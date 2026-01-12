English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • 39 கிலோ வெயிட் லாஸ்! Blue Print கொடுக்கும் இன்ஸ்டா பிரபலம்..ரொம்ப ஈசிதான்..

39 கிலோ வெயிட் லாஸ்! Blue Print கொடுக்கும் இன்ஸ்டா பிரபலம்..ரொம்ப ஈசிதான்..

Weight Loss Blue Print : இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலம் ஒருவர், 39 கிலோ குறைப்பதற்கான ப்ளூ பிரிண்டை தனது வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 12, 2026, 07:17 PM IST
  • 39 கிலோ வெயிட் லாஸ் ப்ளூ ப்ரிண்ட்
  • இன்ஸ்டா பிரபலம் பதிவிட்ட விவரம்..
  • இதோ முழு விவரம்

39 கிலோ வெயிட் லாஸ்! Blue Print கொடுக்கும் இன்ஸ்டா பிரபலம்..ரொம்ப ஈசிதான்..

Weight Loss Blue Print : உடல் எடையை குறைப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் கிடையாது. அதே போல, அனைவரும் எண்ணி பயப்படுவது போல கடினமான காரியமும் கிடையாது. இதற்கு, அதிகமான மன உறுதியும் நம்பிக்கையும் தேவை. இத்துடன் சேர்த்து சரியான டயட்டிலும், உடற்பயிற்சியும் செய்தாலே கண்டிப்பாக நம்மால் எடையை குறைக்க முடியும். அப்படி 39 கிலோ வரை குறைத்த பெண் ஒருவர், தனது இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், உடல் எடை குறைப்பதற்கான டிப்ஸ்களை குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

கால்கள் மற்றும் பின்பக்கம்:

ஆப்ஷன் 1 : ஜிம்மில் செய்ய வேண்டியது

ஹிப் த்ரஸ்ட் மெஷின் அல்லது க்ளூட் ஆன் ஃப்ளோர்-3 செட் 10 முறை செய்ய வேண்டும்.
லெக் ப்ரெஸ் - 3 செட் 10 முறை 
சீட்டட் ஹேம்ஸ்ட்ரிங் கர்ல் - 3 செட் 12 முறை
அப்டக்‌ஷன் மெஷின் - 3 செட் 15 முறை
நடைப்பயிற்சி - 10-15 நிமிடங்கள்

ஆப்ஷன் 2 : உடல் எடையை வைத்து செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகள்

க்ளூட் ப்ரிட்ஜஸ் (3 செட் 12 முறை)
காப்லட் ஸ்குவாட் - 3 செட் 10 முறை
ஸ்டெப் பேக்ஸ் இல்லை என்றால் ரிவர்ஸ் லஞ்சஸ் 3 செட்  8 முறை  (ஒரு காலுக்கு)
ஸ்டாண்டின் கிக்பேக்ஸ் - 3 செட் 12 முறை
சாதாரண நடைப்பயிற்சி

இதனை, Beginners-ம் செய்யலாம், இவற்றை மெதுவாக கட்டுப்பாடுடன் செய்ய வேண்டியது மிகவும் முக்கியம்.

தோள்பட்டை மற்றும் கை:

ஆப்ஷன் 1 : ஜிம்மில் செய்ய வேண்டியது

ஷோல்டர் ப்ரெஸ் மெஷின் - 3 செட் 10 முறை
லேட் புல் டவுன் - 3 செட் 10 முறை
சீட்டட் செஸ்ட் ப்ரெஸ் - 3 செட் 10 முறை
ட்ரைசெப் புஷ் டவுன் - 3 செட் 12 முறை
அசிஸ்டட் ரோ மெஷின் - 3 செட் 10 முறை

ஆப்ஷன் 2 : உடல் எடையை வைத்து செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகள்

சீடட் டம் பெல் ஷோல்டர் ப்ரெஸ் - 3 செட் 8-10 முறை
ஒன் ஆர்ம் டம்பெல் ரோஸ் - 3 செட் 10 முறை
டம்பெல் செச்ட் ப்ரெஸ் - 3 செட் 10 முறை
பைசெப் கர்ல்ஸ் - 3 செட் 12 முறை
லேடரல் ரெய்சஸ் - 3 செட் 10 முறை

க்ளூட்ஸ் : 

ஆப்ஷன் 1 : ஜிம்மில் செய்ய வேண்டியது

ரொமானிய டெட் லிஃப்ட் - 3 செட் 10 முறை
லெக் ப்ரெஸ் - 3 செட் 10 முறை
சீடட் ஹேம்ஸ்டிரிங் கர்ல் - 3 செட் 12 முறை
அப்டக்‌ஷன் மெஷின் - 3 செட் 15 முறை
நடைப்பயிற்சி அல்லது படியேறுதல் - 10 முதல் 15 நிமிடங்கள்

ஆப்ஷன் 2 : உடல் எடையை வைத்து செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகள்

டம்பெல் ரொமேனியன் டெட் லிஃப்ட் - 3 செட் 10 முறை
ஸ்டெப் அப்ஸ் - 3 செட் 8 முறை ஒரு காலுக்கு
பல்கேரியன் ஸ்ப்லிட் ஸ்குவாட் - 3 செட் 6 முறை (ஒரு காலுக்கு)
க்ளூட் பிரிட்ஜஸ் - 3 செட் 12 முறை
நடைப்பயிற்சி

முழு உடற்பயிற்சி:

ஆப்ஷன் 1 : 

செஸ்ட் ப்ரெஸ் - 3 செட் 10 முறை
சீட்டட் ரோ - 3 செட் 10 முறை
ஹிப் த்ரஸ்ட் அல்லது க்ளூட் பிரிட்ஜ் - 3 செட் 10 முறை
ப்ளாங்க் - 3 செட் 20 - 40 வினாடிகள்
டெட் பக் - 3 செட் 10 முறை

ஆப்ஷன் 2: 

காப்லட் ஸ்குவாட்ஸ் - 3 செட் 10 முறை
டம்பெல் Rows - 3 செட் 10 முறை
டம்பெல் செஸ்ட் ப்ரெஸ் - 3 செட் 10 முறை
ஸ்டாண்டிங் ஷோல்டர் ப்ரெஸ் - 3 செட் 8 முறை
பைசைக்கிள் க்ரஞ்சஸ் - 3 செட் 20 முறை

கார்டியோ

தினமும், 45-60 நிமிடங்களுக்கு கார்டியோ செய்ய வேண்டும். இன்கலைன் வாக்கிங், வாக்கிங், சைக்ளிங், ஸ்விம்மிங், ஸ்டேர் மாஸ்டரில் நடக்கலாம்.

கலோரி எரிப்பு:

வெயிட் ட்ரெயினிங் உங்கள் உடலை வடிவமைக்கும், கார்டியோ ஃபேட் லாஸ் செய்யும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author
weight lossInstagram influencerBlue Printhealth news

