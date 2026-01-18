English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கர்ப்பிணிகள் Paracetamol சாப்பிட்டால்..குழந்தை மூளை வளர்ச்சியின்றி பிறக்குமா? ஆய்வு சொல்வது என்ன?

கர்ப்பிணிகள் Paracetamol சாப்பிட்டால்..குழந்தை மூளை வளர்ச்சியின்றி பிறக்குமா? ஆய்வு சொல்வது என்ன?

Lancet Study Proves Trumps Claim On Paracetamol Pregnancy Wrong : சமீபத்தில், கர்ப்பிணிகள் Paracetamol மாத்திரைகளை சாப்பிடுவதால் குழந்தைக்கு ADHD, ஆட்டிசம் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் வரும் என்பதற்கான எந்த சான்றுகளும் இல்லை என்று ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 18, 2026, 04:06 PM IST
  • பாராசிடமால் சாப்பிட்டால் குழந்தைக்கு பிரச்சனை வருமா?
  • ட்ரம்ப் கூறிய கருத்து..
  • ஆய்வில் தெரிய வந்தது என்ன?

கர்ப்பிணிகள் Paracetamol சாப்பிட்டால்..குழந்தை மூளை வளர்ச்சியின்றி பிறக்குமா? ஆய்வு சொல்வது என்ன?

Lancet Study Proves Trumps Claim On Paracetamol Pregnancy Wrong : “கர்ப்பமாக இருக்கும் பெண்கள், பாராசிட்டமால் மாத்திரைகளை சாப்பிடுவது நல்லதல்ல. அவர்கள் அந்த மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொண்டால், குழந்தைகளுக்கு ADHD மற்றும் ஆட்டிசம் போன்ற நோய்கள் ஏற்படும்”என்று சில நாட்களுக்கு முன்பு, அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் கூறியது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. காரணம், உலகளவில் பலரும் காய்ச்சல், தலைவலி என உடல் நலக்கோளாறுகள் வரும் வேளையில் இந்த பாராசிட்டமால் மாத்திரைகளைதான் எடுத்துக்கொண்டு வருகின்றனர். இவர்களுக்கு, ட்ரம்ப் கூறிய இந்த கருத்து, பகீர் கிளப்பியது. இதையடுத்து The Lancet என்கிற இதழில், இது குறித்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வு வெளியாகியிருக்கிறது. 

ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது என்ன?

அந்த ஆய்வுக்குறிப்பில், பாராசிட்டமலை முறையாக மதிப்பாய்வு மற்றும் மெட்டா பகுப்பாய்வு செய்ததில் இந்த முடிவுகள் வந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கர்ப்பமாக இருக்கும் பெண்கள், பாராசிட்டமாலை எடுத்துக்கொள்வதால், குழந்திகளுக்கு ADHD, ஆட்டிசம் அல்லது மனநலக்கோளாறு ஏற்படுவதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று தெரிய வந்துள்ளது. 

கடந்த ஆண்டு, ட்ரம்ப் பாராசிட்டமால் குறித்த இப்படியொரு கருத்தை எடுத்து வைக்கையில்,  மருத்துவர்கள் எதிர்ப்புகளை தெரிவித்து வந்தனர். இந்த ஆய்வின் மூலமாக பாராசிட்டமால் சாப்பிடும் கர்ப்பிணிகளின் குழந்தைகளுக்கு ஆட்டிசம், ADHD உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்பதற்கான சான்றுகள் இல்லை என்பது உறுதியாக தெரிய வந்துள்ளது.

முக்கியமாக பார்க்கப்பட வேண்டியது..

பாராசிட்டமால், மாத்திரை வடிவில் மட்டுமல்ல, ஊசி, Tylenol எனப்படும் தலைவலி மாத்திரைக்கான முக்கிய கூறாகவும் இருக்கிறது. இது குறித்து கடந்த செப்டம்பர் மாதம் பேசிய ட்ரம்ப், கர்ப்பிணிகள் இதை சாப்பிடுவதால் அவர்களின் குழந்தைகள் மனநலக்கோளாறுகளுடன் பிறப்பதாகவும், எனவே பாராசிட்டாமால் கலக்கும் எந்த மருந்தையும் எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்னர் யோசியுங்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். 

இது குறித்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வுக்கட்டுரையை, லண்டனை சேர்ந்த பல்கலைக்கழகத்தின் ஆசிரியர் ஆஸ்மா கலீல் என்பவர் எழுதியிருக்கிறார். அதில், ”இந்த முறையான ஆய்வு மற்றும் மெட்டா-பகுப்பாய்வு கர்ப்ப காலத்தில் தாய்மார்கள் பாராசிட்டமால் பயன்படுத்துவது குழந்தைகளிடையே ஆட்டிசம், ஸ்பெக்ட்ரம் கோளாறுகள், ADHD, அறிவாற்றல் குறைபாடு ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது என்பதற்கான எந்த ஆதாரத்தையும் கண்டறியவில்லை” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மேலும், இந்த சான்றுகள்,  மேற்கூறிய குறைபாடுகள் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளில், மருத்துவ ரீதியான அதிகரிப்பை குறிக்கவில்லை என்றும், பாராசிட்டமால் மருந்தை பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறையில் பயன்படுத்தும் போது, அதன் பாதுகாப்பு குறித்த தற்போதைய பரிந்துரைகளை ஆதரிப்பதாகவும் அந்த ஆய்வரிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால், ட்ரம்பின் இந்த கூற்று பொய் என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

