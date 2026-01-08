English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
அல்சர் பிரச்சனை இருந்தால் இந்த தப்பை மட்டும் பண்ணிடாதீங்க!!

Ulcer Recovery Tips: உங்களுக்கு அல்சர் பிரச்சனை உள்ளதா? நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில முக்கிய குறிப்புகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 8, 2026, 04:48 PM IST
Ulcer Recovery Tips: அல்சர் என்பது வயிற்றின் உட்புறப் பகுதியில் ஏற்படும் ஒரு காயம் போன்றது. இது பொதுவாக மோசமான உணவு முறை, அதிகப்படியான அமில உற்பத்தி, மன அழுத்தம் அல்லது நீண்டகால ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறை காரணமாக உருவாகிறது. இந்த பிரச்சனையை பொதுவாக சரியான மருந்துகள், உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மூலம் குணப்படுத்த முடியும். இருப்பினும், நீங்கள் சில தவறுகளைச் செய்தால், அது குணமடைய பல மாதங்கள் ஆகலாம்.

அல்சருக்கான மருந்து மட்டுமே அதிலிருந்து முழுமையான நிவாரணத்தை வழங்க ஒரே வழி அல்ல என்று சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். உங்கள் உணவுமுறை மோசமாக இருந்தால், மருந்துகளும் பலனளிக்காது. எனவே, அல்சருக்கு மருந்துகளுடன் சரியான உணவு முறையைப் பின்பற்ற பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

தவறான உணவு பிரச்சனையை மோசமாக்கும்

வயிற்றுப் புண் ஏற்படும் போது, ​​ஆரோக்கியமற்ற உணவுகள் அமில உற்பத்தியை அதிகரிப்பதாக சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். அதிகப்படியான அமில உற்பத்தி எரிச்சலை ஏற்படுத்துகிறது, அல்சர் குணமடைவதை தாமதப்படுத்துகிறது. இந்த சூழ்நிலையில், லேசான, எளிமையான மற்றும் சரியான நேரத்தில் உணவுகளை சாப்பிடுவது வயிற்றை ஆற்றும், குணப்படுத்தும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்தும். ஆகையால், அல்சர் நோயாளிகள் தங்கள் தினசரி உணவில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

காலை எழுந்தவுடன் இவற்றை செய்வது நல்லது

அல்சர் பிரச்சனை இருந்தால், வெறும் வயிற்றில் காரமான அல்லது கனமான எதையும் சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்கவும். வெதுவெதுப்பான நீரைக் குடிப்பது நல்லது. உடலுக்கு எந்த தீங்கும் ஏற்படாத பட்சத்தில், சிறிது இளநீரையும் குடிக்கலாம். வெறும் வயிற்றில் தேநீர் அல்லது காபி குடிப்பது அல்சர் பிரச்சனையை அதிகரிக்கும். எனவே இதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. கஞ்சி காலை உணவிற்கு பாதுகாப்பான மற்றும் நல்ல வழியாக பார்க்கப்படுகிறது. ஓட்ஸ் அல்லது மெல்லிய கிச்சடியையும் சாப்பிடலாம். சிறிது நெய்யுடன் கூடிய சாதாரண ரொட்டி, இட்லி ஆகியவையும் ஏற்றவையாக இருக்கும். இருப்பினும், மிகவும் காரமான உணவை தவிர்க்க வேண்டும்.

அல்சர் நோயாளிகள் பழங்களையும் புத்திசாலித்தனமாக சாப்பிட வேண்டும். பழுத்த வாழைப்பழங்கள் புண்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்றும், பப்பாளி வயிற்றை ஆற்றும் என்றும் கருதப்படுகிறது. ஆப்பிளைத் தோலுரித்து சாப்பிடுவது நல்லது. ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை, அன்னாசிப்பழம் மற்றும் பச்சை மாம்பழம் போன்ற சிட்ரஸ் பழங்களை இப்போதைக்கு தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில் அவை அமிலத்தன்மையை அதிகரிக்கும்.

மதிய உணவிற்கு இவற்றை சாப்பிடலாம்

மதிய உணவிற்கு தயிர் சாதம், பருப்பு சாதம் அல்லது ரொட்டி சாப்பிடலாம். பாசிப்பருப்பு அல்லது துவரம்பருப்பு லேசானதாக இருக்கும். சுரைக்காய், பீன்ஸ் போன்ற காய்கறிகள் வயிற்றுக்கு நல்லதாக கருதப்படுகின்றன. கனமான உணவுகள், வறுத்த உணவுகள், ஊறுகாய் மற்றும் அதிக காரமான காய்கறிகளை இந்த நேரத்தில் தவிர்க்க வேண்டும். அதிகமாக சாப்பிடுவதும் தீங்கு விளைவிக்கும். மாலையில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பசி இருந்தால், வறுத்த கொண்டைக்கடலை அல்லது பஃப்டு ரைஸ் சாப்பிடலாம். மூலிகை தேநீர் நல்லது, ஆனால் பிஸ்கட் மற்றும் உப்பு நிறைந்த சிற்றுண்டிகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். பகலில் அடிக்கடி தேநீர் குடிப்பது தீங்கு விளைவிக்கும், மேலும் அல்சருக்கு காபி பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.

லேசான இரவு உணவு

எப்போதும் இரவு உணவை லேசாக வைத்திருப்பது நல்லது. கிச்சடி, சப்பாத்தியுடன் காய்கள் போன்றவை ஏற்றதாக இருக்கும். தூங்குவதற்கு 2-3 மணி நேரத்திற்கு முன்பு இரவு உணவை சாப்பிட வேண்டும். கனமான, எண்ணெய் மற்றும் காரமான உணவுகளை சாப்பிடுவது, இரவில் தாமதமாக பால் குடிப்பது, சாப்பிட்ட உடனேயே படுப்பது ஆகிய பழக்கங்கள் அல்சர் நோயாளிகளுக்கு பெரிய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | Face Fat : முகத்தின் அழகை கெடுக்கும் கொழுப்பு! குறைப்பது எப்படி? மருத்துவர் டிப்ஸ்..

மேலும் படிக்க | சுகர் லெவலை சுலபமாய் குறைக்க உதவும் சிறந்த வீட்டு வைத்தியங்கள்: ட்ரை பண்ணி பாருங்க

