/தினமும் யோகா செய்வதால் உடலுக்கும் மனதுக்கும் கிடைக்கும் 7 முக்கிய நன்மைகள்

Scientific Bneefits of Yoga: உடல் மற்றும் மன நலத்திற்கு யோகாவின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 21 அன்று சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. யோகா என்பது உடற்பயிற்சி முறைகளுடன் தொடர்புடையது மட்டுமல்ல, இது நவீன அறிவியலால் ஆதரிக்கப்படும் ஒரு பழமையான சிகிச்சை முறையாகவும் உள்ளது. தினசரி யோகா பயிற்சி ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதோடு, மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
தினமும் யோகா பயிற்சி செய்வதால் கிடைக்கும் அறிவியல் பூர்வமான 7 நன்மைகள் பற்றி விரிவாக காணலாம்:
மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பது யோகாவின் மிக முக்கியமான நன்மைகளில் ஒன்றாகும். மனதை அமைதிப்படுத்த யோகாவில் சுவாசப் பயிற்சிகள், தியானம் மற்றும் உடல் அசைவுகள் ஆகியவை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. உடலில் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கும் ஹார்மோனான 'கார்டிசோல்' (cortisol) அளவை யோகா குறைப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வது பதற்றத்தைக் குறைக்கவும், மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கவும், மனதை அமைதிப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
யோகா பயிற்சியின் போது பல்வேறு தசைகள் நீட்டப்படுவதால், காலப்போக்கில் உடல் நெகிழ்வுத்தன்மை அதிகரிக்கிறது. 'டவுன்வேர்ட் டாக்' (Downward Dog), 'கோப்ரா போஸ்' (Cobra Pose), 'வாரியர் போஸ்' (Warrior Pose) போன்ற ஆசனங்கள் தசைகளை வலுப்படுத்துவதோடு உடல் அசைவுத் திறனையும் மேம்படுத்துகின்றன. வழக்கமாக யோகா செய்பவர்களுக்குத் தசை வலிமை, உடல் நிலை (posture) மற்றும் சமநிலை ஆகியவற்றில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதாக ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன.
இதய ஆரோக்கியத்திற்கு யோகா பல நன்மைகளை வழங்குகிறது. உடலில் உள்ள 'கெட்ட கொலஸ்ட்ரால்' (bad cholesterol) அளவைக் குறைக்கவும், இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தவும், இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் யோகா உதவுகிறது. தீவிரமான யோகா மற்றும் சுவாசப் பயிற்சிகள் இரத்த நாளங்களை விரிவடையச் செய்து, இதயத்தின் மீதான அழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றன. இது இதய நோய் மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும்.
மன அழுத்தம் மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறை ஆகியவை பலரை மோசமான உறக்க நிலைக்குத் தள்ளுகின்றன. யோகா நரம்பு மண்டலத்தைச் சீராக்கி உடலைத் தளர்த்துவதால், ஆழ்ந்த மற்றும் நிம்மதியான உறக்கம் கிடைக்கிறது. வழக்கமான யோகா பயிற்சி விரைவாகத் தூங்கவும், இரவு முழுவதும் நல்ல உறக்கத்தைப் பெறவும் உதவும் என்று ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.
தினசரி யோகா பயிற்சி உடலில் ஏற்படும் வீக்கம் மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்துகிறது. சில யோகா ஆசனங்கள் இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, உடல் உறுப்புகள் சிறப்பாகச் செயல்பட உதவுகின்றன. ஆழ்ந்த சுவாசப் பயிற்சிகள் மூலம் ஆக்சிஜன் விநியோகம் அதிகரிக்கப்படுகிறது; இது உடல் சரியாகச் செயல்படவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கவும் உதவுகிறது.
தீவிரமான உடற்பயிற்சி கூட (gym) பயிற்சிகளைப் போல யோகா அதிக கலோரிகளை எரிப்பதில்லை என்றாலும், இது உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்த உதவும். டைனமிக் யோகா (பவர் யோகா மற்றும் விநியாச யோகா போன்றவை) வளர்சிதை மாற்றத்தை (metabolism) துரிதப்படுத்தி உடலை வலுப்படுத்துகிறது. மேலும், யோகா உணவு உட்கொள்ளல் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறது; மன அழுத்தம் காரணமாக ஏற்படும் உணர்ச்சிவசப்பட்ட உணவு உட்கொள்ளும் பழக்கத்தையும் (emotional eating) கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
மனத் தெளிவு மற்றும் கவன ஒருமைப்பாட்டிற்கு யோகா பெயர் பெற்றது. விழிப்புணர்வுடன் இருக்கவும், மூளையை அமைதியாகவும் கவனத்துடனும் வைத்திருக்கவும் தியானம் அல்லது சுவாசப் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். நினைவாற்றல், கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்தும் திறன் மற்றும் அறிவாற்றல் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த யோகா உதவும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
யோகா என்பது உடல் மற்றும் மனம் ஆகிய இரண்டின் மீதும் செயல்படும் ஒரு எளிய மற்றும் பயனுள்ள பயிற்சியாகும். உடல் நெகிழ்வுத்தன்மை, இதய ஆரோக்கியம், மன அழுத்தத்தைக் குறைத்தல், தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துதல் எனப் பல வழிகளில் யோகா அனைவரின் ஆரோக்கியத்திலும் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இனிய சர்வதேச யோகா தின வாழ்த்துகள்! யோகா செய்வோம், ஆரோக்கியமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்போம்!!
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த பதிவில் உள்ள தகவல்கள் விழிப்புணர்வு நோக்கத்திற்காக மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளன. இவை தொழில்முறை மருத்துவ ஆலோசனை அல்ல. உங்கள் உடல்நலம் அல்லது மருத்துவ நிலை குறித்த ஏதேனும் கேள்விகளுக்கு எப்போதும் உங்கள் மருத்துவர் அல்லது சுகாதார நிபுணரை அணுகவும்.)