4 மாதத்தில் 13 கிலோ எடை குறைத்த இன்ஸ்டா பிரபலம்.. அவர் தவிர்த்த 5 உணவுகள் இதுதான்!

Weight Loss Tips Latest News: உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைக்க இன்றைய காலத்தில் இளைஞர்கள் பலரும் ஜிம், உடற்பயிற்சி, யோகா போன்றவற்றை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், சாப்பாட்டிலும் சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர். உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைப்பது நமது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. குறிப்பாக, பெண்கள் உடலை எடையை அவர்களது உயரத்திற்கு ஏற்ப சரியாக வைப்பது முக்கியம். ஆனால், உடல் எடையை குறைப்பது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் இல்லை. ஆனால், இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலம் ஒருவர் 4 மாதத்தில் 13 கிலோ எடையை குறைத்துள்ளார். அது எப்படி சாத்தியம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
4 மாதத்தில் 13 கிலோ குறைத்த பெண்
அலிசா ஃபேவ்ரூ என்ற பெண் இன்ஸ்டாகிராமில் தனது வெயிட் லாஸ் பயணம் குறித்த தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். இந்த தகவைல அவர் ஜூலை மாதத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அவர் 4 மாதத்தில் 13 கிலோ எடை குறைத்தாராம். இவர் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் உடற்பயிற்சி முன்னேற்றம் மற்றும் ஆரோக்கிய குறிப்புகளை அடிக்கடி பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறார்.
இந்த நிலையில், அவர் தவிர்த்த 5 உணவுகளை அவர் வெளியிட்டுள்ளார். அதன்படி, granola உணவு. இந்த உணவு கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதில் அதிகப்படியான சர்க்கரை, கொழுப்பும் நிறைந்தவை. இதனை சாப்பிட்டல் உடலில் கொழுப்புடன் சேர்த்து கரைவதற்கு நேரம் எடுக்கும். இதனை நீங்கள் தவிர்த்தால் உடல் எடையை குறைக்கலாம்.
இரண்டாவதாக ஸ்மூத்தி. ஸ்மூத்தியில் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த பொருட்கள் இருந்தபோதிலும் தேன், நட்ஸ், granola போன்ற டாப்பிங்ஸ்கள் உடல் எடை குறைப்புக்கு உகந்தது கிடையாது. எனவே, இது அதிக கலோரி கொண்டவை ஆகும். மூன்றாவதாக அவகேடா. ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளால் நிரம்பிய ஒரு அவகேடோ பழத்தில் 300 கலோரிகள் வரை இருக்கலாம்.
அவர் தவிர்த்த 5 உணவுகள்
உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்கள் தினசரி உணவில் அவகேடா சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், காலை உணவாகவே அனைத்து நட்ஸையும் கலந்து சாப்பிடுவது உடல் எடையை குறைக்காது. இதில் கலோரிகள் அதிகம் இருப்பதால், உடல் எடையை குறைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்காது. நட்ஸ், பட்டர் ஆகியவற்றையும் உடல் எடை குறைக்க நினைத்தால் தவிர்க்க வேண்டும். சத்தானதாக இருந்தாலும், அவற்றில் கலோரிகள் அதிகமாக இருப்பதால் அவற்றை அளவோடு சாப்பிட வேண்டும் என்று அலிசா ஃபேவ்ரூ தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கூறியுள்ளார்.
தினசரி இந்த உணவுகளை அளவாக எடுத்து கொள்வதன் மூலம் உடல் எடையை ஈஸியாக குறைக்கலாம். மேலும், சர்க்கரை, கார்ப்ஸ் போன்றவற்றையும் தவிர்ப்பது உடல் எடையை குறைக்க உதவுகிறது. அதோடு, எண்ணெய்யில் பொரித்த உணவுகள், இனிப்புகள், சீஸ் நிறைந்த உணவுகள், காரசாரமான உணவுகள், துரித உணவுகள் போன்றவற்றையும் தவிர்ப்பது நல்லது.
(பொறுப்பு துறப்பு : இந்த செய்தி, அலிசா ஃபேவ்ரூவின் இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் இருந்து எடுத்து எழுதப்பட்டது. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது)
