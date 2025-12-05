English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இட்லி பொடி சாப்பிட்டால் ஆபத்தா? மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்.. ரொம்ப முக்கியம்

Idli Podi Health Risks: தினமும் நாம் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய இட்லி பொட்டியில்  உடல்நலத்திற்கு கெடு என்று மருத்துவர் கூறியுள்ளார். அதுகுறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 5, 2025, 03:47 PM IST
இட்லி பொடி சாப்பிட்டால் ஆபத்தா? மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்.. ரொம்ப முக்கியம்

Idli Podi Health Risks: ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கங்கள் நம்முடைய உடலை  நன்றாக வைக்க உதவும். ஆனால், ஆரோக்கியமான உணவுகளை இங்கு பலரும் சாப்பிடுகிறார்களா என்றால் கேள்விக்குறிதான். இன்றைய காலத்தில் பலரும் துரித உணவுகளையே அதிகம் சாப்பிட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, பீட்சா, பர்கர், எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகளையே பலரும் சாப்பிட்டு வருகின்றனர். இப்படியாக ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை சாப்பிடுவது உடலில் பல பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தும். 

இட்லி பொடி சாப்பிட்டால் இவ்வளவு பிரச்னையா?

அதிலும் நாம் சாப்பிடும் காலை மற்றும் இரவு உணவை சரியான நேரத்திற்கும், ஆரோக்கியமாகவும் சாப்பிட வேண்டும். பலரும் வேலைக்கு செல்லும் அவசரத்தில் பிரட், மேகி, மக்ரோனி போன்ற உணவுகளை சாப்பிட்டு வருகின்றனர். நாம் சாப்பிடும் காலை உணவும் மிகவும் முக்கியமானது. ஏனென்றால்,  காலை சாப்பிடும் உணவு தான் அன்றைய நாளுக்கான ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தை பலப்படுத்தும். எனவே, காலை உணவை சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிட வேண்டும். 

அதோடு,  தானிய வகை சார்ந்த உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதில் பலரும் இட்லி, தோசைக்கு பொடி வைத்து சாப்பிட்டு வருகின்றனர். இப்படியாக இட்லி பொடியை வைத்து சாப்பிடுவது உடலுக்கு கெடு என மருத்துவர் அருணாச்சலம் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து மருத்துவர் அருணாச்சலம் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட வீடியோவில், "இட்லி பொடி, ஊறுகாய் என பழக்கத்தை முதலில் எடுக்க வேண்டும். இதனை சாப்பிடுவதை உடனே நிறுத்த வேண்டும்.  அதில் உள்ள ஊரப்பு தானே உங்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது. இட்லி பொடிக்கு பதிலாக கறிவேப்பிலை, புதினா, கொத்தமல்லி சட்னியை இட்லி, தோசைக்கு சாப்பிடலாம்.

கறிவேப்பிலை, புதினா, கொத்தமல்லி சட்னியை தொட்டு சாப்பிடாமல், அள்ளி சாப்பிட வேண்டும். இதனை அள்ளி சாப்பிவதன் மூலம் இரும்புச்சத்து குறைபாடு இல்லாமல் இருக்கலாம்.  மலச்சிக்கல் பிரச்னை வராமல் இருக்கும். கீரைக்கு அடுத்தப்படியாக கறிவேப்பிலை, புதினா, கொத்தமல்லி இருப்பதால் இதனை அள்ளி சாப்பிடுவது நல்லது. இதனை சாப்பிடுவது ரத்த சோகை போன்ற பிரச்னைகள் வராமல் இருக்கும். இதனை அதிகமாக பயன்படுத்தாததால்  தான் இவ்வளவு பிரச்சைகள் ஏற்படுகிறது. எனவே, இட்லி பொடியை தவிர்ப்பது உடலுக்கு நல்லது" எனக் கூறியுள்ளார். 

கொத்தமல்லி, புதினா, கறிவேப்பிலை சட்னி செய்வது எப்படி?

முதலில் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி, அதில் உளுத்தம் பருப்பு, வேர்க்கடலை, பூண்டு, காரத்திற்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய், சிறு துண்டு தேங்காய் போட்டு நன்கு வதக்கவும். இரண்டு நிமிடம் வதக்கிய பிறகு, நறுக்கி வைக்கப்பட்ட புதினா, கொத்தமல்லி, கறிவேப்பிலையை  போட்டு வதக்க வேண்டும். ஒரு 10 நிமிடம் நன்றாக வதக்கிய பிறகு, அடுப்பை ஆப் செய்து சுடு தணிய வேண்டும்.

சூடு தணிந்த பிறகு, மிக்ஸில் வதக்கியதை அதில் நன்றாக அரைக்க வேண்டும். இதன்பிறகு, அதே கடாயில் எண்ணெய், கடுகு, கறிவேப்பிலை போட்டு தாளித்து, அதனை சட்னியில் போட வேண்டும். அவ்வளவு தான் கொத்தமல்லி, புதினா, கறிபேப்பிலை சட்னி ரெடி. இந்த மூன்றையும் சேர்த்தும் அரைக்கலாம். அல்லது தனித்தனி சட்னியாக செய்து சாப்பிடலாம். இதனை குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை தாரளமாக சாப்பிடலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: வடை சாப்பிட்டால் ஆபத்தா? 70% இறப்புக்கு இதுதான் காரணம் - மருத்துவர் அலெர்ட்!

 

மேலும் படிக்க: சமோசா, மிக்சருக்கு குட்பை சொல்லுங்க! ஏன் தெரியுமா? மருத்துவர் கொடுத்த அலர்ட்!

 

