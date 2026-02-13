காயச்சல் சமயத்தில் உடலுறவு வைப்பது சரியா? தவறா? மருத்தவர் சொல்வதை கேளுங்க..

Is It Safe To Be Intimate While You Are Sick : காயச்சல் அல்லது தலைவலி வந்தாலே நமக்கு கொஞ்ச நேரம் படுக்கலாமா என்று தோன்றும். அப்படி தோன்றும் சமயங்களில் “நம்மை யாராவது பார்த்துக்கொண்டால் நன்றாக இருக்கும்” என்றும், நன்றாக தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டும் என்றும் தோன்றும். ஆனால், சில படங்களில் வித்தியாசமாக, ஹீரோவுக்கு காய்ச்சல் இருக்கும் போது, ஹீரோயினுடன் நெருக்கமாக இருப்பார். இதை பார்க்கும் மக்களும், இப்படி இருப்பது சரிதான் என்று நினைத்து கொள்கின்றனர். இது குறித்து, ரிஃபானா பர்வின் என்கிற மகப்பேறு மருத்துவர் ஒருவர் தனது இன்ஸ்டா தளத்தில் வீடியோ பதிவிட்டிருக்கிறார்.
காய்ச்சல் இருக்கும் போது உடலுறவு வைத்துக்கொள்ளலாமா?
ரிஃபானா பர்வின், முதலில் ‘பாட்டாளி’ படத்தின் ஒரு காட்சியை தனது வீடியோவில் ப்ளே செய்திருந்தார். அதில், சரத்குமாருக்கு ரொம்பவும் காய்ச்சல் வந்து முடியாமல் இருப்பார். அப்போது, அவருக்காக லேகியம் கொண்டு வரும் தேவையானியுடன் உடலுறவு கொள்வது பாேல காண்பித்திருப்பர். இந்த வீடியோவை நிறுத்திக்கொண்டு, “இப்படி காய்ச்சல் இருக்கும் சமயத்தில் பாராசிட்டமல் போடாமல், என்ன மேம் இது?” என்று ஒருவர் கேள்வி கேட்க அதற்கு பதில் சொல்கிறார்.
இது குறித்து விவரித்த அவர், காய்ச்சல் இருக்கும் சமயத்தில் உடலுறவு கொள்வது நல்லதா கெட்டதா என்று பேசுகிறார். “காய்ச்சல் இருக்கும் சமயத்தில் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ரொம்பவே சோர்வாக இருப்போம். அந்த நேரத்தில் உடலுறவு கொள்வதால், உடலுக்கு நிறையவே வேலை கொடுப்பது போல தோன்றும். அப்படி ஒரு உடல் ரீதியான ஆக்டிவிட்டியை செய்யும் போது இன்னும் கூட உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் சோர்வு ஏற்படும். இதற்கு பதிலாக, நாம் உடல் நிலை சரியில்லாதவருடன் இருப்பதே ரொம்பவும் நல்லது” என்று கூறுகிறார், ரிஃபானா.
காய்ச்சல் வந்த சமயத்தில், அவருக்கு அருகில் அமர்ந்து பேசுவது, அவருடன் நேரம் செலவிடுவது போன்ற விஷயங்களை செய்யலாம் என மருத்துவர் ரிஃபானா கூறுகிறார். கை பிடிப்பது, கட்டிப்பிடிப்பது கூட அவர்களை ரொம்பவும் நன்றாக உணர வைக்குமாம்.
ஆய்வுகள் குறுவது என்ன?
மேற்கூறிய விஷயத்தை வைத்து பல ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி உடலுறவு கொள்வதால், நம் உடலில் இருந்து எண்டார்ஃபின்ஸ் வெளியேறும். அதே சமயத்தில் இதன் காரணமாக உடலுறவு சமயத்தில் பாலியல் தூண்டுதல் ஏற்படும் போது, மூக்கு அடைப்பும் சில நிமிடங்களுக்கு நீங்குமாம்.
இப்படி காய்ச்சல் வரும் சமயத்தில் உடலுறவு வைத்துக்கொள்வது, இதில் ஈடுபடும் இரு நபர்களையும் பாதிக்கும். இது மட்டுமன்றி, இந்த சமயத்தில் உடலுறவு கொள்வதால், பரிமாறப்படும் எச்சில் மற்றும் விந்தணுவால் கூட நோய் பரவல் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, இந்த சமயத்தில் உடலுறவு கொள்ளாமல், உடல் நிலை சரியான பின்பு உடலுறவு கொள்வது சிறந்தது என்பது ஆய்வுகளின் கூற்றாக இருக்கிறது.
எப்படி நடந்து கொள்வது?
உடல் நிலை சரியில்லாத உங்கள் பார்ட்னரை நன்றாக கவனித்துக்கொள்ளலாம். அவர்கள் உடலுக்கு ஒத்துழைக்கும் உணவை சமைத்து கொடுப்பது அருகிலேயே இருந்து பார்த்துக்கொள்வது, அவர்கள் கடிந்து பேசினாலும், பொறுமையாக இருப்பது போன்றவற்றை செய்ய வேண்டும்.
