைகள் சுவையாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், அவை கால்சியம், பொட்டாசியம், இரும்பு, வைட்டமின் சி மற்றும் நார்ச்சத்து ஆகியவற்றின் நல்ல மூலமாகவும் உள்ளன. எனவே, வெற்றிலைகள் வாயுவை நீக்குவதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வெற்றிலைகள் வாயுத்தொல்லையை எப்படி போக்குகின்றன என இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
வயிற்று வாயுவுக்கு வெற்றிலை
வாயுத் தொல்லையில் நிவாரணம் பெற, உங்களுக்கு இரண்டு வெற்றிலைகள், ஒரு டீஸ்பூன் தேன், அரை டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு, ஒரு கப் தண்ணீர் மற்றும் இரண்டு முதல் மூன்று துளசி இலைகள் தேவைப்படும். முதலில், வெற்றிலைகளை கழுவி சிறிய துண்டுகளாக்கவும். ஒரு கப் வெதுவெதுப்பான நீரில் சேர்த்து சுமார் 10 நிமிடங்கள் ஊற விடவும். துளசி இலைகளையும் ஊற வைக்கவும். பின்னர், துளசி மற்றும் வெற்றிலைகளிலிருந்து சாற்றை மெதுவாக வடிகட்டவும். இந்த வடிகட்டிய சாற்றில் தேன் மற்றும் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து கலக்கவும். இப்படி உங்கள் வீட்டு வைத்தியம் தயாராகிவிடும். இப்படி தயாரிக்கப்பட்ட பானத்தை காலையிலோ அல்லது உணவுக்குப் பிறகோ குடிக்கலாம். இது வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது.
வெற்றிலையின் ஆரோக்கிய நன்மைகள் என்ன?
வெற்றிலை செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது. இந்த இலைகளில் உள்ள இயற்கை பொருட்கள் வீக்கம், அஜீரணம் மற்றும் லேசான வலியிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கின்றன. அமிலத்தன்மையால் அவதியில் உள்ளவர்களும் வெற்றிலைகளை உட்கொள்ளலாம். இந்த இலைகள் இருமல், சளி மற்றும் வீங்கிய ஈறுகளை சரிசெய்யவும் உதவுகின்றன. இந்த இலைகள் மனநிலையை மேம்படுத்துவதிலும் மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதிலும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இந்த விஷயங்களை மனதில் கொள்ளுங்கள்:
- இந்த மருந்தை அதிகமாக உட்கொள்ள வேண்டாம். 1 முதல் 2 இலைகள் போதுமானது; தேவைக்கு அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டாம்.
- புகையிலை அல்லது இனிப்பு வெற்றிலையை உட்கொள்வதைத் தவிர்க்கவும்; சுத்தமான வெற்றிலையை மட்டுமே பயன்படுத்தவும்.
- புண்கள் அல்லது கடுமையான அமிலத்தன்மையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த தீர்வைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- கர்ப்ப காலத்தில் இந்த மருந்தை தினமும் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
- வெறும் வயிற்றில் இந்த பானத்தை குடிக்க வேண்டாம்.
வாயு தொல்லையைப் போக்க இந்த வைத்தியங்களும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்:
- நீங்கள் வாயு பிரச்சனையால் அவதிப்பட்டால், ஓம தண்ணீரைக் குடிக்கலாம். ஓமத்தை தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து குடிப்பது நிவாரணம் அளிக்கிறது.
- வெந்தய நீரும் வாயு தொல்லைக்கு ஒரு அருமருந்தாகும். அதன் பண்புகள் வயிற்றில் ஒரு இனிமையான விளைவைக் கொண்டுள்ளன.
- சீரகத்தை ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து, வடிகட்டி, குடிப்பதும் வாயு தொல்லையிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
