/நிபா, ஷிகெல்லா.... 2 வைரஸ்களுக்கு மத்தியில் பீதியில் கேரளா, தீவிரமாக கண்காணிக்கும் அரசு

Nipah virus in Kerala: பருவமழை கேரளத்தில் தொடங்கி இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களுக்கு செல்வதை போல, பெரும்பாலான வைரஸ்களும் கேரளத்தில் தொடங்குவது வியப்பை அளிக்கிறது. கேரளா தற்போது இரண்டு விதமான சுகாதார சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ளது: புதிதாக ஏற்பட்டுள்ள நிபா வைரஸ் குறித்த அச்சம் ஒரு பக்கம் இருக்க, வயநாட்டில் தொடர்ந்து பரவி வரும் ஷிகெல்லா (Shigella) தொற்றும் மக்களை பாடாய் படுத்தி வருகிறது. பிற மாவட்டங்களிலும் புதிய பாதிப்புகள் பதிவாகி வருவதால், மாநிலம் முழுவதும் கண்காணிப்பு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அதிகாரிகள் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
இந்த இரு தொற்றுகளையும் பற்றி மாநில சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் கே. முரளீதரன் வெள்ளிக்கிழமை பேசினார். சூழ்நிலையை அதிகாரிகள் உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருவதால், நிலைமை கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாகவும், மக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
மாநிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சூழலைத் தாங்கள் கூர்ந்து கவனித்து வருவதாகவும், தொற்று மேலும் பரவாமல் தடுக்கத் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் எனச் சந்தேகிக்கப்படுபவர்கள் மற்றும் அவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களின் மாதிரிகள், விரிவான பரிசோதனைக்காகப் புனேவில் உள்ள தேசிய வைராலஜி நிறுவனத்திற்கு (NIV) அவசர அடிப்படையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. நிபா வைரஸ் தடுப்புக்கான நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு நடைமுறைகளைத் தவறாமல் பின்பற்றுமாறு மாநில அரசுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
தொற்று பரவலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்ய மத்திய சுகாதாரத் துறை கேரள சுகாதாரத் துறையுடன் தொடர்ந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும் தேவைப்பட்டால் தொழில்நுட்ப மற்றும் நிபுணர் உதவிகளை வழங்கவும் உறுதியளித்துள்ளது. மக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம் என்றும், சுகாதாரத் துறையின் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கோழிக்கோட்டைச் சேர்ந்த 45 வயதுடைய ஒருவருக்கு நிபா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவம் தெரியவந்ததும், சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதுடன், பாதிக்கப்பட்ட நபருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களைக் கண்டறியும் பணியையும் தீவிரப்படுத்தினர். தற்போது அந்த நோயாளி கோழிக்கோடு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்; அங்கு மருத்துவர்கள் அவரது உடல்நிலையைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.
ஒரு நல்ல விஷயமாக, பாதிக்கப்பட்ட நபருடன் தொடர்பில் இருந்த 77 பேரில் யாருக்கும் இதுவரை நிபா வைரஸ் தொற்றின் ஆரம்பக்கட்ட அறிகுறிகள் எதுவும் தென்படவில்லை. சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகளின் தகவலின்படி, இந்த 77 பேர் கொண்ட பட்டியலில் 14 குடும்ப உறுப்பினர்கள், 5 நண்பர்கள் மற்றும் சக பணியாளர்கள், மற்றும் 58 சுகாதாரப் பணியாளர்கள் ஆகியோர் அடங்குவர். இருப்பினும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, இவர்களில் 15 பேர் 'அதிக ஆபத்துள்ள' பிரிவினராக வகைப்படுத்தப்பட்டு, சிறப்பு கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதற்கிடையில், குழந்தைகளிடையே ஷிகெல்லா தொற்று பரவியதைத் தொடர்ந்து வயநாடு பகுதியும் தொடர்ந்து உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது. இன்று மேலும் சில பரிசோதனை முடிவுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. தொற்றுக்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கோலியாடி (Koliyadi) பள்ளியைச் சேர்ந்த 502 குழந்தைகள் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையை நாடியதாக சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். தற்போது 47 பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
நேரடித் தொடர்பு மூலம் தொற்று மேலும் பரவுவதைத் தடுக்கும் வகையில், மூன்று பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் சுல்தான் பத்தேரி (Sulthan Bathery) நகராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சூழ்நிலை சீரடையும் வரை குழந்தைகளை மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களுக்கும் பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கும் அழைத்துச் செல்வதைத் தவிர்க்குமாறு பெற்றோர்களுக்குச் சுகாதாரத் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தடுப்புக் குழுக்கள் கள ஆய்வு, கண்காணிப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றன.
கேரளாவில் இரண்டு வெவ்வேறு தொற்றுநோய்கள் குறித்த கவலைகள் எழுந்துள்ள நிலையில், சுகாதார அதிகாரிகள் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். அதேவேளையில், தேவையற்ற அச்சத்தைத் தவிர்த்து மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.