புகைபிடித்தல், உடற்பயிற்சி.... சாப்பிட்டவுடன் செய்யக்கூடாத 5 செயல்கள் இவைதான், ஜாக்கிரதை!!

Post Meal Habits To Avoid: நமது உடலின் செரிமான அமைப்பு மிகவும் நாசூக்கானது. நாம் எதை சாப்பிட்டாலும், அது நம் ஆரோக்கியத்தை நேரடியாக பாதிக்கிறது. ஆனால் சரியான உணவை சாப்பிடுவது மட்டுமல்ல, அதை சாப்பிட்ட பிறகு சரியான பழக்கங்களை கடைப்பிடிப்பதும் முக்கியம். பல நேரங்களில் மக்கள் உணவு சாப்பிட்ட உடனேயே சில தவறுகளைச் செய்கிறார்கள், இது படிப்படியாக செரிமானத்தை பலவீனப்படுத்துகிறது மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் மோசமான விளைவை ஏற்படுத்துகிறது. உணவு சாப்பிட்ட உடனேயே செய்யக்கூடாத 5 விஷயங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
உணவு சாப்பிட்ட உடனேயே இவற்றையெல்லாம் செய்யக்கூடாது?
1. தண்ணீர்
பலர் உணவு சாப்பிட்ட உடனேயே தண்ணீர் குடிக்கிறார்கள். இப்படிச் செய்தால் வயிற்று அமிலங்கள் மற்றும் நொதிகளின் சமநிலை பாதிக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, உணவு சரியாக ஜீரணமாகாது, மேலும் வாயுத்தொல்லை, அமிலத்தன்மை மற்றும் அஜீரணம் போன்ற பிரச்சினைகளும் ஏற்படலாம். உணவு சாப்பிட்ட பிறகு குறைந்தது 30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு தண்ணீர் குடிப்பது சரியாக இருக்கும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
2. தூங்குதல் அல்லது படுத்துக் கொள்ளுதல்
சாப்பிட்ட உடனே படுத்துக்கொள்வது அல்லது தூங்குவது செரிமான செயல்முறையை மெதுவாக்குகிறது. இது உணவு சிக்கிக் கொள்ள காரணமாகிறது. இதன் காரணமாக அமில ரிஃப்ளக்ஸ் அல்லது நெஞ்செரிச்சல் ஏற்படலாம். இது தவிர, உடல் பருமன் அபாயமும் அதிகரிக்கிறது. சாப்பிட்ட பிறகு லேசான நடைப்பயிற்சி செய்து ஓய்வெடுப்பது நல்லது.
3. புகைபிடித்தல்
சிலர் சாப்பிட்ட உடனேயே புகைபிடிப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர், ஆனால் இது மிகவும் ஆபத்தானது. சாப்பிட்ட பிறகு சிகரெட் புகைப்பது மற்ற நேரங்களை விட பல மடங்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்று ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. இது புற்றுநோய், நுரையீரல் நோய் மற்றும் செரிமான பிரச்சனைகளின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.
4. தேநீர் அல்லது காபி குடித்தல்
சாப்பிட்ட உடனே தேநீர் அல்லது காபி குடிப்பது உடலில் இரும்புச்சத்து மற்றும் பிற ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சுவதை பாதிக்கிறது. குறிப்பாக பெண்களில், இது இரத்த சோகை பிரச்சனையை அதிகரிக்கும். தேநீர் அல்லது காபி குடிக்கும் பழக்கம் இருந்தால், சாப்பிட்ட பிறகு குறைந்தது 1 மணி நேரமாவது காத்திருந்து பிறகு குடிப்பது நல்லது.
5. உடற்பயிற்சி செய்தல்
சாப்பிட்ட உடனேயே அதிக உடற்பயிற்சி செய்வதும் தீங்கு விளைவிக்கும். இதன் காரணமாக, தசைகளை நோக்கி இரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கிறது, செரிமான அமைப்புக்கு சரியான அளவு இரத்தம் கிடைக்காமல் போகிறது. இது வயிற்று வலி, வாந்தி, வாயு மற்றும் அமிலத்தன்மை போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். சாப்பிட்ட பிறகு குறைந்தது ஒன்றரை முதல் இரண்டு மணி நேரம் கழித்து உடற்பயிற்சி செய்வது நல்லது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
