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என் அம்மா இன்னும் உயிரோடுதான் இருக்காங்க.. 10 பேருக்கு வாழ்வளித்த மும்பை தாயின் நெகிழ்ச்சி கதை!

ஒரு சிறிய கால் காயம் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட விஷாகா பரேக், எதிர்பாராதவிதமாக மூளையில் ஏற்பட்ட ரத்தக்கசிவால் மூளைச்சாவு அடைந்தார். துக்கத்திலும் அவரது மகள் ரித்தி பரேக் எடுத்த துணிச்சலான முடிவால், MOHAN Foundation மற்றும் ZTCC உதவியுடன் விஷாகாவின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டு 10 பேரின் உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டன. சமூக அச்சங்களையும், மூடநம்பிக்கைகளையும் உடைத்தெறிந்த ஒரு குடும்பத்தின் உன்னதப் பயணம் இது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 18, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:23 PM IST
என் அம்மா இன்னும் உயிரோடுதான் இருக்காங்க.. 10 பேருக்கு வாழ்வளித்த மும்பை தாயின் நெகிழ்ச்சி கதை!
Image Credit: File (Ai) Mumbai Woman Vishakha Parekh Saves 10 Lives Through Organ Donation

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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அம்மா உயிரோடுதான் இருக்காங்க.. 10 பேருக்கு வாழ்வளித்த மும்பை தாயின் நெகிழ்ச்சி கதை!
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