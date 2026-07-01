/Doctor’s Day 2026: நம்மை காக்கும் மருத்துவர்கள் மௌனமாய் கடந்துபோகும் வலிகள் என்னென்ன?

Doctor’s Day 2026: இன்று மனித உருவில் இருக்கும் தெய்வங்களுக்கான நாள்!! ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை 1-ஆம் தேதி, நாடு முழுவதும் ‘தேசிய மருத்துவர் தினம்’ கொண்டாடப்படுகிறது. உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை, பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி மற்றும் முதுமையைத் தடுக்கும் சிகிச்சைகள் போன்ற நவீன மருத்துவ சாதனைகளை நாம் பெருமையுடன் பேசினாலும், இந்தியாவின் தொன்மையான மரபுகளில் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட மருத்துவ அறிவியல் பொதிந்துள்ளது. உலகம் வியக்கும் ஆற்றல் கொண்ட பல மருத்துவர்கள் நமது மண்ணில் தோன்றியுள்ளனர்.
பல நூற்றாண்டுகளாக, மருத்துவர்கள், எந்த நேரத்திலும் அவசரத் தேவைக்காக அழைக்கப்படக்கூடிய, அர்ப்பணிப்புள்ள நபர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றும், நோயாளிகளுக்குத் தேவைப்படும்போது தங்கள் சொந்த பணிகளை ஒத்திப்போட வேண்டும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்தனர். இது எப்போதுமே மருத்துவர்களின் வாழ்வில் ஒரு பகுதியாக இருந்தபோதிலும், இன்றைய சுகாதார அமைப்பு "எப்போதும் தயாராக இருத்தல்" என்பதை மிகவும் வித்தியாசமானதாக ஆக்கியுள்ளது.
தொலைமருத்துவம், ஸ்மார்ட்போன் தொழில்நுட்பம், மின்னணு சுகாதாரப் பதிவுகள் மற்றும் உடனடிச் செய்திப் பரிமாற்றம் ஆகியவை சுகாதார சேவைகளில் புரட்சியை ஏற்படுத்தி, தகவல் தொடர்பை வேகமாக்கி, சிகிச்சையின் தொடர்ச்சியை மேம்படுத்தியுள்ளன. அதே நேரத்தில், அவை வேலைக்கும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் இடையிலான எல்லையை அழித்துவிட்டன. இப்போதெல்லாம், பல மருத்துவர்கள் இனி "அழைப்புக்காகக் காத்திருப்பதில்லை"; மாறாக, அவர்கள் மருத்துவமனை பணிகளுக்குப் பிறகும், நோயாளிகளின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பது, பரிசோதனை முடிவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வது, மற்ற சுகாதார நிபுணர்களுடன் முயற்சிகளை ஒருங்கிணைப்பது மற்றும் நிர்வாகப் பணிகளை நிர்வகிப்பது எனத் தொடர்பில் இருக்கிறார்கள்.
ஒருவரின் வாழ்க்கையை மாற்றும் சக்தியை மிகச் சில தொழில்களே வழங்குகின்றன. அதில் முதலிடம் மத்துவர்களுக்கே! ஒருவருக்கு என்ன நோய் என்பதைத் தீர்மானிப்பது, பரிசோதனைகளை ஆய்வு செய்வது, பல்வேறு சிகிச்சைகள் குறித்து ஆலோசிப்பது மற்றும் நோயாளிகளுக்கு அவற்றின் சாத்தியமான பக்க விளைவுகளைப் பற்றித் தெரிவிப்பது போன்றவற்றுக்கு முழுமையான கவனமும் மருத்துவத் திறனும் தேவைப்படுகின்றன.
இத்தகைய பணியைக் கடினமாக்குவது உடல் சோர்வு மட்டுமல்ல, அறிவாற்றல் சுமையுமாகும். சிறிதும் ஓய்வு நேரம் இல்லாமல், மனித மூளையால் சிக்கலான முடிவுகளை எடுப்பது என்பது இயலாத காரியம். நீடித்த மன உழைப்பு கவனக் காலத்தைக் குறைத்து, செயல்படும் நினைவாற்றலைப் பாதித்து, முடிவெடுக்கும் சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும், அதன் விளைவாக மருத்துவ நுணுக்கங்களைக் கவனிக்கத் தவறும் என்றும் அறிவியல் நிரூபித்துள்ளது. இது திறமையின்மை அல்ல, மனித இயல்பு. மருத்துவர்களும் மனிதர்களே!!
நவீன மருத்துவம் டிஜிட்டல் தகவல்தொடர்புகள் இல்லாமல் இயங்க முடியாது. ஒரு மருத்துவரின் பரபரப்பான நாளில், நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது மட்டுமல்லாமல்
போன்ற பல பணிகள் அடங்கியிருக்கலாம்.
இந்தச் செயல்பாடுகள் ஒவ்வொன்றும் அதிக நேரம் எடுக்காது என்றாலும், அவை குறுக்கீடுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. ஒவ்வொரு முறையும் ஒருவர் தனது கவனத்தை மருத்துவச் சிந்தனையிலிருந்து நிர்வாகப் பணிகளுக்கு மாற்றும்போது, மூளை மீண்டும் தனது வேலையைத் தொடங்குவதற்கு அதிக முயற்சி தேவைப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, மருத்துவர்கள் தங்கள் பணியிடத்தை விட்டு வெளியேறிய பிறகும் கூட, தங்கள் மனம், உடல் என அனைத்தையும் தங்கள் நோயாளிகளிடமே கொண்டிருப்பதை அடிக்கடி காண்கிறோம். இத்தகைய தொடர்ச்சியான மனத் தயார்நிலை, ஓய்வுக்கு எந்த வாய்ப்பையும் அளிப்பதில்லை.
இந்தியா 'தேசிய மருத்துவர்கள் தினத்தைக்' கொண்டாடும் இந்த வேளையில், மருத்துவர்களின் சிறப்பான பங்களிப்புகளை நாம் போற்றுவதோடு மட்டுமல்லாமல், பிறரைக் குணப்படுத்தத் தங்கள் வாழ்வையே அர்ப்பணிப்பவர்கள் கண்ணியம், பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்முறை மனநிறைவுடன் செழித்து விளங்கக்கூடிய ஒரு சுகாதாரச் சூழலை உருவாக்கவும் நாம் உறுதியேற்க வேண்டியதும் நம் கடமையாக உள்ளது. பூமியில் நம்மிடையே நடமாடும் இந்தக் கடவுள்களுக்கு நன்றியுடன் கூடிய வணக்கங்கள்!