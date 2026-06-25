Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health
  • /அவர் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறார்.. உறுப்புதானம் மூலம் பலருக்கு வாழ்க்கை தந்த ஹேமந்தின் கதை

அவர் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறார்.. உறுப்புதானம் மூலம் பலருக்கு வாழ்க்கை தந்த ஹேமந்தின் கதை

Organ Donation Story: டெல்லியைச் சேர்ந்த ஹேமந்த் குமார் அகர்வால், 2020 ஆம் ஆண்டு மூளைச்சாவு அடைந்த பிறகு அவரது குடும்பம் உறுப்புகளை தானம் செய்ய ஒப்புக்கொண்டது. அவரது இரண்டு சிறுநீரகங்கள் மற்றும் கல்லீரல் தானமாக வழங்கப்பட்டு பலருக்கு புதிய வாழ்க்கை கிடைத்தது. இன்று வரை அவரது மனைவி பர்கா, "அவர் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறார்" என்ற நம்பிக்கையுடன் அவரது புகைப்படத்திற்கு மாலை அணிவிக்கவில்லை. இந்த உணர்ச்சிகரமான கதை உறுப்பு தானம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 25, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:23 PM IST
அவர் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறார்.. உறுப்புதானம் மூலம் பலருக்கு வாழ்க்கை தந்த ஹேமந்தின் கதை
Image Credit: File (Zee Health) Hemant Kumar Agarwal Organ Donation Inspiring StorySource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தவெக ஆதரவு வாபஸ்? கம்யூனிஸ்ட் அந்தர் பல்டி! முத்தரசன் சொன்ன குட்டி கதை
TVK government31 min ago
2
Chennai News46 min ago
3
Venezula1 hr ago
4
Mercury transit1 hr ago
5
Salem1 hr ago