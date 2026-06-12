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நிபா, ஷிகெல்லா.... 2 வைரஸ்களுக்கு மத்தியில் பீதியில் கேரளா, தீவிரமாக கண்காணிக்கும் அரசு

Nipah virus in Kerala: கேரளாவில் இரண்டு வெவ்வேறு தொற்றுநோய்கள் குறித்த கவலைகள் எழுந்துள்ள நிலையில், சுகாதார அதிகாரிகள் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 12, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:24 PM IST
நிபா, ஷிகெல்லா.... 2 வைரஸ்களுக்கு மத்தியில் பீதியில் கேரளா, தீவிரமாக கண்காணிக்கும் அரசு
Image Credit: Nipah Virus in Kerala (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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