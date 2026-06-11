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கேரளாவில் நிபா வைரஸ்: ஒரு கேஸ் உறுதி! இதன் அறிகுறிகள் என்ன? இதாே விவரம்..

Nipah Virus : கேரளாவில், 43 வயது மதிக்கத்தக்க ஒருவருக்கு நிபா வைரஸ் தொற்று பரவியருக்கும் தகவல், பலருக்கும் பகீர் கிளப்பியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல்களை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 11, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:00 PM IST
கேரளாவில் நிபா வைரஸ்: ஒரு கேஸ் உறுதி! இதன் அறிகுறிகள் என்ன? இதாே விவரம்..
Image Credit: Nipah Virus | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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