/என் அம்மா இன்னும் உயிரோடுதான் இருக்காங்க.. 10 பேருக்கு வாழ்வளித்த மும்பை தாயின் நெகிழ்ச்சி கதை!

மும்பை: விஷாகா பரேக் மரணத்திற்குப் பின்னும் 10 பேரின் வாழ்வில் ஒளியேற்றிய மும்பை பெண்மணி. ஒரு மனிதனின் மறைவு என்பது வெறும் மௌனத்தையும், துக்கத்தையும், நினைவுகளையும் மட்டுமே விட்டுச் செல்வதில்லை. சில மனிதர்கள் தங்கள் மரணத்திற்குப் பிறகும், தாங்கள் தொட்ட மனிதர்களின் மூலம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அதற்கு மிகச்சிறந்த, நெஞ்சை நெகிழ வைக்கும் உதாரணம் தான் மும்பையைச் சேர்ந்த விஷாகா பரேக்கின் (Vishakha Parekh) உன்னதமான கதை.
கடந்த 2025 ஆகஸ்ட் 10 அன்று, மும்பை கோரேகானில் உள்ள ஆஸ்கார் மருத்துவமனையில் விஷாகா பரேக் தனது கடைசி மூச்சை நிறுத்திக் கொண்டார். குடும்பமே நிலைகுலைந்து போயிருந்த அந்த இக்கட்டான சூழலில், அவர்கள் எடுத்த ஒரு துணிச்சலான முடிவு, 10 பேருக்கு மறுவாழ்வு அளித்துள்ளது.
32 வயதான மகள் ரித்தி பரேக் (Riddhi Parekh) ஜீ மீடியாவிடம் (Zee Media) பேசுகையில், தனது தாய்க்கு மரணத்தின் போது பெரிய அளவிலான உடல்நலப் பாதிப்புகள் எதுவும் இருக்கவில்லை என்று குறிப்பிட்டார்.
ஒரு சிறிய கால் காயம் காரணமாக அவருக்கு வலி அதிகரித்த போது, மருத்துவர்கள் சோனோகிராபி (Sonography) பரிசோதனை செய்து பார்த்தனர். அதில் அவரது காலில் உள்ள நரம்புகளில் அடைப்பு (Blocked veins) இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இதற்கான சிகிச்சையின் போது, எதிர்பாராதவிதமாக விஷாகாவிற்கு மூளையில் கடுமையான ரத்தக்கசிவு (Massive bleeding in the brain) ஏற்பட்டு, அவர் 'மூளைச்சாவு' (Brain Dead) அடைந்ததாக மருத்துவர்கள் அறிவித்தனர். ஒரு சிறிய கால் காயம், சில மணி நேரங்களில் இவ்வளவு பெரிய துயரத்தில் முடியும் என்று அந்தக் குடும்பத்தில் யாரும் கற்பனை கூட செய்து பார்த்திருக்கவில்லை.
துக்கத்தின் விளிம்பில் நின்ற ரித்தி பரேக்கிற்கு, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு நிகழ்வு தான் இந்த முடிவை எடுப்பதற்கான தைரியத்தைக் கொடுத்தது.
"இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் உடல் உறுப்பு தானம் செய்யப் பதிவு செய்திருந்தேன். அதை அறிந்து என் தாய் என் மீது அளவற்ற பெருமை கொண்டார். அந்த நினைவும், என் தாயின் பெருமிதமும் தான் இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் அவர் உறுப்புகளைத் தானம் செய்ய எனக்கு மிகப்பெரிய வலிமையைத் தந்தது. இன்று அவர் மற்றவர்களின் மூலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்" என்கிறார் ரித்தி பரேக்.
ஆனால் இந்த உறுப்பு தானப் பயணம் அவ்வளவு எளிதாக இருக்கவில்லை. விஷாகா பரேக் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த முதல் மருத்துவமனையில் உறுப்புகளை எடுப்பதற்கான (Organ retrieval) வசதிகள் இல்லை. மேலும் இது மிகவும் நீளமான, சிக்கலான நடைமுறையாக இருக்குமோ என்ற அச்சம் குடும்பத்தினருக்கு இருந்தது.
