/கேரளாவில் நிபா வைரஸ்: ஒரு கேஸ் உறுதி! இதன் அறிகுறிகள் என்ன? இதாே விவரம்..

Nipah Virus : கேரளாவில், 43 வயது மதிக்கத்தக்க நபர், ‘மூளையழற்சி’ எனப்படும், encephalitis எனப்படும் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இதையடுத்து, அவருக்கு கோழிக்கோடில் இருக்கும் அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. இவருடைய திரவ மாதிரிகளை எடுத்து புனேவில் இருக்கும் தேசிய வைராலஜி நிறுவனத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
உலக மக்களை, மிகவும் அச்சுறுத்தி வந்த தொற்றாக இருந்தது, கொரோனா பெருந்தொற்று. இதை ஒரு வழியாக குறைத்த பிறகு, புதிது புதிதாக இன்னும் சில வைரஸ்கள் உருவெடுத்து வருகின்றன. அப்படி தற்போது நிபா வைரஸ் தொற்றும் கேரளாவில் ஒருவருக்கு வந்துள்ளது.
கொரோனாவிற்கு பிறகு, இந்த நிபா வைரஸ் தொற்று பலருக்கும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. வௌவால்களால் பரவும் இந்த வைரஸ் தொற்று, மனிதர்களின் சுவாச மண்டலம் மற்றும் மத்திய நரம்பு மண்டலத்தை முதன்மையாக பாதிப்பதாக இருக்கிறது. சமீப காலமாக, இந்த தொற்று பாதிப்பிலிருந்து கேரளா மீண்டு வந்த நிலையில், தற்போது அந்த பாதிப்பு மீண்டும் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது.
கோழிக்கோட்டை சேர்ந்த அந்த 43 வயது நபருக்கு முதற்கட்ட பரிசோதனையில் நிபா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதை அடுத்து, அந்த பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது.
நிபா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த நபர், வெளிநோயாளி பிரிவு மூலம், மருத்துவமனைக்கு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர், பரிசோதனைக்கு முன்பாக பலருடன் பழகியிருக்கலாம் என்று இது குறித்து விசாரிக்கும் மருத்துவ அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். இப்படி, நிபா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அந்த நபரின் உடல் நிலை சீராக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கேரள சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் முரளிதரன் இது குறித்து பேசினார். அப்போது, பொதுமக்கள் யாரும் பீதியடைய தேவையில்லை என்றும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, இந்த நோயாளியுடன் தொடர்பில் இருந்திருக்க வாய்ப்பிருக்கும் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் அனைவரும் தங்களை தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.
நிபா வைரஸ் என்பது விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும் ஒரு ஆபத்தான வைரஸ் தொற்றாக கருதப்படுகிறது. லேசான காய்ச்சல் முதல், கடுமையான மூளை வீக்கம் மற்றும் மூச்சுத்திணறல் போன்ற ஆபத்தான அறிகுறிகளை இது ஏற்படுத்தும்.