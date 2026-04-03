  • World Health Day 2026: சருமத்திற்கும் கூந்தலுக்கும் புத்துயிர் அளிக்கும் சிறந்த உணவுகள்

World Health Day 2026: சருமத்திற்கும் கூந்தலுக்கும் புத்துயிர் அளிக்கும் சிறந்த உணவுகள்

உங்கள் சருமத்தை என்றும் இளமையாகவும், கூந்தலை ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுகள் உள்ளன, அவற்றுக்கு ஈடு எதுவும் கிடையாது. அதேபோல் சரியான உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது முதுமையடையும் செயல்முறையைத் தாமதப்படுத்த உதவும். நீங்கள் உண்ணும் உணவே உங்கள் சருமத்தில் பிரதிபலிக்கும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 3, 2026, 02:04 PM IST
World Health Day 2026: சருமத்திற்கும் கூந்தலுக்கும் புத்துயிர் அளிக்கும் சிறந்த உணவுகள்

World Health Day 2026 : ப்யூடி பார்லர் சென்றால் பொலிவான சருமத்தையும் மென்மையான கூந்தலையும் பெறலாம்; ஆனால், அவை உண்மையில் உங்கள் சருமத்தையும் கூந்தலையும் உள்ளிருந்தே ஆரோக்கியமாக்குமா? மாறாக உங்கள் அழகை மேம்படுத்த இயற்கையான வழிமுறைகளை பின்பற்றி பாருங்கள்; மேலும், சருமம் மற்றும் கூந்தலின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தக் கூடிய உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள். கிரீம்கள், ஷாம்புகள், சீரம்கள், கண்டிஷனர்கள், மாஸ்க் (masks) போன்ற மிகச்சிறந்த அழகுப் பராமரிப்புப் பொருட்களுக்காக நாம் பெருமளவு பணத்தைச் செலவிடுகிறோம். ஆனால் அதே வேளையில், ஒரு சிறந்த உணவுமுறையின் முக்கியத்துவத்தை புறக்கணித்துவிடுகிறோம்.

உங்கள் சருமத்தை என்றும் இளமையாகவும், கூந்தலை ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுகள் உள்ளன, அவற்றுக்கு ஈடு எதுவும் கிடையாது. அதேபோல் சரியான உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது முதுமையடையும் செயல்முறையைத் தாமதப்படுத்த உதவும். நீங்கள் உண்ணும் உணவே உங்கள் சருமத்தில் பிரதிபலிக்கும். இரவில் அளவுக்கு அதிகமாக உண்பதும், மது அருந்துவதும் உங்கள் சருமத்தின் பொலிவை இழக்கச் செய்து, அதில் கருமையான புள்ளிகள் தோன்றக் காரணமாக அமையும்.

புரதம்: நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் புரத நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும். கொலாஜன் (சருமத்தை இளமையாக வைத்திருக்க), எலாஸ்டின் (சருமத்தை நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் வைத்திருக்க), கெரட்டின் (ஆரோக்கியமான கூந்தலுக்கு) மற்றும் தசை ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றிற்குப் புரதம் மிக முக்கிய கூற்றாகும். புரதச்சத்து குறைந்த உணவுமுறை உங்கள் சருமம், கூந்தல் மற்றும் நகங்கள் அவற்றின் பொலிவை இழக்கக் காரணமாகலாம். ஆனால், அதிகப்படியான புரதத்தை உட்கொள்வதும் நல்லதல்ல; ஏனெனில் உடல் அதனை கொழுப்பாக மாற்றிச் சேமித்து வைத்துக்கொள்ளும். உடலுக்கு அத்தியாவசியக் கொழுப்புகள் மிகவும் முக்கியமானவை. இதற்காக நீங்கள் எண்ணெய் நிறைந்த உணவுகளை உண்ண வேண்டிய அவசிமில்லை. மாறாக, உங்களுக்கு ஒமேகா-3 மற்றும் ஒமேகா-6 கொழுப்புகள் தேவைப்படுகின்றன. சருமம் மற்றும் கூந்தல் வறண்டு போவதற்கும், அரிப்பு ஏற்படுவதற்கும் முக்கியக் காரணம், இந்த அத்தியாவசியக் கொழுப்புகளின் பற்றாக்குறையே ஆகும். உங்கள் உடலால் இந்தக் கொழுப்புகளைத் தானாகவே உற்பத்தி செய்ய இயலாததால், உங்கள் உணவுமுறையின் வாயிலாகவே நீங்கள் அவற்றைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேலும், உடலில் ஏற்படும் அழற்சியைக் குறைக்க உதவுவதிலும் கொழுப்புகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

இரும்புச்சத்து: உடல் வலிமையுடன் திகழ இரும்புச்சத்து அவசியமாகும். உங்கள் உணவில் போதுமான அளவு இரும்புச்சத்து இல்லாவிட்டால், அது தோல் வெளிறிப்போதல், அரிப்பு, முடி எளிதில் உடைதல் மற்றும் நகங்கள் வெடிப்பு போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

