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காய்ச்சல் வந்தால் அலட்சியம் வேண்டாம்! H1N1, டெங்கு குறித்து சுகாதாரத்துறை முக்கிய எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் காய்ச்சல் பாதிப்புகள் அதிகரித்து வரும் சூழலில் H1N1 மற்றும் டெங்கு உள்ளிட்ட காய்ச்சல்கள் குறித்து பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. காய்ச்சலுடன் நடுக்கம், கடுமையான உடல் வலி, சோர்வு, இருமல், தொண்டை வலி, மூக்கடைப்பு உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும். மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 26, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:56 PM IST
காய்ச்சல் வந்தால் அலட்சியம் வேண்டாம்! H1N1, டெங்கு குறித்து சுகாதாரத்துறை முக்கிய எச்சரிக்கை
Image Credit: Ai generator | Fever Spreads Before Monsoon: Key Update on H1N1 and Dengue

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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