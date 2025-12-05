English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • காலை உணவு முதல் கூகுள் வரை டிரெண்டில் 'இட்லி': ஆரோக்கிய நன்மைகளின் லிஸ்ட் இதோ

Health Benefits of Idli: நாம் தினமும் உட்கொள்ளும் இட்லியில் ஒளிந்திருக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 5, 2025, 04:32 PM IST
  • அரிசி இட்லியை விட சிறுதானிய இட்லி நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு சுகர் அளவை கட்டுப்படுத்த உதவும்.
  • எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள், தினமும் இரவில் இட்லி உட்கொள்ளலாம்.
  • இதில் கலோரிகளின் அளவு மிக குறைவு.

Health Benefits of Idli: தென் இந்தியாவில் பல வகையான உணவு வகைகள் இருந்தாலும், 'இட்லி', 'தோசை' ஆகிய இரண்டு உணவுகளும் பெற்ற புகழை வேறு எந்த உணவாலும் பெற முடியவில்லை என்றே கூற வேண்டும். எளிமையான, சுவையான, சத்தான உணவுகளாக இவை இருப்பதே இதற்கு முக்கிய காரணம். 

2025 ஆம் ஆண்டு டிரெண்ட் ஆன 'இட்லி'

2025 ஆம் ஆண்டு அதிகம் டிரெண்ட் ஆன சர்ச்களில் 'இட்லி'-யும் இடம் பெற்றுள்ளது. இந்த பழமையான உணவு வகைக்கு இன்றளவும் மக்களிடையே இருக்கும் வரவேற்புக்கு இதுவே சாட்சி.

அமைதியான ஹீரோ இட்லி

இட்லி எளிய உணவாக இருப்பதால், இதை நாம் அவ்வப்போது சமையலின் ஒரு பகுதியாக்குகிறோம். இட்லி மாவு இருந்துவிட்டால் போதும், காலை உணவு, இரவு உணவு என எப்போதும் இது நமக்கு கை கொடுக்கும். பசிக்கு வயிற்றை நிரப்புவதில் மட்டுமல்ல, இது உடல் ஆரொக்கியத்திற்கும் பெரிய அளவில் உதவுகிறது.

இட்லியின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

செரிமானத்தில் உதவும்

அரிசி மற்றும் உளுத்தம் பருப்பின் நொதித்தல் லாக்டோபாகிலஸ் மற்றும் லுகோனோஸ்டாக் போன்ற இயற்கையான நல்ல பாக்டீரியாக்களைக் கொண்டுவருகிறது. இது குடல் நுண்ணுயிரிகளை சமநிலைப்படுத்தவும் ஊட்டச்சத்துக்களை எளிதாக உறிஞ்சவும் உதவுகிறது. இதுபோன்ற புளித்த உணவுகளை சிறந்த செரிமானத்திற்கும், வீக்கத்தை குறைக்கவும் உதவுவதாக ஆய்வுகளில் கண்டறியபட்டுள்ளது.

சர்க்கரை அளவை குறைக்க உதவும்

வழக்கமாக செய்யப்படும் அரிசி இட்லியை விட சிறுதானிய இட்லி நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு சுகர் அளவை கட்டுப்படுத்த உதவும். இது லேசான உணவாக இருப்பதால், அவர்களுக்கு ஜீரணிக்கவும் இது எளிதாக இருக்கும்.

குடல் ஆரோக்கியம்

இதில் பயன்படும் நொதித்தல் செயல்முறை ஆரோக்கியமான குடல் பாக்டீரியாக்களை உருவாக்கி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கின்றது.

எடை இழப்பு

உடல் பருமனால் பாதிக்கப்பட்டு எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள், தினமும் இரவில் இட்லி உட்கொள்ளலாம். இதில் கலோரிகளின் அளவு மிக குறைவு. இது உடலில் கூடுதல் கொழுப்பையும் சேர்க்காது.

ஊட்டச்சத்துக்கள்

இட்லியில் புரதச்சத்தும் நார்ச்சத்தும் அதிகம் உள்ளன. ஆகையால் இதன் ஊட்டச்சத்து நன்மை அதிகம், ராகி, கம்பு போன்ற சிறுதானியங்கள் கொண்டு செய்யப்பட்ட இட்லிக்களை உட்கொள்வது இதன் ஆரோக்கிய நன்மைகளை இன்னும் அதிகரிக்கும்.

கொழுப்பை குறைக்க உதவும்

இட்லியை தயார் செய்ய எண்ணெய், நெய் ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. இது வேக வைத்து தயாரிக்கப்படுவதால் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது. உடலில் உள்ள கொழுப்பை குறைக்கவும் இது உதவும்.

இட்லியை எதனுடன் சேர்த்து சாப்பிட்டால் என்ன பலன்?

- இட்லியை காய்கறி சாம்பாருடன் சேர்த்து சாப்பிடுவது, இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும், திருப்தியை மேம்படுத்தவும் உதவும்.

-  இட்லியை தேங்காய் சட்னியைச் சேர்த்து சாப்பிடுவது மூளை மற்றும் ஹார்மோன் செயல்பாட்டை ஆதரிக்கும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளை வழங்கும் என்று ஆரோக்கிய நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

