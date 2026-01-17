English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வீட்டிலேயே இலவசமாக 14 கிலோ குறைத்த பெண்! அவருக்கு உதவிய யூடியூப் சேனல்கள்..

வீட்டிலேயே இலவசமாக 14 கிலோ குறைத்த பெண்! அவருக்கு உதவிய யூடியூப் சேனல்கள்..

Mansi Grover Weight Loss Youtube Channels : இன்ஸ்டா பிரபலம் ஒருவர், தனக்கு 14 கிலோ எடை குறைக்க உதவிய யூடியூப் சேனல்கள் குறித்து ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 17, 2026, 04:04 PM IST
வீட்டிலேயே இலவசமாக 14 கிலோ குறைத்த பெண்! அவருக்கு உதவிய யூடியூப் சேனல்கள்..

Mansi Grover Weight Loss Youtube Channels : இன்ஸ்டா பிரபலம் ஒருவர், தனக்கு 14 கிலோ எடை குறைக்க உதவிய யூடியூப் சேனல்கள் குறித்து ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

உடல் எடையை கடின உழைப்பு மற்றும் விடாமுயற்சியால் மட்டுமே குறைக்க முடியும். இருப்பினும், ஒரு சிலர் தங்களுக்குள் இருக்கும் தயக்கத்தால் இதை செய்வதில்லை, எந்த முயற்சி எடுப்பதற்கும் யோசிப்பர். அதற்கு இணையத்தில் இருக்கும் பல டிப்ஸ்கள் உதவும்.

14 கிலோ குறைந்த பிரபலம்!

இன்ஸ்டாவில் இருக்கும் இணைய பிரபலங்கள் பலர் தங்களின் உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தை விவரித்து வீடியோவாக பதிவிடுவர். அப்படி, இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் உடல் எடையை குறைத்த 38 வயது பெண்ணான Mansi Grover, தனது டயட் குறித்து விவரித்து அடிக்கடி வீடியோக்களை பதிவிடுவார். இவர், ஐந்து மாதங்களில் கிட்டத்தட்ட 14 கிலோ வரை குறைத்திருக்கிறார். இந்திய பெண்க, வீட்டிலேயே உடல் எடையை குறைக்க உதவி செய்யும் இவர், ஜிம் இல்லாமல் அதீத டயட்டுகள் இல்லாமல் எப்படி உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொடுக்கிறார்.

யூடியூப் வீடியோக்கள்:

யூடியூபில், பல்வேறு வீடியோக்கள் இலவசமாக காண கிடைக்கும். இவற்றை ஒரு சிலர், என்டெர்டெயின்மெண்ட்டிற்காகவும், ஒரு சிலர் படிப்பதற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்வர். அப்படி பயன்படுத்தி, இந்த பெண்ணும் தனது உடல் எடையை குறைத்திருக்கிறார். அதற்கு உதவிய சில சேனல்களின் பெயரையும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

அந்த பெண்ணிற்கு, வீட்டிலேயே எந்த ட்ரெயினரும் இல்லாமல், ஜிம் இல்லாமல் உடல் எடையை குறைக்க ஒரு சில உடற்பயிற்சிகள் மட்டும் உதவி இருக்கிறது.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mansi Grover (@mommytoivaan)

1.Grow With Jo: 

அந்த பெண்ணிற்கு முதலாவதாக உதவிய உடற்பயிற்சி வீடியோக்கள், யூடியூபில் உள்ள ‘Grow With Jo' எனும் யூடியூப் சேனலில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது. அந்த பெண், நடைப்பயிற்சி மற்றும் டான்ஸ் செய்துகொண்டே இந்த உடற்பயிற்சியை செய்கிறார். இது, கொழுப்பை எரிப்பதுடன் முதன் முதலாக உடற்பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிப்பவர்களுக்கு உதவுகிறது. இதை நீங்கள் பிசியான நாளில் கூட செய்யலாம்.

2.Mizi Workouts:

இந்த யூடியூப் சேனலில் செய்யப்படும் உடற்பயிற்சி, உங்கள் வயிற்று தசை மற்றும் இடுப்பை குறைக்க உதவும். இதில், low impact cardio உடற்பயிற்சிகள் குறித்தும் அப்லோட் செய்யப்படும். இது, பெல்லி ஃபேட்டையும் குறைக்க உதவுமாம்.

3.Burpee Girl:

இந்த யூடியூப் தளத்தில், சிறிய அளவிலான, intense ஆன உடற்பயிற்சிகள் செய்யப்படும். இது, ஃபேட் லாஸ் செய்ய உதவி, வீட்டில் சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகளை கற்றுக்கொடுக்கும்.

4.Hana Milly: 

இந்த உடற்பயிற்சி, வீட்டில் சின்ன இடத்தில் செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகளாக இருக்கும். இது, உங்கள் இடுப்பை ஷேப் ஆக காண்பிப்பதோடு, கால்களையும் பலமாக வைக்கும்.

5.Jeong Workouts:

ஜப்பானிய முறை வாக்கிங் ஸ்டைல் வர்க்-அவுட்டை இதன் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். இதில் பெரும்பாலானவை நின்றுகொண்டே செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகளாக இருக்கும். இவை உங்களது தோரணையை மாற்றி பெல்லி ஃபேட்டை குறைக்க உதவும். அதிலும் குறிப்பாக ஃபேட்டை, எந்த சிரமமும் இல்லாமல் குறைக்கலாம். 

6.Fit Journey:

இந்த யூடியூப் சேனலில் பதிவிடப்படும் வீடியோக்கள், சிம்பிளாக ஃபேட் பர்ன் செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகளாகும். இதை, புதிதாக உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தை ஆரம்பித்தவர்களும் செய்யலாம். 

குறிப்பு:

தான், ஏதோ ஒரு வீடியோவை வைத்து உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தை ஆரம்பிக்கவில்லை என்றும், தான் தனக்கு ஏற்ற வர்க்-அவுட்களை தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு ஏற்ற டயட்டையும் ஃபிக்ஸ் செய்து உடற்பயிற்சி செய்ததால், உடல் எடை குறைந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

