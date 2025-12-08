சிக்கன், மட்டன் உடலுக்கு சூடா? இது தெரியாம சாப்பிடாதீங்க.. உண்மை என்ன?

Is Chicken Mutton Are Heat: சிக்கன், மட்டன் சாப்பிட்டலோ எனக்கு சூடு என பலரும் கூறி வருவதை கேள்விப்பட்டிருப்போம். சிக்கன் மட்டன் சாப்பிட்டதால் எனது உடல் சூடாகி, மலச்சிக்கல், சிறுநீர் ஏரிச்சல் போன்றவை ஏற்படுவதாக பலரும் கூறி வருகின்றனர். ஆனால் மருத்துவ ஆய்வின்படி, சிக்கன், மட்டன் சாப்பிட்டால் உடலுக்கு சூட்டை ஏற்படுத்தும் என்ற அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை. உடல் சூடு ஆவதற்கு பல காரணங்களால் இருக்கலாம். ஆனால், இங்கு பலரும் சிக்கன் சாப்பிட்டததால் தான் சூடாகுவதாக பலரும் கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தான், இதுகுறித்து மருத்துவர் அருணாச்சலம் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சிக்கன், மட்டன் உடலுக்கு சூடா?
இதுகுறித்து மருத்துவர் அருணாச்சலம் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட வீடியோவில், "சிக்கன், மட்டன் சூடு என்று கூறுகிறார்கள். அது எல்லாம் கிடையாது. சிக்கன், மட்டன் உடலுக்கு சூடு கிடையாது. வெளிநாடுகளில் சிக்கன், மட்டன் மட்டும் சாப்பிடுகின்றனர். ஆனால், அதற்கு முன்பு அவர்கள் காய்கறிகள் சாலட், பழங்கள் சாலட் சாப்பிடுகின்றனர். மற்ற நாடுகளில் மசாலா பொருட்கள் பயன்படுத்துவதில்லை. ஆனால், நம் இந்தியாவில் அதிக அளவில் மசாலா பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதனால், குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுப்புண் ஏற்படுகிறது. அந்த அளவுக்கு குழம்புகளில் மசாலா பொருட்கள் சேர்க்கின்றனர். இவ்வளவு மசாலா தேவையில்லை. குழம்பு கருப்பா இருந்தான் தான் நன்றாக இருக்கிறது என்ற எண்ணம் உள்ளது. அந்த அளவுக்கு மசாலா பொருட்கள் சிக்கன், மட்டனில் சேர்க்கப்படுகிறது. இதனால் தான் உடலில் பிரச்னை ஏற்படுகிறது. எனவே, காய்கறிகள், பழங்களை சிக்கன், மட்டன் சாப்பிடுவதற்கு முன்பு சாப்பிட வேண்டும். பழம், காய்கறிகள் இல்லாமல் அசைவ உணவை சாப்பிடாதீர்கள்" என்று கூறியுள்ளார்.
சிக்கன், மட்டன் சாப்பிடும் முன் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்
சிக்கன், மட்டன் சாப்பிடுவதற்கு முன்பு காய்கறிகள், பழங்கள் சாப்பிட வேண்டும். இது உங்கள் உடலை சூடாக்காது. சிக்கன், மட்டன் குழம்பு போன்றவற்றில் அதிக மசாலா பொருட்களை சேர்க்காதீர்கள். அதேபோல, எண்ணெய் அதிகம் சேர்க்காதீர்கள். மசாலா பொருட்களை சிக்கன், மட்டனில் அதிகம் சேர்க்கும்போது, வயறு, செரிமானம், குடல் பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். எனவே, சிக்கன், மட்டன் சாப்பிடும் முன்பு, காய்கறிகள், பழங்களை அதிகளவில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். முடிந்தால் தயிர், மோர் கூட குடிக்கலாம். இது உங்களது உடல் சூட்டை தணிக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
தினமும் இறைச்சி உணவு சாப்பிடலாமா?
வாரத்திற்கு இரண்டு நாள் அல்லது மூன்று நாள் இறைச்சி உணவுகளை எடுக்கலாம் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். மூன்று நாட்களுக்கு மேல் இறைச்சி உணவுகளை எடுக்கும்போது பல பிரச்னைகள் ஏற்படுமாம். வாரத்திற்கு மூன்று முறைக்கு மேல் அசைவ உணவை உட்கொள்வது பல செரிமான பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. இதில் உள்ள புரதச் சத்து உடலுக்குத் தேவையானதை விட மிக அதிகமாக இருப்பதால், செரிமானத்தை கடினமாக்குகிறது.
ஆய்வுகள் படி, ஒருவர் தினமும் அசைவ உணவை உட்கொண்டால், அது அவர்களின் ஆயுட்காலத்தைக் குறைக்கக்கூடும் என சொல்லப்படுகிறது. அதிக அளவு இறைச்சியை உட்கொள்வது ஹார்மோன் சமநிலையின்மையை ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது. எனவே, வாரத்திற்கு மூன்று முறை மட்டுமே இறைச்சி உணவுகளை எடுப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
