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Doctor’s Day 2026: நம்மை காக்கும் மருத்துவர்கள் மௌனமாய் கடந்துபோகும் வலிகள் என்னென்ன?

Doctor’s Day 2026: பல நூற்றாண்டுகளாக, மருத்துவர்கள், எந்த நேரத்திலும் அவசரத் தேவைக்காக அழைக்கப்படக்கூடிய, அர்ப்பணிப்புள்ள நபர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றும், நோயாளிகளுக்குத் தேவைப்படும்போது தங்கள் சொந்த பணிகளை ஒத்திப்போட வேண்டும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்தனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 01, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:55 PM IST
Doctor’s Day 2026: நம்மை காக்கும் மருத்துவர்கள் மௌனமாய் கடந்துபோகும் வலிகள் என்னென்ன?
Image Credit: National Doctor&#039;s Day (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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