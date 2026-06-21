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தினமும் யோகா செய்வதால் உடலுக்கும் மனதுக்கும் கிடைக்கும் 7 முக்கிய நன்மைகள்

Scientific Benefits of Yoga: தினசரி யோகா பயிற்சி ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதோடு, மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 21, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:06 PM IST
தினமும் யோகா செய்வதால் உடலுக்கும் மனதுக்கும் கிடைக்கும் 7 முக்கிய நன்மைகள்
Image Credit: Benefits of Practicing Yoga everyday (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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தினமும் யோகா செய்வதால் உடலுக்கும் மனதுக்கும் கிடைக்கும் 7 முக்கிய நன்மைகள்
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