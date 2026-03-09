English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ஆண்கள் Vs பெண்கள் : உடலுறவை பற்றி அதிகம் யோசிப்பது யார்? மருத்துவர் சொல்லும் பதில்!

ஆண்கள் Vs பெண்கள் : உடலுறவை பற்றி அதிகம் யோசிப்பது யார்? மருத்துவர் சொல்லும் பதில்!

Men Vs Women Physical Intimacy : ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில், உடலுறவு வைத்துக்கொள்வதை பற்றி அதிகம் யோசிக்கும் நபர் யார் என்பதை, மகப்பேறு மருத்துவர் தெரிவிக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்பாேம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 9, 2026, 05:37 PM IST
  • உடலுறவை பற்றி அதிகம் நினைப்பது யார்?
  • ஆண்களா பெண்களா?
  • முழு விவரம்..இதோ!

ஆண்கள் Vs பெண்கள் : உடலுறவை பற்றி அதிகம் யோசிப்பது யார்? மருத்துவர் சொல்லும் பதில்!

Men Vs Women Physical Intimacy : உடலுறவு பற்றி பேசுவது என்பது, இப்போது உடல் ரீதியான ஆரோக்கியமான விஷயமாக மாறிவிட்டது. அனைவருக்கும், பாலியல் குறித்த கல்வி போதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் தற்போதைய நவீனத்துவ கோரிக்கைகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், உடலுறவை பற்றி அதிகம் சிந்திப்பது ஆண்களா அல்லது பெண்களா என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

உடலுறவு குறித்த சிந்தனை:

எப்போதும் உடலுறவு குறித்து சிந்தித்து கொண்டே இருப்பதை, யாருமே பொது வெளியில் வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஆண்களாக இருந்தாலும், பெண்களாக இருந்தாலும், சாதாரணமாக ஏதோ ஒரு வேலையை ஒரு நாளில் செய்து கொண்டிருக்கும் போது அது போன்ற எண்ணங்கள் மேலோங்கும். அப்படி மேலோங்கும் போது, சிலர் அதற்கு தடைப்போட்டு எண்ண ஓட்டங்களை வேறு பக்கம் திசை திருப்புவர். ஒரு சிலர் அது குறித்தே நினைத்துக்கொண்டிருப்பர். அவர்களுக்கென்ற பார்ட்னர் ஒருவர், இருந்தாலும், இல்லையென்றாலும், இந்த சிந்தனைகள் அவர்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும். இதற்கு உண்மையில் என்ன காரணம் என்பது, பலருக்கு தெரியாது.

ஆண்களா? பெண்களா?

பலர், இது போன்ற உடலுறவு குறித்த விஷயங்களை பற்றி பேசும் போது, ஆண்களுக்குதான் அந்த ஆசை அதிகமாக இருக்கும் என்ற புரிதலுடன் இருப்பர். ஆனால், பெண்களுக்கும் அது போன்ற எண்ணங்கள் அதிகமாகவே மேலோங்கும். அந்த சமயங்களில் அவர்கள் அதனை பெரிதாக வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள், அல்லது தெரிந்தும் தெரியாதது போல காட்டிக்கொள்வர். இந்த சமயத்தில்தான், உடலுறவு குறித்த ஆசை அதிகம் வருவது ஆண்களுக்கா பெண்களுக்கா என்கிற விவாதமும் எழுந்துள்ளது. இது குறித்து மருத்துவர் ஒருவர் விளக்கமளித்தார்.

மகப்பேறு மருத்துவர், ரிஃபானா பர்வீன், இது குறித்து விளக்கமளிக்கிறார். வீடியோவில் அவரிடம், பெண்களுக்கு அண்டவிடுப்பு அதாவது ovulation period என்பது தனியாக உள்ளது. ஆனால் ஆண்களுக்கு மட்டும் ஏன் பாலியல் ரீதியான விஷயங்கள் தினமும் தூண்டுதலை ஏற்படுத்துகிறது? என்று கேள்வி கேட்கின்றனர். அதற்கு பதில் அளிக்கும் அவர், பெண்களுக்கு பல ஹார்மோன் மாற்றங்கள் ஏற்படும். மாதவிடாய் முடிந்த முதல் பாதி ஒரு மாதிரியும், இரண்டாம் பாதி வேறு மாதிரியும் இருக்கும். ஆனால் ஆண்களுக்கு அதுபோன்ற  ஹார்மோன் மாற்றங்கள் எதுவும் கிடையாது. இவர்களுக்கு, Testosterone என்கிற ஒரே ஹார்மோன்தான் என்கிறார். இது எப்போதும் ஒரே நிலையில் இருப்பதாக கூறும் அவர், இதனால் ஒரு நாளில் ஏற்படும் சின்ன மாற்றம் கூட அவர்களுக்கு பாலியல் உணர்ச்சியை தூண்டுவது போல இருக்கும் என்கிறார்.இதனால்தான், ஆண்கள் பெண்களை விட அதிகமாக உடலுறவு பற்றி யோசிக்கின்றனர் என்பது கருத்தாக இருக்கிறது.

இதற்கு முன்பு நடத்தப்பட்டிருக்கும் ஆய்வுகளில் கூட, பெண்களை விட ஆண்கள் உடலுறவை பற்றி அதிகம் யோசிப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஒரு ஆண் ஒரு நாளில், 19 முறை சராசரியாக உடலுறவு குறித்து யோசிப்பதாக அந்த ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. அதுவே பெண்கள், சுமார் 10 முறை உடலுறவு குறித்து யோசிப்பார்களாம். ஆண்களுக்கு உடலுறவு குறித்த ஆசைகள் அவர்களின் 20-30 வயதில் அதிகமாக இருக்குமாம். 

உடலுறவு குறித்து அதிகமாக யோசிப்பது பிரச்சனையா?

உடலுறவு  குறித்து அளவுக்கு அதிகமாக யோசிப்பது பிரச்சனையா என்பது குறித்த கேள்வியும் பலருக்கு இருக்கிறது. உண்மையில், நம் கையை மீறி, தினசரி வாழ்க்கையில் அளவுக்கு அதிகமாக கட்டுப்பாடின்றி உடலுறவு குறித்து யோசிப்பது பிரச்சனைதான் என கூறப்படுகிறது. இந்த எண்ணங்கள் நீங்கள் பார்க்கும் வேலையையோ உங்கள் படிப்பையோ பாதிக்கும் பட்சத்தில் இது பிரச்சனையாக மாறக்கூடும். அதே சமயத்தில், இதை மாற்ற நாம் மூளையை பழக்க வேண்டும் என்பதும், இதற்காக உதவி கேட்பதில் தவறில்லை என்பதும் மருத்துவர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது. 

ஏன் இப்படி ஆகிறது?

இப்படி அதிகமாக, கட்டுப்பாடின்றி உடலுறவு பற்றி யோசிப்பதால் உங்களை சுற்றியிருக்கும் உங்களுக்கான உறவுகள் பாதிப்படையும். நட்பு, குடும்பம், காதல் உறவு உள்ளிட்டவற்றை இவை பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே இதை ஆரம்பத்தில் கண்டறிந்து அதை களைவது நல்லது என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.

மேலும் படிக்க | 42 வயதிலும் பிட்டாக இருக்கும் த்ரிஷா.. எப்படி தெரியுமா? அவரே பகிர்ந்த பிட்னஸ் சீக்ரெட்!

மேலும் படிக்க | பெரியவர்கள் தாய்ப்பால் குடிக்கலாமா? உண்மையை சொல்லும் மகப்பேறு மருத்துவர்!

