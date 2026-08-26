/காய்ச்சல் வந்தால் அலட்சியம் வேண்டாம்! H1N1, டெங்கு குறித்து சுகாதாரத்துறை முக்கிய எச்சரிக்கை

H1N1 and Dengue Symptoms: தமிழகத்தில் தற்போது பல்வேறு வகையான காய்ச்சல் பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருவதால், பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என பொது சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக காய்ச்சலுடன் இருமல், சளி, தொண்டை வலி, மூக்கடைப்பு, உடல் வலி, சோர்வு மற்றும் நடுக்கம் போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால் அவற்றை அலட்சியப்படுத்தாமல் மருத்துவரை அணுக வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக மழைக்காலங்களில் பருவகால காய்ச்சல் பாதிப்புகள் அதிகரிப்பது வழக்கம். ஆனால் இந்த ஆண்டு மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே பல்வேறு காய்ச்சல் பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருவது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
தற்போது பரவி வரும் காய்ச்சல் பாதிப்புகளில் H1N1 வகை காய்ச்சல் என்று அழைக்கப்படும் பன்றிக் காய்ச்சலும் முக்கியமானதாக உள்ளது. தரவுகளின்படி, H1N1 காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட 339 பேர் வரை சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பும் அதிகமாக இருப்பதாக சுகாதாரத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 12,000-க்கும் மேற்பட்டோர் டெங்கு பாதிப்பால் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், பொதுமக்கள் காய்ச்சல் அறிகுறிகளை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
காய்ச்சல் மட்டுமின்றி அதனுடன் சில உடல் உபாதைகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது அவசியம்.
இந்த அறிகுறிகளில் ஏதேனும் இருந்தால், சுயமாக மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளாமல் அருகிலுள்ள மருத்துவமனை அல்லது மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
காய்ச்சல் ஏற்பட்டவுடன் அருகில் உள்ள மருந்தகத்திற்கு சென்று தங்களுக்கு தெரிந்த மாத்திரைகளை வாங்கி சாப்பிடுவது பலரிடம் காணப்படும் வழக்கமாக உள்ளது. ஆனால் தற்போது பல்வேறு வகையான காய்ச்சல்கள் பரவி வரும் சூழலில், மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை வலியுறுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக காய்ச்சலுக்கான காரணம் என்ன என்பதை கண்டறிந்து அதற்கேற்ப சிகிச்சை பெறுவது முக்கியம். எனவே அறிகுறிகள் தென்பட்டால் சுய மருத்துவத்தை தவிர்த்து மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது பாதுகாப்பான அணுகுமுறையாகும்.
காய்ச்சல் பாதிப்புகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், பொதுமக்கள் பதற்றமடைய தேவையில்லை என்றும் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
காய்ச்சல் பாதிப்புகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் அரசு மருத்துவமனைகளில் தேவையான முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், தேவையான படுக்கை வசதிகள் உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகள் தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் பொதுமக்கள் அச்சப்படாமல், உடல்நிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும்.
காய்ச்சல் ஏற்பட்டவுடன் அதை சாதாரண பருவகால காய்ச்சல் என நினைத்து வீட்டிலேயே இருந்து விடாமல், குறிப்பாக அதிக காய்ச்சல், நடுக்கம், கடுமையான உடல் வலி, சோர்வு அல்லது சுவாசம் தொடர்பான அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.
மேலும் வீட்டில் இருப்பவர்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு காய்ச்சல் பரவாமல் இருக்க சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்றுவதும் முக்கியம்.
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அறிகுறி
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செய்ய வேண்டியது
|அதிக காய்ச்சல்
|மருத்துவரை அணுக வேண்டும்
|காய்ச்சலுடன் நடுக்கம்
|அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது
|இருமல், தொண்டை வலி
|மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும்
|மூக்கடைப்பு, நீர் வடிதல்
|அறிகுறிகள் தொடர்ந்தால் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்
|கடுமையான உடல் வலி, சோர்வு
|உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும்
|காய்ச்சலுக்காக சுயமாக மருந்து எடுத்துக்கொள்ளும் பழக்கம்
|தவிர்க்க வேண்டும்
|மக்கள் பதற்றமடைய வேண்டாம்
|விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்
தற்போது H1N1 மற்றும் டெங்கு உள்ளிட்ட காய்ச்சல் பாதிப்புகள் குறித்து கவனம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், பொதுமக்கள் தேவையற்ற அச்சம் கொள்ள வேண்டியதில்லை. அதே நேரத்தில் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாமல் இருப்பது மிகவும் அவசியம்.
குறிப்பாக காய்ச்சல், நடுக்கம், உடல் வலி, சோர்வு, இருமல், தொண்டை வலி, மூக்கடைப்பு போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால் சுயமாக மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளாமல் மருத்துவரை அணுக வேண்டும் என்பதே சுகாதாரத்துறையின் முக்கிய அறிவுறுத்தலாக உள்ளது.
காய்ச்சல் வந்தால் அலட்சியம் வேண்டாம். அறிகுறிகளை கவனித்து உரிய நேரத்தில் மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவதே பாதுகாப்பானது.