/அவர் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறார்.. உறுப்புதானம் மூலம் பலருக்கு வாழ்க்கை தந்த ஹேமந்தின் கதை

சில மனிதர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்தாலும், அவர்கள் செய்த நற்செயல்கள் மூலம் என்றும் உயிருடன் வாழ்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்தான் ஹேமந்த் குமார் அகர்வால். குடும்பத்திற்காக உழைத்தவர், நண்பர்களுக்கு எப்போதும் உதவிக்கரம் நீட்டியவர், வாழ்க்கையை முழுமையாக அனுபவித்தவர். ஆனால் அவரது வாழ்க்கைப் பயணம் எதிர்பாராத விதமாக முடிந்தாலும், அவர் எடுத்த ஒரு முடிவு இன்று பலரின் வாழ்க்கையில் புதிய நம்பிக்கையை விதைத்துள்ளது.
மீரட்டில் இருந்து டெல்லி வரை தினமும் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்து தனது குடும்பத்தின் எதிர்காலத்திற்காக உழைத்தவர் ஹேமந்த். சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு டெல்லி துவாரகாவில் தனது குடும்பத்திற்காக அழகான வீடு ஒன்றை கட்டியிருந்தார்.அந்த வீட்டில் குடும்பத்துடன் நீண்ட காலம் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்பது அவரது கனவு. ஆனால் விதி வேறு திட்டம் வைத்திருந்தது.
2020 பிப்ரவரி 29-ஆம் தேதி ஹேமந்தின் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத திருப்பம் ஏற்பட்டது.
போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றின.
உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட அவர், சிடி ஸ்கேன் பரிசோதனையில் "Intraventricular Hemorrhage" எனப்படும் மூளையில் ரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
பின்னர் அவர் ஆர்டெமிஸ் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். மருத்துவர்கள் அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டபோதிலும், 2020 மார்ச் 12-ஆம் தேதி அவர் மூளைச்சாவு அடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டார்.
ஒரு குடும்பத்திற்குப் பிரியமானவரை இழப்பது மிகப்பெரிய வேதனை. ஆனால் அந்த வேதனையின் நடுவிலும் ஹேமந்தின் குடும்பம் மனிதநேயத்தின் உச்சத்தை தொட்ட முடிவை எடுத்தது.
மகள் அபூர்வா தனது தந்தையின் உறுப்புகளை தானம் செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தெரிவித்தார். மனைவி பர்காவும் மிகுந்த மனவலிமையுடன் அதற்கு சம்மதம் தெரிவித்தார்.
புதிய வாழ்க்கையை வழங்கியது.
ஹேமந்தின் மனைவி பர்கா கூறிய வார்த்தைகள் பலரின் கண்களில் கண்ணீரை வரவழைக்கின்றன.
"இன்று வரை என் கணவரின் புகைப்படத்திற்கு நான் மாலை அணிவிக்கவில்லை. ஏனெனில் அவர் இறக்கவில்லை. வேறு ஒருவரின் உடலில் இன்று கூட உயிருடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்."
இந்த ஒரு வாக்கியம், உறுப்பு தானத்தின் உண்மையான அர்த்தத்தை உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டுகிறது.
பலர் உறுப்பு தானம் செய்ய விரும்பினாலும், சமூகத்தில் நிலவும் சில தவறான நம்பிக்கைகள் அவர்களைத் தடுக்கின்றன.
"மருத்துவர்கள் உறுப்புகளை விற்பனை செய்கிறார்கள் என்ற தவறான கருத்து மக்களிடம் உள்ளது. ஆனால் உண்மையில் அப்படி எதுவும் இல்லை. என் கணவரின் உடல் முழு மரியாதையுடன் எங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது."
இல்லை. இந்தியாவில் உறுப்பு தானம் முழுமையாக அரசின் கண்காணிப்பில் நடைபெறுகிறது.
தானம் வழங்கியவர் மற்றும் பெற்றவரின் அடையாளம் ரகசியமாக வைக்கப்படும்
NOTTO (National Organ and Tissue Transplant Organisation) என்பது இந்திய அரசின் தேசிய உறுப்பு மற்றும் திசு மாற்று அமைப்பாகும்.
மருத்துவர்கள் பரிசோதித்த பிறகே எந்த உறுப்புகள் பயன்படும் என்பதை தீர்மானிப்பார்கள்.
ஆம். உறுப்பு தானத்திற்கு குடும்பத்தினரிடம் எந்த கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது.
இல்லை. உறுப்புகள் மிகவும் மரியாதையுடன் மருத்துவ முறையில் அகற்றப்படுகின்றன. வெளிப்புறத்தில் எந்த பாதிப்பும் தெரியாது.
ஹேமந்த் குமார் அகர்வால் இன்று நம்மிடையே இல்லாவிட்டாலும், அவரது உறுப்புகள் மூலம் பலரின் வாழ்க்கையில் அவர் இன்னும் உயிருடன் வாழ்கிறார்.
ஒரு குடும்பத்தின் துயரம், மற்றொரு குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சியாக மாறியது. இதுவே உறுப்பு தானத்தின் மகத்துவம்.
"இறப்புக்குப் பிறகும் உயிருடன் வாழ முடியுமா?" என்ற கேள்விக்கான பதிலாக ஹேமந்த் குமார் அகர்வாலின் வாழ்க்கை நிற்கிறது. அவர் இந்த உலகை விட்டு பிரிந்திருக்கலாம். ஆனால் அவரது இதயத்தின் கருணையும், குடும்பத்தின் தியாகமும், அவர் காப்பாற்றிய உயிர்களும் அவரை என்றும் உயிருடன் வைத்திருக்கும்.
உறுப்பு தானம் என்பது ஒரு தானம் மட்டுமல்ல. அது ஒருவருக்கு மறுபிறவி கொடுக்கும் மனிதநேயத்தின் உயர்ந்த வடிவமாகும்.