  • 5 நிமிடத்தில் வெயிட் லாஸ்! தலையணையை வைத்து இன்ஸ்டா பிரபலம் செய்யும் 3 உடற்பயிற்சிகள்..

5 நிமிடத்தில் வெயிட் லாஸ்! தலையணையை வைத்து இன்ஸ்டா பிரபலம் செய்யும் 3 உடற்பயிற்சிகள்..

5 Minutes Weight Loss Workout : இன்ஸ்டா பிரபலம் ஒருவர், 5 நிமிடத்தில் வெயிட் லாஸ் செய்யும் உடற்பயிற்சி ஒன்றை தலையணையை வைத்து சொல்லித்தருகிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 25, 2025, 01:44 PM IST
  • 5 நிமிட வெயிட் லாஸ் வர்க் அவுட்
  • தினமும் செய்ய வேண்டும்
  • இதோ 3 உடற்பயிற்சிகள்

5 நிமிடத்தில் வெயிட் லாஸ்! தலையணையை வைத்து இன்ஸ்டா பிரபலம் செய்யும் 3 உடற்பயிற்சிகள்..

5 Minutes Weight Loss Workout : உடல் எடையை குறைப்பது என்பது, அனைவரும் நினைப்பது போல எளிதான காரியமோ அல்லது கடினமான காரியமோ கிடையாது. அதற்கு கடினமான உழைப்பை தாண்டி, விடாமுயற்சி இருக்க வேண்டும். அது இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு எதிர்பார்க்கும் ரிசல்ட் ஆனது கிடைக்கும்.

உடல் எடை குறைப்பு:

உடல் எடையை குறைப்பதற்கு, நமக்கு தேவையானது எல்லாம், திடமான மனமும், கடின உழைப்பும் மட்டும்தான். இது  இருந்தாலே, நம்மால் டயட் இருக்கவும், உடற்பயிற்சி செய்யவும் முடியும். ஒரு சிலர், உடல் எடையை குறைக்க வேறு  ஏதேனும் குறுக்கு வழியை கூட பயன்படுத்துவார்கள். ஆனால், அவை வெகு நாட்களுக்கு நீடிக்காத பலனை மட்டுமே கொடுக்கும். உடல் எடையை குறைக்க, ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வாெரு காரணங்கள் இருக்கலாம். ஒரு சிலருக்கு, தான் ஒல்லியாக தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் தோன்றலாம். ஒரு சிலருக்கு, தனது ஆரோக்கியத்திற்காக உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று தோன்றலாம். எதுவாக இருப்பினும், 5 நிமிடத்தில் வெயிட்லாஸ் செய்வதற்கான உடற்பயிற்சியை இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலம் ஒருவர் வீடியோவாக பதிவிட்டுள்ளார்.

5 நிமிட உடற்பயிற்சி!

ஜோதி என்கிற இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலம் வெளியிட்டுள்ள அந்த வீடியோவில், ஒரு நாளைக்கு 5 நிமிடங்கள் மட்டும் வெயிட் லாஸ் உடற்பயிற்சியை செய்யுங்கள் என்று கூறுகிறார். இந்த வீடியோவில் அவர், 5 நிமிட உடற்பயிற்சியை செய்யுங்கள் என்கிறார். அந்த உடற்பயிற்சியை அவர் தலையணையை வைத்து செய்கிறார்.

முதலாவது உடற்பயிற்சி:

முதலாவதாக அந்த பெண் செய்யும் உடற்பயிற்சி, தொடை மற்றும் Abs-ற்காக இருக்கிறது. தலையணையை ஒரு கையில் இருந்து இன்னொரு கைக்கு மாற்றுகையில் காலை உயர்த்தி தொடைக்கு கீழே தலையணையை மாற்ற வேண்டும். இப்படியே 30 முறை மூன்று செட்கள் செய்ய வேண்டுமாம். இது, தொப்பையை குறைக்கும் உடற்பயிற்சியாக இருக்கிறதாம்.

இரண்டாவது உடற்பயிற்சி:

இந்த உடற்பயிற்சிக்கு தலையணை இரு கைகளில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். தலையணையை இரு கைகளால் உயர்த்தி, ஒரு கால் முட்டியை உயர்த்தி அதில் தலையணையை அதன் மீது தட்ட வேண்டும். இப்படியே இன்னொரு காலிலும் செய்ய வேண்டும். இது, இடுப்பின் சைட் சதையையும் குறைக்க உதவும். இப்படியே 3 செட் 30 முறை செய்ய வேண்டும். இது, இடுப்பின் கீழ் தசையையும் குறைக்க உதவுமாம்.

மூன்றாவது உடற்பயிற்சி:

இந்த மூன்றாவது உடற்பயிற்சிதான் கடைசி உடற்பயிற்சியாகும். இதை செய்ய முதலில் இரு கைகளாலும் தலையணையை பிடித்துக்கொள்ள வேண்டும். மார்புடன் ஒட்டி அந்த தலையணையை வைத்து பின்பு அதை முன்னே கொண்டு செல்லும் போது ஸ்குவாட் போட வேண்டும். இப்படியே கையை நீட்டும் போது ஸ்குவாட்டும் மார்புக்கு அருகே வைக்கும் போது கையை பின்னேவும் கொடு செல்ல வேண்டும். இதையும் 3 செட், 30 முறை வீதத்திற்கு செய்ய வேண்டும். 

இதை செய்வதால் ஏற்படும் மூன்று விஷயங்கள்:

ஜோதி, தனது வீடியோவின் கேப்ஷனில் இதனால் ஏற்படும் பலன் மூன்று என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 
முதலாவதாக அவர் கூறியிருப்பது வயிற்றுதொப்பை மற்றும் கொழுப்பை குறைக்கும். பின்னர், இடுப்பின் சைடில் இருக்கும் சதையை குறைக்கும், உங்கள் abs-ஐயும் tone செய்யும். 

(பொறுப்பு துறப்பு : இந்த செய்தி, ஜோதியின் இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் இருந்து எடுத்து எழுதப்பட்டது. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது)

weight lossWorkoutfat lossInstagram influencerPillow Workout

