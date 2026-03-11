கர்ப்ப காலத்தில் உடலுறவு வைத்துக்கொள்ளலாமா? கூடாதா? மருத்துவர் சொல்லும் அறிவுரை!

Intercourse During Pregnancy : தாய்மை என்பது இன்றைய காலத்தில் பலரால் வரமாக பார்க்கப்படுகிறது. வாழ்க்கை சூழல் மாற்றங்கள், வாழும் நிலை, உடல் ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை வைத்து தான் இன்று அனைவருக்கும் குழந்தை பிறக்குமா பிறக்காதா என்று கணிக்கப்படுகிறது. ஒருவர் ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை வாழ்கிறார் என்றால் அவருக்கு குழந்தை பிறப்பதில் பிரச்சனைகள் உண்டாகிறது. இவையெல்லாம் இருக்கும்போதிலும், கர்ப்ப காலம் குறித்த பல்வேறு தகவல்கள் மக்களை குழப்பும் வகையில் இருக்கும். இந்த சமயத்தில் பலருக்கும் பல்வேறு கேள்விகள் தோன்றும். அப்படி விடாப்பிடியாக கேட்கப்படும் கேள்விகளும் ஒன்று, கர்ப்ப காலத்தில் உடலுறவு வைத்துக் கொள்ளலாமா? வேண்டாமா என்பதுதான். குறித்து மருத்துவர் கவிதா கௌதம் விளக்கம் அளிக்கிறார்.
கர்ப்ப காலத்தில் உடலுறவு வைத்துக் கொள்ளலாமா?
மருத்துவர் கவிதா, instagram பக்கத்தில் இது குறித்த வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதில் “கர்ப்ப காலத்தில் உடலுறவு வைத்துக் கொள்ளலாமா வேண்டாமா என்பது அந்த கர்ப்பிணியின் உடல் நிலையை பொறுத்து தான் முடிவெடுக்க வேண்டும்” என்று கூறுகிறார்.
இதற்கு முன்பு, அதிகமான கருச்சிதைவு ஏற்பட்டிருப்பவர்கள், தாழ்வான நஞ்சுக்கொடி இருப்பவர்கள் (Low lying placenta) போன்ற பிரச்சனைகள் இருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவர்களிடம் கேட்ட பின்பு தான் உடலுறவு வைத்துக் கொள்வது பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர் கவிதா கூறுகிறார். இதைத் தவிர்த்து பிரச்சனை இல்லாத கர்ப்பிணிகள், மூன்று மாத கர்ப்ப காலத்திற்குப் பிறகு, கண்டிப்பாக உடலுறவு வைத்துக் கொள்ளலாம் என்கிறார். ஆனால் அதை எத்தனை முறை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது, அந்தக் கர்ப்பிணியின் சவுகரியத்தை பொறுத்து இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். கர்ப்பிணி, உடலுறவுக்கு பின் இரத்தக்கசிவு அல்லது வலியுடன் உணர்கிறார் என்றால் அடிக்கடி உடலுறவு வைத்துக் கொள்வது பிரச்சினையில் முடியுமாம்.
செல்போன் உபயோகிக்கலாமா?
கர்ப்ப காலத்தில் செல்போனை அதிகமாக உபயோகிக்கலாமா? அப்படி உபயோகித்தால் குழந்தைக்கு பிரச்சனை வருமா? என்பது குறித்த கேள்விக்கும் மருத்துவர் கவிதா பதிலளிக்கிறார்.
இதற்கு அவர், “கண்டிப்பாக குழந்தைக்கு பிரச்சனை வரும்” என்று கூறுகிறார். செல்போனை கர்ப்ப காலத்தில் அதிகமாக உபயோகிக்கவே கூடாது என்று கூறும் அவர், செல்போனை குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டும் உபயோகிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். போனை கையில் வைத்துக் கொள்ளாமல் ப்ளூடூத் அல்லது ஹெட்போன்ஸ் மூலம் உபயோகிக்கலாம் என்று கூறுகிறார்.
இரவில் உறங்கும் போதும் போனை ஒரே ரூமில் வைத்துக்கொண்டு தூங்கக் கூடாது என்றும், போனை உங்களை விட்டு எடையை வைத்து தூங்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். வைஃபை இருக்கிறது என்றால், அதை இரவில் ஆப் செய்து விட்டு கதிர்வீச்சுகளால் பாதிப்படையாமல் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று கூறுகிறார்.
இப்படி அதிகமாக போன் உபயோகிக்கும் கர்ப்பிணிகளுக்கு அதிகப்படியான சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் குழந்தைகள் பிறப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிப்பதாக கூறுகிறார். கர்ப்பகாலத்தில் செல்போன் உபயோகிப்பதால், கர்ப்பிணிகளுக்கு மன பதற்றம் மற்றும் இரவில் தூக்கமின்மை உருவாகும் என்றும், இது தாய்மார்களுக்கு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் என்றும் தெரிவிக்கிறார்.
கர்ப்ப காலத்தில் எப்படி பாதுகாப்பாக இருப்பது?
கர்ப்ப காலத்தில் சரியான டயட், ஒழுங்காக தண்ணீர் குடித்தல், உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் பழக்கங்களை தவிர்த்தல் உள்ளிட்டவை இருக்க வேண்டும்.
மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி, அடிக்கடி சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வது, அவர்கள் பரிந்துரைக்கும் டயட்டை பின்பற்றுவது உள்ளிட்டவை நன்மை பயக்கும்.
கண்டிப்பாக மது அருந்தவோ, புகை பிடிக்கவோ, போதை பொருள் எடுத்துக்கொள்வதோ கூடாது. இது, கர்ப்ப காலத்தை கடினமாக்கலாம். அதே போல, கஃபைன் எடுத்துக்கொள்வதையும் குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும். எந்த மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கொள்ளும் முன்னரும் மருத்துவரை கேட்க வேண்டும்.
வீட்டு வேலைகளை உடல் வைக்க செய்வது, அதிகமாக எடை தூக்குவது உள்ளிட்டவற்றை செய்ய கூடாது. தினமும் 8 மணி நேர உறக்கம் இருந்தே ஆக வேண்டும்.
பஸ், பைக் போன்ற வாகனங்களை தவிர்த்து, கார், கூட்டம் இல்லாத ட்ரெயின், ஆட்டோ உள்ளிட்ட வாகனங்களில் செல்ல வேண்டும். காரில் செல்லும் போது கட்டாயம் சீட் பெல்ட் அணிய வேண்டும்.
அதிகமாக யோசிப்பதையும், மன அழுத்தம் தரும் விஷயங்களை கேட்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும். இது தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் நண்மை பயக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
