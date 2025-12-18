10 நிமிட உடற்பயிற்சி..30 கிலோ எடை குறைந்த பெண்! என்னென்ன பயிற்சிகள்?

10 Minutes HIT Weight Loss Workouts : உடல் எடையை குறைப்பது என்பது பலருக்கும் எளிமையான விஷயமாக இருப்பதில்லை. ஒரு சிலர் அதற்காக கடினமான உழைப்பை போடவேண்டியதாக இருக்கும். இதற்கென்று ஸ்பெஷலாக டயட் இருப்பது, தினசரி உடற்பயிற்சி செய்வது என அனைத்தும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. இங்கு ஒரு பெண், தான் தினமும் 10 நிமிட HIT ஒர்க் அவுட் செய்து, உடல் எடையை குறைத்திருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
10 நிமிட HIT உடற்பயிற்சி:
ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் : 30 ரெப்ஸ்
ஜம்பிங் ஜாக்ஸ், சிறந்த கார்டியோ உடற்பயிற்சிகளுள் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இது, கலோரிகளை வேகமாக எரிக்கவும், உடலின் மெட்டபாலிசத்தை அதிகரிக்கவும் உதவி செய்கிறதாம். இதன் மூலம், மிக குறைந்த நேரத்தில் அதிக கலோரிகளை எரிப்பதோடு, உடல் எடையும் வேகமாக குறையுமாம். இது, சிறந்த முழு உடற்பயிற்சியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இதனை, ஒரு 30 ரெப்ஸ் செய்யலாம்.
ஜம்பிங் ஸ்குவாட் டச் டவுன் 30 ரெப்ஸ்:
ஜம்பிங் ஸ்குவாட் அதிகமாக உடலில் இருக்கும் கலோரிகளை வேகமாக குறைக்கும் உடற்பயிற்சிகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது ஜம்பிங் ஸ்குவாட் டச் ஃப்ளோர். இது உங்கள் இதய துடிப்பை அதிகரிப்பதோடு சிறந்த கார்டியோ உடற்பயிற்சியாகவும் விளங்குகிறது. இது, உங்களின் தொடை சதை மற்றும் பின்பக்க சதையை குறைக்க உதவுகிறது.
ஸ்டாண்டிங் க்ரஞ்சஸ் 40 ரெப்ஸ்:
இந்த உடற்பயிற்சியை, நின்று கொண்டே செய்ய வேண்டும். இது, core muscles என சொல்லப்படும் உடலின் மத்திய தசைகளை குறைக்க உதவுகிறது. சிறந்த கார்டியோ உடற்பயிற்சியான இதனை 40 ரெப்ஸ் வரை செய்யலாம் என இந்த பெண் கூறுகிறார். வலது கை முட்டியால் இடது காலின் முட்டியையும், இடது கை முட்டியால் வலது காலின் முட்டியையும் தொட வேண்டும். இது கலோரியை குறைக்க அதிவேகமாக செயல்படுகிறது.
ஒரே இடத்தில் ஓடுவது 200 ரெப்ஸ்
பொதுவாகவே, நாம் வேக நடைப்பயிற்சி செய்யும் போதோ அல்லது ஓட்டப்பயிற்சி செய்யும் போதோ உடல் எடை கணிசமாக குறையும். இது, குறைந்த அளவு கார்டியோவாக கருதப்படுகிறது. ஒரே இடத்தில் ஓடும் இந்த பயிற்சியை, 200 ரெப்ஸ் வரை செய்ய வேண்டும்.
டீப் ஸ்குவாட்ஸ் 20 ரெப்ஸ்:
டீப் ஸ்குவாட்ஸ் உடற்பயிற்சி உடலின் பெரிய தசைகளில் இருக்கும் கொழுப்பை குறைக்க உதவுகிறதாம். உடலின் மெட்டபாலிசத்தை அதிகரிக்கும் இந்த உடற்பயிற்சி, Glutes, Hamstrings, Calves உள்ளிட்ட உடற்பகுதிகளை வலுப்படுத்த உதவுகிறது. இதனை, 20 ரெப்ஸ் வரை செய்யலாம்.
ப்ளாங்க் அண்ட் ஸ்டாண்ட்:
ப்ளாங்க் உடற்பயிற்சி, நமது வயிற்று தசையை குறைக்க உதவும் உடற்பயிற்சியாகும். முதலில் கைகளை நேராக தரையில் நீட்டி ப்ளாங்க் நிலையில் சில விநாடிகள் இருந்து விட்டு, பின்பு எழுந்து நிற்க வேண்டும். இப்படியே 15 முறை செய்யலாம்.
க்ராஸ் லெக்ஸ் 20 ரெப்ஸ்:
இந்த உடற்பயிற்சையும் நின்று கொண்டே செய்ய வேண்டும். இடது கையால் வலது உங்கால் விரல்களையும் வலது கையால் இடது உள்ளங்கால் விரல்களையும் தொட வேண்டும். இப்படி ஒவ்வொரு பக்கமும் 20 முறை என 40 முறை மொத்தமாக செய்ய வேண்டும். இதுவும் சிறந்த கார்டியோ மற்றும் HIT உடற்பயிற்சியாக கருதப்படுகிறது.
ஜம்பிங் பர்பீஸ்:
ஜம்பிங் பர்பீஸ்தான் இருப்பதிலேயே கடைசி உடற்பயிற்சியாகும். முதலில் தரையில் ப்ளாங்க் நிலையில் படுத்துவிட்டு, பின்பு எழுந்து ஒரு முறை குதித்து அதே போல ப்ளாங்க நிலைக்கு செல்ல வேண்டும். இப்படியே 15 முறை செய்ய வேண்டும். இதுவும், வேகமாக கொழுப்பை குறைக்கும் உடற்பயிற்சிகளுள் ஒன்றாகும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் தகவல்கள் இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூவன்சரான சோனியாவின் பக்கத்தில் இருந்து பொது தளங்களில் இருந்து எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது.)
