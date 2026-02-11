English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனையா? இந்த 3 சமையலறை பொருட்கள் உதவும்

Fatty Liver Remedy: கொழுப்பு கல்லீரல் உடல் பருமன் மற்றும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். மூன்று சமையலறைப் பொருட்கள் கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனைக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 11, 2026, 05:28 PM IST
  • கொழுப்பு கல்லீரலின் ஆரம்ப கட்டங்களை, அதாவது கிரேட் 1 கொழுப்பு கல்லீரலை அடையாளம் காண்பது முக்கியம்.
  • அவ்வாறு செய்யத் தவறினால் குறிப்பிடத்தக்க சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.
  • இருப்பினும், சரியான உணவு மூலம் கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்.

கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனையா? இந்த 3 சமையலறை பொருட்கள் உதவும்

Fatty Liver Remedy: கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனை இன்றைய காலகட்டத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக பெண்களிடையே இது வேகமாகவே அதிகரித்து வருகிறது. ஏனெனில் உடலில் நீடித்த வீக்கம் இன்சுலின் உணர்திறன், வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கிறது. இது பலவீனம், உடல் பருமன் மற்றும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். 

கொழுப்பு கல்லீரலின் ஆரம்ப கட்டங்களை, அதாவது கிரேட் 1 கொழுப்பு கல்லீரலை அடையாளம் காண்பது முக்கியம். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால் குறிப்பிடத்தக்க சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். இருப்பினும், சரியான உணவு மூலம் கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம். கூடுதலாக, பல ஆயுர்வேத மூலிகைகள் கல்லீரல் செயல்பாடு மற்றும் இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்த உதவும். சமையலறையில் மஞ்சள், கருப்பு மிளகு மற்றும் எலுமிச்சையை முறையாகப் பயன்படுத்துவது மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

கொழுப்பு கல்லீரல் எப்போது ஏற்படுகிறது?

இந்த நோய் கல்லீரல் செல்களைச் சுற்றி அதிகப்படியான கொழுப்பைக் குவிக்கிறது. சில நேரங்களில், இது மிகவும் கடுமையானதாகி கல்லீரல் செயல்படுவதை நிறுத்துகிறது. இருப்பினும், இது பல நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது, அவற்றை சரியான நேரத்தில் அடையாளம் காண வேண்டும்.

கொழுப்பு நிறைந்த கல்லீரலின் அறிகுறிகள்

- சிறுநீர் மற்றும் மலத்தின் நிறத்தில் மாற்றம்
- கால்களில் அல்லது கணுக்கால்களில் வீக்கம்
- வயிற்றின் வலது பக்கத்தில் அல்லது விலா எலும்புகளுக்குக் கீழே வலி
- பசியின்மை அல்லது விரைவாக வயிறு நிரம்பிய உணர்வு
- தொடர்ந்து சோர்வாக உணருதல்
- நாக்கில் வீக்கம்

இந்த மூன்று சமையலறைப் பொருட்கள் கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனைக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்

கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனையில் நிவாரணம் பெற, சமையலறையில் உள்ள மஞ்சள், கருப்பு மிளகு மற்றும் எலுமிச்சை ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்த மூன்று பொருட்களையும் சரியாக உட்கொள்வது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்துகிறது, செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் பல சிறிய மற்றும் பெரிய நோய்களைத் தடுக்க உதவுகிறது. முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், அவை எளிதில் கிடைக்கின்றன. மேலும் இவை எந்தவித பக்க விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தாது.

இவற்றை எப்படி உட்கொள்வது?

- ஒரு கிளாஸ் வெதுவெதுப்பான நீரை எடுத்து அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கவும்.
- ஒரு சிட்டிகை கருப்பு மிளகு தூள் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.
- இப்போது அரை எலுமிச்சையின் சாற்றைச் சேர்த்து உட்கொள்ளவும். 
- வெறும் வயிற்றில் அல்லது நாளின் எந்த நேரத்திலும் இதை உட்கொள்ளலாம்.

யாரெல்லாம் இதைத் தவிர்க்க வேண்டும்?

பித்தப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள், புண்கள் அல்லது கடுமையான கல்லீரல் நிலை இருப்பவர்கள், இதை உட்கொள்வதற்கு முன் மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது அவசியமாகும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

Fatty liverLiverhealthHealth TipsHome Remedies

