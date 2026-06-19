/ உயிரோடு கலந்த கருணை! ரயில் விபத்தில் மூளைச்சாவடைந்த மாணவர்.. உறுப்பு தானத்தால் 6 பேருக்கு மறுவாழ்வு!

மும்பை மாலாடு பகுதியைச் சேர்ந்த 19 வயது கல்லூரி மாணவர் ராஜ் காந்தி. தன் குடும்பத்திலேயே மிக இளையவரான ராஜ், கடந்த 2017 மே 18 அன்று மாலை, மும்பை மஸ்ஜித் ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள தனது மாமாவின் அலுவலக பணியை முடித்துவிட்டு ராஜ் ரயிலில் வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தார்.
ரயிலில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால், கூட்ட நெரிசலில் நிலைதடுமாறி ஓடும் ரயிலில் இருந்து ராஜ் எதிர்பாராதவிதமாக கீழே விழுந்துள்ளார். இதில் தலைப்பகுதியில் பலத்த காயமடைந்துள்ளது. பின்னர் உடனடியாக மும்பை லீலாவதி மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்தும் அவரது உடல்நிலை தொடர்ந்து மோசமடைந்துள்ளது.
இந்த சூழலில், ராஜின் மூளை செயலிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர் அதிர்ச்சி செய்தியை குடும்பத்தினரிடம் தெரிவித்திருக்கிறார். அதாவது, அவரது மூளை முழுமையாக செயல்படுவதை நிறுத்திவிட்டதால், அவர் மீண்டும் உயிர் பிழைக்க வாய்ப்பில்லை என்பது உறுதியானது.
தனது மகன் மீளமாட்டான் என்ற அதிர்ச்சியிலும் வேதனையிலும் குடும்பத்தினர் மூழ்கியிருந்த நிலையில், அவர்களுக்கு உறுப்பு தானம் குறித்த ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் உறுப்பு தானம் என்பது முற்றிலும் சட்டப்பூர்வமான ஒரு செயல்முறை என்பதை தெரிந்துகொண்ட ராஜின் பெற்றோர் காந்தி - நீலா மற்றும் அவரது மூத்த சகோதரர் மிதேன் காந்தி ஆகியோர், ராஜின் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய அவர்கள் முன்வந்தனர்.
இது ரயில் விபத்து என்பதால், காவல்துறையின் அனுமதியை பெற்ற பிறகு உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான பணிகள் தொடங்கின. ராஜின் இதயம், கல்லீரல், இரண்டு சிறுநீரகங்கள் மற்றும் கண்கள் தானமாக பெறப்பட்டன. இதன் மூலம் உறுப்பு செயலிழப்பால் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த 6 பேருக்கு புதிய வாழ்க்கை கிடைத்தது.
இது குறித்து ராஜின் மூத்த சகோதரர் மிதேன் காந்தி கண்ணீருடன் கூறுகையில், "ராஜ் எப்போதுமே மற்றவர்களுக்கு உதவும் மனப்பான்மை கொண்டவன். எத்தனையோ முறை எங்களுக்கு தெரியாமலேயே பலருக்கு உதவியிருக்கிறான். அவன் இன்று எங்களுடன் இல்லை என்றாலும், அவனது இதயம் மூலமாக யாரோ ஒரு மகனோ, சகோதரனோ, தந்தையோ இன்று உயிரோடு வாழ்கிறார்கள் என்று நினைக்கும் போது எங்களது நெஞ்சம் நிறைகிறது" என்றார்.
நம் சமூகத்தில் உறுப்பு தானம் குறித்த விழிப்புணர்வு இன்னும் முழுமையாகக் கிடைக்கவில்லை. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்தியாவில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் சரியான நேரத்தில் உறுப்புகள் கிடைக்காமல் உயிரிழக்கின்றனர். துயரமான நேரத்திலும் தங்களின் மகனின் உறுப்புகளை தானம் செய்து முன்மாதிரியாக திகழும் ராஜ் காந்தியின் குடும்பத்தினரின் இந்தச் செயல், ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கும் மிகப்பெரிய ஊக்கமாகும்.