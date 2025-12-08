English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
காலையா? மாலையா? உடற்பயிற்சி செய்ய சிறந்த நேரம் எது? தமன்னா ட்ரெயினர் கூறும் விஷயம்..

Morning Or Evening Workout Time : நம்மில் பலருக்கு, உடற்பயிற்சி செய்ய சிறந்த நேரம் எது என்கிற குழப்பம் இருக்கும். இது குறித்து, நடிகை தமன்னாவின் ட்ரெயினர் விளக்குகிறார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 8, 2025, 05:42 PM IST
காலையா? மாலையா? உடற்பயிற்சி செய்ய சிறந்த நேரம் எது? தமன்னா ட்ரெயினர் கூறும் விஷயம்..

Morning Or Evening Workout Time : உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் அல்லது கச்சிதமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கும் பலரும், எந்த நேரத்தில் உடற்பயிற்சி செய்வது என்று தெரியாமல் இருப்பர். காலையில் உடற்பயிற்சி செய்வது நல்லதா, மாலையில் உடற்பயிற்சி செய்வது நல்லதா என்பது அவர்களுக்கு பெரும் குழப்பமாக இருக்கும். அடுத்து பதில் அளிப்பவர்களும் பல சமயங்களில் குழப்பமான பதிலையே தெரிவிக்கின்றனர். இந்த நிலையில் பிரபல நடிகை தமன்னாவின் ட்ரெயினர், எந்த நேரம் உடற்பயிற்சி செய்ய ஏற்றது என்பது குறித்து கேள்விக்கு பதில் அளித்துள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

தமன்னாவின் டிரைனர் சொன்னது..

சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியான வீடியோவில், தமன்னாவின் ட்ரெயினர் பகிர்ந்த விஷயம் தான் இப்போது வைரலாகி வருகிறது. அவரது பெயர் சித்தார்த் சிங். வொர்க் அவுட் செய்வதற்கு இந்த நேரம் தான் சரியானது என்றெல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று கூறி இருக்கிறார். இதுகுறித்து மேலும் பேசிய அவர், தினசரி வழக்கம் தான் இதற்கு முக்கியமாக தெரிவிக்கிறார். 

“எங்கேயோ யாரோ கூறியதாலோ அல்லது நீங்கள் படித்ததாலோ காலை ஒர்க் அவுட் தான் சிறந்தது என்று ஆகிவிடாது. உடல் எடையை குறைப்பதற்கு உடற்பயிற்சி செய்யும் நேரம் என்பது விஷயமே இல்லை”என்று அவர் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். 

இது பெரிய விஷயமா? 

பலர், காலையில் ஒர்க் அவுட் செய்வதுதான் சிறந்தது என்று நினைக்கின்றனர். ஆனால் நைட் ஷிப்ட் வேலைக்கு செல்பவர்கள், எப்படி காலையில் எழுந்து உடற்பயிற்சி செய்ய முடியும்? இது குறித்து பேசும் ட்ரெய்னர் சித்தார்த்தா, உங்களால் எப்போது முடிகிறதோ அப்போது உடற்பயிற்சி செய்யலாம் என்கிறார். ஒரு சில நாட்களில் காலையும் உடற்பயிற்சி செய்யாமல் மாலையிலும் உடற்பயிற்சி செய்யாமல் உங்கள் வழக்கத்தில் இருந்து தவறுவதுதான் தவறு என்கிறார். ஜிம்மிற்கு வாரத்தில் மூன்று முதல் நான்கு நாட்கள் சொல்லுங்கள் என்று கூறும் இவர் உங்கள் உடற்பயிற்சியை செய்வது உங்கள் பொறுப்பு என்கிறார்.

ஜிம் குறித்த கட்டுக்கதைகள்: 

பலருக்கு ஜிம்மில் சேர்வது குறித்து பயமாக இருக்கும். காரணம், ஜிம் குறித்து வெளியில் பலர் பேசும் கட்டுக்கதைகள் தான். இதையெல்லாம் நம்ப வேண்டாம் என்று கூறும் சித்தார்த்தா, நாம் வேர்ப்பதை வைத்து கொழுப்பு குறைவதை கணக்கீடு செய்ய முடியாது என்கிறார். நாம் எவ்வளவு உடற்பயிற்சி செய்கிறோம் என்றுதான் முக்கியம் என்று கூறும் அவர், வாராவாரம் நமது உடற்பயிற்சிகளை மாற்றிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கிறார்.

உடற்பயிற்சியால் ஏற்படும் நன்மைகள்:

உடற்பயிற்சி செய்வதால், நம் உடலில் cortisol அளவுகள் குறையும். இது, நமக்கு மன அழுத்தத்தினை கொடுக்கும் ஹார்மோன் ஆகும். இது குறைவதால், நமது மனநிலையும் மேம்படுகிறது. சிறந்த உடற்பயிற்சி, நமது தூக்க நிலையையும் அதிகரித்து, ரத்த அழுத்தத்தை குறைப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

இதய ஆரோக்கியத்தை நாம் சரியாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால், கண்டிப்பாக தினசரி கார்டியோ உடற்பயிற்சிகளை செய்திருத்தல் வேண்டும். இதனால் இதய நோய்களை தவிர்க்கலாம். அதே போல, உடல் ஆற்றலை அதிகரிக்கவும் வர்க் அவுட் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த தகவல்கள் தமன்னாவின் ட்ரெயினர் சித்தார்த்தா கூறியதன் பெயரில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ZEE TAMIL MEDIA பொறுப்பேற்காது)

மேலும் படிக்க | வீட்டிற்குள் இருக்கும் போது சன் ஸ்கிரீன் போட வேண்டுமா? தோல் மருத்துவர் சொல்லும் உண்மை!

மேலும் படிக்க | 50 நாட்களில் 14 கிலோ குறைத்த அறந்தாங்கி நிஷா! வெயிட் லாஸ் செய்தது எப்படி?