அந்த நேரத்தில் MOHAN Foundation மற்றும் ZTCC Mumbai ஆகிய அமைப்புகள் கொடுத்த உறுதுணையான ஆதரவோடு, விஷாகா பரேக் உடனடியாக 'நானாவிதி மேக்ஸ் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி' மருத்துவமனைக்கு (Nanavati Max Super Speciality Hospital) மாற்றப்பட்டார். அங்கு அவரது சிறுநீரகங்கள், கல்லீரல், கண்கள் (Corneas) மற்றும் எலும்புகள் வெற்றிகரமாக தானம் பெறப்பட்டு, 10 நபர்களுக்குப் புதிய வாழ்க்கை வழங்கப்பட்டது.
உடல் உறுப்பு தானம் என்று வரும்போது, "சமூகம் என்ன நினைக்குமோ? உறவினர்கள் என்ன சொல்வார்களோ?" என்ற பயம் பல குடும்பங்களுக்கு உண்டு. பரேக் குடும்பமும் இந்தத் தயக்கங்களை எதிர்கொண்டது. ஆனால் எல்லாவற்றையும் கடந்து 'உயிரைக் காப்பாற்றுவது' மட்டுமே அவர்களின் முதன்மை நோக்கமாக இருந்தது.
இந்த முடிவுக்காக எப்போதாவது வருந்தியதுண்டா என்ற கேள்விக்கு, "ஒருபோதும் இல்லை" என்று உறுதியாகப் பதிலளிக்கிறார் ரித்தி. "என் தாய் மற்றவர்களின் உடம்பில் இன்னும் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நினைக்கும் போது ஒவ்வொரு நாளும் பெருமையாக இருக்கிறது. அவர் மறைந்த பிறகும் பலருக்கு உதவுகிறார் என்பதை விட எங்களுக்குப் பெரிய ஆறுதல் எதுவும் இருக்க முடியாது."
நமது சமூகத்தில் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாததாலும், தவறான மதக் கோட்பாடுகளாலும் பலர் உறுப்பு தானம் செய்யத் தயங்குகிறார்கள். இது குறித்து ரித்தி பரேக் தனது ஆதங்கத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
மரணத்திற்குப் பிறகு உடலின் அனைத்து உறுப்புகளும் அப்படியே இருக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் கடவுள் கோபித்துக் கொள்வார் என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள்.
ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்வு கொடுப்பது ஒருபோதும் கடவுளுக்குக் கோபத்தை ஏற்படுத்தாது. உயிரைக் காப்பதுதான் எல்லாவற்றையும் விடப் பெரிய தர்மம், மிகச்சிறந்த புண்ணியம்.
உடல் உறுப்பு தானம் என்பது ஒரு மருத்துவ நடைமுறை மட்டுமல்ல, அது ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்குத் தரும் உன்னதமான வாழ்க்கைப் பரிசு. இது குறித்த சில முக்கிய உண்மைகள் இதோ.
இந்தியாவில் உறுப்பு தானம் பற்றிய விழிப்புணர்வு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வந்தாலும், தேவையோடு ஒப்பிடும்போது தானம் செய்பவர்களின் எண்ணிக்கை இன்னும் குறைவாகவே உள்ளது.
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உறுப்பு
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ஆண்டுத் தேவை (தோராயமாக)
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நடப்பு தானங்களின் சதவீதம்
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காத்திருப்பு காலம்
|சிறுநீரகம் (Kidney)
|2,00,000+
|10% க்கும் குறைவு
|3 முதல் 5 ஆண்டுகள்
|கல்லீரல் (Liver)
|30,000+
|~15%
|1 முதல் 2 ஆண்டுகள்
|இதயம் (Heart)
|50,000+
|5% க்கும் குறைவு
|மிகக் கடினம் (உடனடி தேவை)
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கண்கள் (Corneas)
|1,00,000+
|~40%
|சில வாரங்கள் முதல் மாதங்கள்
விஷாகா பரேக்கின் இந்த வாழ்வியல் கதை நமக்கு உணர்த்துவது ஒன்றே ஒன்றுதான். நாம் இந்த உலகத்தை விட்டுச் செல்லும்போது எதையும் எடுத்துச் செல்வதில்லை. ஆனால், போகும்போது நாம் விட்டுச் செல்லும் சில உறுப்புகள், இந்த பூமியில் இன்னும் சில குடும்பங்களின் கண்ணீரைத் துடைத்து, புன்னகையை வரவழைக்கும் என்றால், அதைவிட ஒரு உன்னதமான மனிதப் பிறவியின் பயன் வேறென்ன இருக்க முடியும்?