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உயிரோடு கலந்த கருணை! ரயில் விபத்தில் மூளைச்சாவடைந்த மாணவர்.. உறுப்பு தானத்தால் 6 பேருக்கு மறுவாழ்வு!

ரயில் விபத்தில் மூளைச் சாவு அடைந்த மும்பை மாணவர் ராஜின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டதன் மூலம் 6 பேருக்கு மறுவாழ்வு கிடைத்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 19, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:48 PM IST
உயிரோடு கலந்த கருணை! ரயில் விபத்தில் மூளைச்சாவடைந்த மாணவர்.. உறுப்பு தானத்தால் 6 பேருக்கு மறுவாழ்வு!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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ரயில் விபத்தில் மூளைச்சாவடைந்த மாணவர்.. உறுப்பு தானத்தால் 6 பேருக்கு மறுவாழ்வு!
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