வைட்டமின் C: சருமம் வறண்டு போவதைத் தடுக்க வைட்டமின் A தேவைப்படுகிறது. வைட்டமின்கள் A, B3, C, E மற்றும் K ஆகியவை நிறைந்துள்ள சில உணவுகள், நீங்கள் ஆரோக்கியமான சருமத்தைப் பெற உதவக்கூடும். ஆனால், வைட்டமின் A-வை அளவுக்கு அதிகமாக உட்கொள்வது கல்லீரலைப் பாதிப்பதோடு, சருமம் மஞ்சள் நிறமாக மாறவும் காரணமாக அமையும். கொலாஜன் (collagen) உற்பத்தியாவதற்கும், செல்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளைத் தடுப்பதற்கும் வைட்டமின் C அவசியமாகும். sunscreen சருமத்தை வெளிப்புறத்திலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாக்கிறதோ, அதேபோல வைட்டமின்கள் C மற்றும் E ஆகியவை சருமத்தை உட்புறத்திலிருந்து பாதுகாக்கின்றன.

கடல் உணவுகள் அத்தியாவசியக் கொழுப்புகளின் சிறந்த ஆதாரமாகும். உங்களால் மீன் உண்ண இயலாவிட்டால், ஆளிவிதை, ஆலிவ் எண்ணெய், பாதாம், வால்நட், சியா விதைகள், சூரியகாந்தி எண்ணெய், சோயாபீன் எண்ணெய், மக்காச்சோள எண்ணெய், வேர்க்கடலை மற்றும் ஓட்ஸ் ஆகியவற்றை நீங்கள் உட்கொள்ளலாம். கொழுப்பு குறைந்த இறைச்சிகள் புரதத்தின் சிறந்த ஆதாரங்களாகும். சைவ உணவு உண்பவர்கள் பனீர், பயறு வகைகள், பருப்பு வகைகள், ராஜ்மா, சோயா, டோஃபு மற்றும் பார்லி போன்ற ஆரோக்கியமான உணவுகளௌ உட்கொள்ள தேர்வுசெய்யலாம்.

அனைத்து வகையான கொட்டை வகைகளிலும் கொழுப்பு, வைட்டமின் E, வைட்டமின் B மற்றும் புரதங்கள் நிறைந்துள்ளன. இவற்றில் நிலக்கடலை, முந்திரி, பாதாம், வால்நட், உலர் திராட்சை போன்றவை அடங்கும். கிவி, ஆரஞ்சு மற்றும் எலுமிச்சை போன்ற சிட்ரஸ் பழங்களை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிற குடைமிளகாய்களை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது சிறந்தது.

ஆரோக்கியமான சருமம் மற்றும் கூந்தலுக்கு, உங்கள் உணவில் கேரட், பூசணி, தக்காளி, மாம்பழம், கீரை, முட்டையின் மஞ்சள் கரு மற்றும் தர்பூசணி போன்ற உணவுகளைச் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு பீட்டா-கரோட்டினின் சிறந்த மூலமாகும். புற ஊதாக் கதிர்களால் ஏற்படும் பாதிப்பைத் தடுக்க, உங்கள் உணவில் திரவங்களும் ஃபிளாவனாய்டுகளும் தேவை. நீங்கள் தண்ணீர், கிரீன் டீ, பிளாக் டீ, ஹாட் சாக்லேட் மற்றும் எப்போதாவது ஒரு கிளாஸ் ரெட் ஒயின் அருந்தலாம். உங்கள் தினசரி உணவில் புரதம் நிறைந்த ஒரு வேளை உணவு, கொழுப்பு குறைந்த இரண்டு பால் பொருட்கள், ஒரு கைப்பிடி அளவு கொட்டைகள், குறைந்தபட்சம் ஒரு பழம் மற்றும் 6-7 லிட்டர் தண்ணீர் ஆகியவற்றைச் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

சைவ உணவு உண்பவர்கள் புரதச்சத்தை எப்படிப் பெறலாம்?
சைவ உணவினர்கள் பனீர், பயறு வகைகள், பருப்பு, ராஜ்மா, சோயா, டோஃபு மற்றும் பார்லி ஆகியவற்றைத் தங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

அத்தியாவசியக் கொழுப்புகள் ஏன் அவசியம்?
இந்தக் கொழுப்புகளை உடல் தானாக உற்பத்தி செய்யாது. இவை குறையும்போது சருமம் வறட்சி மற்றும் அரிப்பு ஏற்படும். மீன், ஆளிவிதை, பாதாம், வால்நட் மற்றும் சியா விதைகள் மூலம் இவற்றை பெறலாம்.

முதுமையைத் தாமதப்படுத்த உதவும் உணவுகள் எவை?
கேரட், பூசணி, தக்காளி, மாம்பழம் மற்றும் சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு போன்ற பீட்டா-கரோட்டின் நிறைந்த உணவுகள் முதுமையைத் தாமதப்படுத்த உதவும்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

