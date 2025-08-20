English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சிறுநீரகம் செயலிழந்தால் இந்த அறிகுறிகள் உடலில் தோன்றும்: கவனமா நோட் பண்ணுங்க

Kidney Failure Symptoms: சிறுநீரகம் சேதமடைந்தால், உடலின் செயல்பாட்டில் பல வகையான தடைகள் ஏற்படும்.சிறுநீரக செயலிழப்பின் சில முக்கிய அறிகுறிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 20, 2025, 05:14 PM IST
  • சிறுநீரக செயலிழப்பின் முக்கிய அறிகுறி உடலில் ஏற்படும் வீக்கம்.
  • சிறுநீரக செயலிழப்பிற்குப் பிறகு, உடலில் நீர்ச்சத்து குறைகிறது.
  • நீரிழிவு சிறுநீரக செயலிழப்புக்கு முக்கிய காரணமாகக் கருதப்படுகிறது.

Kidney Failure Symptoms: உடலின் மிக முக்கியமான உறுப்புகளில் ஒன்று சிறுநீரகம். சிறுநீரகங்கள் உடலில் உள்ள இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கின்றன. இதன் மூலம் உடலில் குவிந்துள்ள நச்சு கூறுகளை அகற்ற சிறுநீரகம் உதவுகிறது. ஆனால் சிறுநீரகம் சேதமடைந்தால், உடலின் செயல்பாட்டில் பல வகையான தடைகள் ஏற்படத் தொடங்குகின்றன. 

சிறுநீரக நோய்கள் ஏற்பட்டால் அவற்றை உடனடியாக நம்மால் அறிந்துகொள்ள முடியாது. இதன் காரணமாக, சிறுநீரக நோய்கள் "அமைதியான கொலையாளிகள்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சிறுநீரக நோய் அதிகரித்த பிறகு, இரத்தத்தில் நச்சுகள் சேரத் தொடங்குகின்றன. இதன் விளைவு தோல், கைகள், கால்கள் மற்றும் உடலின் பிற பாகங்களில் தோன்றத் தொடங்குகிறது. சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்பட்டால், சருமத்தில் கடுமையான விளைவுகள் காணப்படுகின்றன. சருமத்தில் வறட்சி, தொடர்ச்சியான அரிப்பு, சிவப்பு தடிப்புகள் அல்லது தோலின் நிறத்தில் படிப்படியாக மாற்றம் ஆகியவை ஏற்படுகின்றன.

சிறுநீரக செயலிழப்புக்கு முன்பு காணப்படும் அறிகுறிகள்

சிறுநீரக செயலிழப்புக்குப் பிறகு, ஆரம்பத்தில் உடலில் மிகவும் பொதுவான அறிகுறிகள் தோன்றும். ஆனால் இந்த அறிகுறிகளைப் புறக்கணிப்பது ஆரோக்கியத்திற்கு ஆபத்தானது. இவற்றை புறக்கணிப்பதால், பல முறை டயாலிசிஸ் அல்லது மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான அவசியம் ஏற்பட்டு விடுகின்றது. சிறுநீரகங்கள் உடலுக்கு மிக முக்கியமான உறுப்புகள். சிறுநீரகங்கள் உடலில் உப்பின் சமநிலையை பராமரிக்கவும், ஹார்மோன்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், எலும்புகளைப் பராமரிக்கவும் உதவுகின்றன. சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்பட்டால் முகத்தில் தோன்றும் அறிகுறிகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாகக் காணலாம்.

முகத்தின் தோல் வறண்டு போகிறது

சிறுநீரக செயலிழப்பிற்குப் பிறகு, உடலில் நீர்ச்சத்து குறைகிறது. இதன் காரணமாக, தோல் வறண்டு போகிறது. அல்லது தோல் உயிரற்றதாகத் தோன்றத் தொடங்குகிறது. உடலில் உள்ள தாதுக்களின் சமநிலையின்மை காரணமாக, நச்சு கூறுகளும் இரத்தத்தில் குவிந்துவிடுகின்றன. இதனால் சில நேரங்களில் சருமம் வறண்டு போகும், கடினமாகவும். சில சமயங்களில் தோல் உரியும் பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும். இது தவிர, கைகள் மற்றும் கால்களின் தோலும் மிகவும் வறண்டு போகிறது. சிறுநீரக செயலிழப்பிற்குப் பிறகு, சிலருக்கு டயாலிசிஸ் தேவைப்படுகிறது.

உடலில் தொடர்ச்சியான அரிப்பு

சிறுநீரகத்தின் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்பட்டால், உடலில் தொடர்ச்சியான அரிப்பு ஏற்படுகிறது. உடலில் தொடர்ச்சியான அரிப்பு காரணமாக, தூக்கத்தில் பிரச்சனை, தொடர்ச்சியான எரியும் உணர்வு போன்ற பல அறிகுறிகள் உடலில் தோன்றும். சிறுநீரகத்தில் நச்சு கூறுகள் குவிவது சருமத்தின் நரம்புகளை சேதப்படுத்துகிறது. இது தவிர, தோலில் அரிப்பு தொடங்குகிறது.

உடலில் வீக்கம்

சிறுநீரக செயலிழப்பின் முக்கிய அறிகுறி உடலில் ஏற்படும் வீக்கம். சிறுநீரக செயலிழப்பு எற்பட்டால், சிறுநீரகங்கள் உடலில் இருந்து அதிகப்படியான உப்பு மற்றும் தண்ணீரை அகற்ற முடியாமல் போகும். இதனால் உடலில் திரவம் தேங்குவது அதிகரிக்கிறது. இது கால்கள், கைகள், முகம் மற்றும் கண் இமைகளிலும் வீக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

நீரிழிவு நோய்

நீரிழிவு சிறுநீரக செயலிழப்புக்கு முக்கிய காரணமாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, இரத்த ஓட்டம் சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டை பாதிக்கிறது.

சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

சிறுநீரக செயலிழப்புக்கான ஏதேனும் அறிகுறிகள் தென்பட்டால், உங்கள் உணவை மாற்றி, தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்து மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க முயற்சிக்கவும். மேலும், உடனடியாக மருத்துவரைத் தொடர்பு கொண்டு அவரது ஆலோசனையின் படி சிகிச்சை பெறுவது நல்லது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

