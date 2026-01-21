English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • முத்தம் கொடுத்தால் பார்வை பறிபாேகுமா? குழந்தைக்கு வந்த நிலை..தாய் அதிர்ச்சி தகவல்

முத்தம் கொடுத்தால் பார்வை பறிபாேகுமா? குழந்தைக்கு வந்த நிலை..தாய் அதிர்ச்சி தகவல்

Kid Loses Eye Sight By Catching Herpes : தனது குழந்தைக்கு, முத்தம் கொடுத்ததால் பார்வை பறிபோனதாக ஒரு தாயார் கூறியிருப்பது அதிர்ச்சியடைய வைத்திருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 21, 2026, 01:55 PM IST
  • முத்தத்தால் குழந்தைக்கு வந்த வினை!
  • கண்ணுக்கு பரவிய வாய்ப்புண்
  • முழு விவரம்..

முத்தம் கொடுத்தால் பார்வை பறிபாேகுமா? குழந்தைக்கு வந்த நிலை..தாய் அதிர்ச்சி தகவல்

Kid Loses Eye Sight By Catching Herpes : வழக்கமாக நாம் துருதுருவென அங்கும் இங்கும் ஓடும் குழந்தைகளை பார்க்கும் போது, நமக்கு அவர்களை அழைத்து-வம்பிழுத்து சிரிக்க வைக்க வேண்டும் அல்லது கன்னத்தில் முத்தமிட வேண்டும் என்றும் தோன்றும். ஆனால், அப்படி முத்தம் கொடுத்ததால் ஒரு குழந்தைக்கு கண் பார்வையே பறிபோய் இருக்கிறது.

பறிபோன குழந்தையின் பார்வை!

2 வயது குழந்தையான Juwa-க்குதான் இப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. சில மாதங்களுக்கு முன்னர், இந்த குழந்தைக்கு கண் தொற்று நோய் (Eye Infection) ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து அவரது பெற்றோர்கள், குழந்தைக்கு ஆண்டி பயோடிக் ட்ராப்ஸை கண்ணில் விட்டிருக்கின்றனர். ஆனால், அது பலனளிக்காமல் போயிருக்கிறது. இதையடுத்து, குழந்தையை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், Juwan-ற்கு HSV எனப்படும், Herpes Simplex Virus வந்துள்ளதை கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

இதை, தன்னிடம் மருத்துவர்கள் கூறிய போது தன்னை டாக்டர்கள் ஏப்ரல் ஃபூல் செய்வதாக நினைத்ததாக, குழந்தையின் 36 வயது தாய் Michelle கூறியிருக்கிறார். மருத்துவர்கள் தன்னிடம், “குழந்தையின் கண்ணில் fever blister எனப்படும் வாய்ப்புண் வளர்வதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர். காரணம், வாயில் வரக்கூடிய இந்த புண், கண்களில் வளர்வது எப்படி என்பது தனக்கு தெரியவில்லை என்று அந்த தாய் தெரிவித்திருக்கிறார்.

முத்தத்தால் வந்த வினை!

மருத்துவர்கள், அந்த குழந்தையின் கருவிழியில் வளர்ந்த Fever Blister-ஐ ஓரளவிற்கு  கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விட்டனர். இதனால், பறிபோகும் நிலையில் இருந்த குழந்தையின் கண்ணில் இருந்த தொற்றை ஓரளவிற்கு கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. இதையடுத்து, குழந்தையின் பெற்றோர் இருவரும் குழந்தையின் இன்னொரு கண்ணுக்கோ அல்லது மூளைக்கோ அந்த நோய் பரவி விடுமோ என்று பயந்திருக்கின்றனர். 

ரொம்பவும் தாமதமாக அந்த தொற்றை கண்டு பிடித்ததால், Juwan-ன் ஒரு கண் முழுவதும் அந்த தொற்று பரவி இருக்கிறது. இந்த நோய் வந்ததால், மூளைக்கு அந்த கண் குறித்த சிக்னல் அனுப்பப்படுவதில்லை. இதனால், கண் பார்வையை பாதுகாக்கும் ஜெல், வறட்சி பெற்றிருக்கிறது. இதையடுத்து, Juwan-ன் கண்கள் பாதிப்படைய ஆரம்பித்துள்ளன. அவரது கண்ணில் 4 மில்லி மீட்டருக்கு ஒரு ஓட்டையும் உருவாகி இருக்கிறது. இதனால், அடிக்கடி இன்ஃபெக்‌ஷன் வர ஆரம்பித்திருக்கிறது. இதனால், முழு கண்ணையும் இழக்கும் அபாயமும் அந்த குழந்தைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. 

இந்த நோய் தொற்று எப்படி ஏற்பட்டது என பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் பெற்றோர் விசாரித்த போது, Herpes வாய்ப்புண் தொற்று இருக்கும் யாரோ ஒருவர் குழந்தைக்கு முத்தமிட்டிருப்பதால் இது ஏற்பட்டதாக கூறியிருக்கின்றனர். 

தாய் வேண்டுகோள்:

குழந்தையின் தாய், இப்படி ஒரு முத்தத்தால், குழந்தைக்கு கண் பார்வை பறிபோகும் என்று நினைக்கவில்லை என்றும், உங்கள் நண்பர்கள், உறவினர்கள், நீங்களாகவே இருந்தாலும் கூட குழந்தையிக்கு இப்படி ஆபத்தாக முத்தம் கொடுக்க வேண்டாம் என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இந்த சம்பவத்தால், பெற்றோர் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பது பலருடைய எண்ணமாக இருக்கிறது.

About the Author
herpesKidCorneaEye Sight

