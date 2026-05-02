காலை யோகா Vs மாலை யோகா! எது பெஸ்ட்? எதை செய்தால் உடல் ஹேல்தியாக இருக்கும்?

Morning Yoga Vs Evening Yoga : ஒரு சில பேர் சூரிய உதயம் ஆகும் முன்பே தங்களது யோகா மேட்டை பால்கனியில் விரித்து தங்களது ஆசனத்தை செய்ய தொடங்கி விடுவர். ஒரு சில பேர் சூரியன் மறையும் நேரத்தில் யோகா செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பார். இவர்கள் இருவரில் யார் செய்வது சரி என்ற விவாதத்தை கிளப்பினால் இருவருமே தாங்கள் சொல்வது தான் சரி என்பார்கள். இதை வைத்துப் பார்க்கையில் நமக்கே யோகா யோகா செய்ய எந்த நேரத்தில் சரியாக இருக்கும்? என்ற கேள்வி வரலாம். இதற்கு நமது உடல், உடலில் சுரக்கும் ஹார்மோன்கள் அதன் அளவுகள் என்பதை வைத்து தான் பதில் சொல்ல முடியும்.
காலை யோகா:
காலை யோகா என்றாலே பெரும்பாலானோர் அதை அதிகாலையில்தான் இழந்து செய்வர். காலையில் எழுந்தவுடன் உடல் கனமாக இருக்கும், மனம் தெளிவாக இருக்கும், பிற கவனச்சிரல்களும் குறைவாக இருக்கும். இதுகுறித்து இந்தியாவில் ஆயுஷ் அமைச்சகம் ஒரு ஆய்வை நடத்தியது. அதிகாலை யோகா எப்படி ஒருவரின் கவனம் மற்றும் சர்காடியன் ரிதத்தை இயக்குகிறது என்பதை இதில் ஆய்வு செய்தனர். காலை யோகா செய்தால் அந்த நாள் முழுவதும் நாம் சரியான தோரணையில் இருப்பது தெரிய வந்தது. அதேபோல நமது நரம்பு மண்டலத்தை இது தூண்டும் என்றும் இதனால் நாம் மன அழுத்தத்தை கையாளலாம் என்றும் தெரிய வந்தது. ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை உள்ளது. காலையில் யோகா செய்யும் போது நமது உடலில் உள்ள தசைகள் fresh ஆக இருக்கும். அப்போது நாம் கடினமான சில யோகாசனங்களை செய்யும் போது தசை பிடிப்புகள் வரலாம். இதை சரி செய்ய மெதுவாக யோகாசனம் செய்ய வேண்டியது அவசியம்.
மாலை யோகா:
மாலையில் யோகாசனம் செய்பவர்களின் எனர்ஜியானது வித்தியாசமாக இருக்கும். உடல் அப்போது சூடாகி இருக்கும், தசைகள் தளர்ந்து இருக்கும். இந்த யோகாக்கள் அதிக நேரம் வேலை செய்பவர்களுக்கு உபயோகமானதாக இருக்கும். இதனால் தூக்கத்தையும் வரவழைக்கலாம் மன அழுத்தத்தையும் கையாலலாம். மெதுவாக Stretching செய்வது, மூச்சுப் பயிற்சி செய்வது நமது நரம்பு மண்டலம் மற்றும் உடலை அமைதிப்படுத்தும். இதிலும் ஒரு சிறு பிரச்சனை இருக்கிறது. மாலையில் மிகவும் கடினமான யோகாக்கள் செய்யும் போது இரவில் தூக்கம் வராமல் போகலாம். இதனால் உடல் அமைதியாவதை விட அலர்ட் ஆக வாய்ப்புள்ளது.
உடலுக்குள் என்ன நடக்கும்?
நம் உடல் ஒரு நாள் முழுவதும் ஒரே மாதிரி இயங்காது. காலையில் எழுந்தவுடன் cortisol உட்பட சில முக்கிய ஹார்மோன்கள் அதிகமாக இருக்கும். இது நம் உடலை ஆக்டிவாக வைத்துக் கொள்ள உதவினாலும், கொஞ்சம் அலர்ட் மோடிலும் வைத்துக் கொள்ளும். இதனால்தான் காலையில் கடினமான உடற்பயிற்சிகள் செய்யும் போது உடல் அதற்கு ஒத்துழைக்காமல் போகும்.
மாலையில் அந்த cortisol எனப்படும் ஹார்மோனின் அளவு குறையலாம். இதனால் உடலின் சூடும் அதிகரிக்கும். தசை நெகிழ்வுத் தன்மையை ஏற்பட்டு அடிபடுவதையும் தடுக்கும். உடலின் அசைவுகள் 20% அதிகமாகும். இது குறித்து நடத்தப்பட்ட ஒரு சமீபத்திய ஆய்வில் மாலையில் செய்யப்படும் யோகா மன அழுத்தம் கொடுக்கும் ஹார்மோன்கள் மற்றும் தூக்க அமைப்பை சரி செய்யும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எனவே ஒரு புறம் கால யோகா உங்கள் மன அமைதியை அதிகப்படுத்தினால் மாலை யோகா உடல் அமைப்பை சரியாக வைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது.
நீங்கள் எதை தேர்வு செய்யலாம்?
இதற்கு பதில் உங்களது இலக்கை வைத்து தான் அமையும். நாள் முழுவதும் கவனச் சிதறல் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும், மனம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் காலையில் யோகா செய்யலாம். உடல் பலமாக இருக்க வேண்டும், மன அழுத்தத்தை சமாளிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் மாலை யோகா செய்யலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: (பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ZEE MEDIA இந்த தகவல்களுக்கு பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க | சாதமே சாப்பிடல.. 8 மாதத்தில் 15 கிலோ உடல் எடை குறைத்த பறந்து போ பட நடிகை.. டயட் சீக்ரெட்!
மேலும் படிக்க | இரவில் தர்பூசணி சாப்பிட்டால்..உயிரே போகுமா? மருத்துவர் கொடுக்கும் விளக்கம்!
