  • ஆண்மைக்குறைவு! ஆண்கள் சோயா சாப்பிடக்கூடாதா? மருத்துவர் சொன்ன விஷயம்

Is Men Eat Soya: ஆண்கள் சோயா சாப்பிட்டால் ஆண்மைக்குறைவு போன்ற பிரச்னைகள் ஏற்படுமா என்பது குறித்து மருத்துவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 14, 2025, 05:18 PM IST
Is Soya Good For Health: எந்த ஒரு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக் கொண்டாலும், அதனை சுற்றி சில கட்டுக்கதைகள் இருப்பதுண்டு. இதில் தவறான செய்திகள் தான் அதிகம் பகிரப்படுகிறது. இதனால், நமக்கே நாம் சாப்பிடும் உணவு நல்லதா கெட்டதா என்ற சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது. அப்படி  ஒன்று தான், சோயா. சோயா சாப்பிட்டால் உடலுக்கு பல  பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்பட்டு வருகிறது. 

ஆண்கள் சோயா சாப்பிடக் கூடாதா?

குறிப்பாக, ஆண்கள் சோயா சாப்பிடுவது ஆண்மைக்குறைவை ஏற்படுத்தக் கூடும் என சில  தகவல்கள் உலா வருகின்றன. ஆண்களின் டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவை சோயா குறைக்க கூடும் எனவும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. மேலும், ஆண்களின் மார்பகமும் பெரிதாக எனவும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இதுகுறித்து பல விவாதங்கள் நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இதுகுறித்து மருத்துவர் ஒருவர் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.  

அதாவது, ஆண்கள் சோயா எடுத்துக் கொள்வது நல்லதா கெட்டதா என்பது குறித்து மருத்துவர்கள் சிவக்குமார் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வீடியோவாக பகிர்ந்துள்ளார். அவர் பேசுகையில், "ஆண்மைக்கு உரிய ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டிரோன். பெண்மைக்கு உரிய ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரோஜன். இந்த சோயா உணவுகளில் உள்ள Isoflavones ஈஸ்ட்ரோஜன் போன்று வேலை செய்யக் கூடிய ஒரு plant Compound உள்ளது.  ஆராய்ச்சியின் இரண்டு கூற்றுகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மருத்துவர் விளக்கம்

மனிதர்களுக்கு உள்ள ஈஸ்ட்ரோஜனை விட சோயாவில் உள்ள ஃபைடோஈஸ்ட்ரோஜன் அளவு மிகக் குறைவு.  சோயா உணவுகளை சரியான அளவில் எடுத்துக் கொண்டால், எந்த ஒரு ஹார்மோன் சார்ந்த பிரச்னைகளும் ஏற்படாது.  சரியாள அளவு என்பது ஒரு நாளைக்கு 20 முதல் 30 கிராம் சோயா உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம். 100 கிராம் சமைத்த சோயா பீன்ஸில் 16 முதல் 18 கிராம் ப்ரோடீன் உள்ளது. 

சமைத்த சோயா சக்ஸில் 16 முதல் 17 கிராம் சோயா ப்ரோட்டீன் உள்ளது. tofu-ல் 8 முதல் 10 கிராம்  சோயா ப்ரோட்டீன் உள்ளது. 100 மி.லி சோயா பாலில் 3 முதல் 5 கிராம் சோயா ப்ரோட்டீன் உள்ளது.  சோயா ப்ரோட்டில் அனைத்து விதமான சத்துகளும் உள்ளன. சைவ உணவுகளை சாப்பிடுபவர்களுக்கு சிறந்த ப்ரோட்டீன் உணவாக சோயா இருக்கிறது.  எனவே, தேவையில்லாத ஹார்மோன் பற்றிய பயத்தால் சோயா உணவுகளை யாரும்  தவிர்க்க வேண்டாம். சோயா உணவுகளை சரியான அளவில் எடுத்துக் கொண்டால் எந்த பிரச்னையும் வராது" என்றார்.

சோயாவில் இருக்கும் சத்துகள்

சோயாவில்  வைட்டமின் பி, பி1, பி2, பி6, வைட்டமின் கே, ஈ, கால்சியம், உள்ளிட்ட சத்துகள் நிறைந்துள்ளன. எனவே, சோயா உணவுகளை சரியான அளவில் எடுத்துக் கொள்வது நல்லது. மேலும், இதில் கால்சியம் அதிகம் இருப்பதால் இதனை சாப்பிடும் எலும்புகளுக்கு மிகவும் நல்லது.  இதில் அதிகளவு ப்ரோட்டீன் இருப்பதால், ஒட்டுமொத்த உடலுக்கு நல்லதாகவே பார்க்கப்படுகிறது.  

மேலும் படிக்க: இட்லி, தோசையை தப்பா சாப்பிட்டால் ஆபத்து! மருத்துவர் கொடுத்த அலெர்ட்

மேலும் படிக்க: குளிக்கும் போது..உடலில் கழுவ வேண்டிய முதல் பகுதி..எது தெரியுமா? மருத்துவர் சொல்லும் விஷயம்..

