சிக்ஸ் பேக் வைப்பது கெட்டதா நல்லதா? பரத் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்..மருத்துவர் பதிலடி!

Six Pack Good Or Bad For Health Doctor Explains : சூர்யாவின் வாரணம் ஆயிரம் திரைப்படத்தை பார்த்த பலருக்கு கண்டிப்பாக சிக்ஸ் பேக் வைக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை கண்டிப்பாக வந்திருக்கும். இதற்காக பலரும் மெனக்கெட்டு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கொண்டு இருப்பர். இன்னும் சிலர், எப்படி சிக்ஸ் பேக் வைக்க வேண்டும் என்று, யோசித்துக் கொண்டே இருப்பர்.
பரத் சொன்ன விஷயம்!
பிரபல நடிகர் பரத், சமீபத்தில் ஒரு திரைப்பட விழாவில் யாரும் சிக்ஸ் பேக்கே வைக்க வேண்டாம் என்றும், அதை வைத்துவிட்டு தான் பெரும் சிரமப்பட்டதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். அதாவது, 555 படத்திற்காக தான் சிக்ஸ் பேக் வைத்ததாகவும் அதற்காக வெறும் சிக்கன், மேரி கோல்ட் பிஸ்கட் உள்ளிட்ட சில உணவுகளை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டதாகவும் தெரிவித்தார். இது சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. இதற்கு மருத்துவர் சந்தோஷ் ஜேக்கப் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.
சந்தோஷ் ஜேக்கப் விளக்கம்!
இந்த வீடியோவில் மருத்துவர் சந்தோஷ் சிக்ஸ் பேக் வைப்பது, ஆரோக்கியமா இல்லையா என்பது குறித்து பேசுகிறார். சிக்ஸ் பேக் வைப்பது என்பது நமது உடலில் எவ்வளவு Fat சதவிகிதம் இருக்கிறது என்பதை வைத்து அமையும் என்று கூறுகிறார். ஆண்களுக்கு, 14% வரை fat குறைவாக இருந்து அவர்கள் கொஞ்சம் தசையுடன் இருந்தால் அவர்களுக்கு சிக்ஸ் பேக் வரும். அதே சமயத்தில் பெண்களுக்கு, 20 சதவீதத்தை விட FAT குறைவாக இருந்து தசை அதிகமாக இருந்தால் சிக்ஸ் பேக் வரும்.
எப்போது ஆரோக்கியம்? எப்போது ஆரோக்கியம் இல்லை?
“ரொனால்டோ போன்ற பல தடக்கலை மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு சிக்ஸ் பேக் இருக்கும். இவர்கள் அனைவரும் சிக்ஸ் பேக் வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வைக்கவில்லை. இவர்கள் ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறையை வாழ்வதாலும், புரதச்சத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துவதாலும், அடிக்கடி உடற்பயிற்சி செய்வதாலும் இப்படி இருக்கிறது என்று கூறுகிறார். இவர்கள் அனைவரும் தங்களது தொழிலுக்காக உடலை ஒழுங்காக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலையில் இருக்கின்றனர். இப்படி சிக்ஸ் பேக் வைத்தும் இவர்களால் 10-15 வருடத்திற்கு திறம்பட செயல்பட முடிகிறது என்றால் அப்போது சிக்ஸ் பேக் ஆரோக்கியமானது என்று தானே அர்த்தம்?” என்று கூறுகிறார்.
பொது ஆரோக்கியமற்றதாக மாறுகிறது?
மருத்துவ சந்தோஷ், எப்போது சிக்ஸ் பேக் ஆரோக்கியம் பெற்றதாக மாறுகிறது என்றும் தெரிவிக்கிறார். “உடலை சரியாக பார்த்துக்கொள்வதில் கவனம் செலுத்தாமல், உணவில் கவனம் செலுத்தாமல், உடல் பார்க்க நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக drugs போன்ற விஷயங்களை எடுத்துக் கொள்பவர்களுக்கு சிக்ஸ் பேக் ஆரோக்கியமற்றதாக மாறிவிடுகிறது. இது போன்ற நபர்களுக்கு, பரத் சொல்வது சரியான விஷயம். ஆனால், உலகளவில் எடுத்துக்காெள்கிறோம் என்றால், தடகள வீரர்கள் பலர், சிக்ஸ் பேக்ஸ் வைத்துக்கொண்டு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையையே வாழ்ந்து வருகின்றனர்” என்று கூறுகிறார்.
சீக்கிரமான சிக்ஸ் பேக்:
பல பேர், சீக்கிரமாக சிக்ஸ் பேக் வர வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக, கேலரி டேஃபிசிட், ஃபேட் பர்னிங் உள்ளிட்ட பல குறுக்கு வழிகளை கையாள்வதாகவும், இதனால்தான் சிக்ஸ் பேக் ஆரோக்கியமற்றதாக மாறுகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
இதற்கு வழி என்ன?
சிக்ஸ் பேக் குறித்து கவலைப்படாமல், ஆரோக்கியம், ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஒழுக்கமான வாழ்க்கைமுறையில் கவனம் செலுத்தினாலே, நல்ல முறையில் சிக்ஸ் பேக் கிடைக்கும் என்று மருத்துவர் சந்தோஷ் ஜேக்கப் தெரிவிக்கிறார்.
சிக்ஸ் பேக் உடற்பயிற்சிகள்:
ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறையுடன் சேர்த்து, சிக்ஸ் பேக்கிற்கான உடற்பயிற்சிகளை செய்தாலே சிக்ஸ் பேக் வைக்க முடியும் என்று சில மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதற்கு க்ரஞ்சஸ், கால்களுக்கான உடற்பயிற்சிகள், ரிவர்ஸ் க்ரஞ்ச், ரஷ்ஷியன் ட்விஸ்ட் உள்ளிட்ட உடற்பயிற்சிகள் உதவும் என்று கூறுகிறார்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | 42 வயதிலும் பிட்டாக இருக்கும் த்ரிஷா.. எப்படி தெரியுமா? அவரே பகிர்ந்த பிட்னஸ் சீக்ரெட்!
மேலும் படிக்க | ஆண்கள் Vs பெண்கள் : உடலுறவை பற்றி அதிகம் யோசிப்பது யார்? மருத்துவர் சொல்லும் பதில்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