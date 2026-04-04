இரவில் தூக்கம் வரவில்லையா? அலட்சியம் படுத்த வேண்டாம், உயிருக்கே ஆபத்தாகலாம்!

World Health Day 2026 : தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் பலரும் விரும்பும் ஒரே விஷயம் என்னவென்றால், நல்ல உறக்கம். வேலை, வாழ்க்கை முறை மற்றும் வாழ்க்கையின் பிற அழுத்தங்கள் காரணமாகப் பலர் தங்கள் உறக்கத்தை இழக்கின்றனர். பலர் உறக்கத்தைத் தவிர்த்துவிட்டு, நீண்ட நேரம் வேலை செய்கின்றனர். ஆனால், இது அவர்களின் உற்பத்தித்திறன், உடல்நலம் மற்றும் மனநிலை ஆகியவற்றை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் பற்றி அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை.
தூங்குவதன் மூலம் நமக்கு ஓய்வு கிடைக்கும் என்று கருதுவோர் பலர் உள்ளனர். ஆனால், முறையான தூக்கம் என்பது வெறும் ஓய்வு மட்டுமல்ல; அது நமது உடல்நலத்தையும் மேம்படுத்துகிறது என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். வெறும் ஓய்வுக்காக மட்டுமல்லாமல், நாம் சற்று முன்னதாகவே உறங்கச் செல்ல வேண்டும் என்றும் கூறப்படுகிறது. நாம் தூக்கத்தை இழக்கும்போது, நமக்கே தெரியாமல் நமது உடல்நலமும் சீர்கெட்டுப் போகிறது.
நாம் நமது ஆரோக்கியத்திற்கு வழங்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த 'ஆரோக்கிய உத்தி' (Health Hack) என்பது தூக்கமே ஆகும். போதுமான அளவு தூக்கம் கிடைக்காமல் போவது, பல தீவிரமான உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும். பணியிடத்தில் சிறப்பாகச் செயல்படுவதற்கும், அன்றாடப் பணிகளைத் திறம்பட மேற்கொள்வதற்கும் முறையான தூக்கம் இன்றியமையாததாகும்.
முறையான உறக்கத்தின் முக்கியத்துவம்
1. முறையான உறக்கம் மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த உதவுகிறது. இது நினைவாற்றலை அதிகரிக்க உதவுகிறது. பகல் நேரத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ளும் விஷயங்கள், உறக்கத்தின்போது நமது மூளையில் சேமிக்கப்படுகின்றன. நன்கு ஓய்வெடுத்த மூளை, தகவல்களை 30% விரைவாகப் பகுப்பாய்வு செய்வதாகவும், ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையை 40% வரை அதிகரிப்பதாகவும் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
2. எந்தவொரு காரியத்திலும் கவனமும் ஒருமுகத்தன்மையும் (Concentration) மிகவும் அவசியம். கவனச்சிதறல் இருந்தால் நாம் செய்யும் செயல்களில் வெற்றி பெற முடியாது. முறையான தூக்கம் கிடைத்தால் மட்டுமே நம்மால் வேலையில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த முடியும். அதன் மூலம் விரைவாக முடிவுகளை எடுக்கவும் இயலும்.
3. நாம் உறங்கும்போது, நமது மூளையிலிருந்து நச்சுகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. நாம் முறையான உறக்கத்தைப் பெற்றால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். இது அல்சைமர் போன்ற நோய்களைத் தடுக்க உதவும்.
4. நாம் போதுமான அளவு உறங்காதபோது, அது நமது உடல்நலத்தையும், அதே சமயம் நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் பாதிக்கிறது. உறக்கமின்மை நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வலுவிழக்க வழிவகுக்கும். இது சளி முதல் தீவிரமான தொற்றுகள் வரை பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்குக் காரணமாக அமையலாம். எனவே, இரவில் நல்ல உறக்கத்தைப் பெறுவது மிகவும் அவசியமாகும்.
5. இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதில் தூக்கமும் ஒரு முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவு ஆகியவை இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கின்றன. இவற்றைக்கட்டுப்படுத்த நீங்கள் இயற்கையான முறையில் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம், முறையான தூக்கத்தைப் பெறுவதாகும்.
6. உடல் எடையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க, முறையான உறக்கமும் இன்றியமையாததாகும். உறக்கமின்மை, பசியைத் தூண்டும் ஹார்மோன்களைச் செயல்படச் செய்து, உங்களை அவசியமின்றி உண்ண வைக்கிறது. இது உடல் எடை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும்.
7. தூக்கமின்மையானது மனநலத்தின் மீதும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இரவில் நல்ல உறக்கம் பெறுவது, மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றத்தைக் குறைக்க உதவும். உங்கள் மனநிலையை மேம்படுத்தத் தூக்கம் மிகவும் சிறந்தது. உங்களுக்குப் போதுமான தூக்கம் இல்லாதபோது, கோபம், துக்கம் மற்றும் மனச்சோர்வு ஆகியவற்றை உணர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், ஞாபகசக்தி, கற்றல், படைப்பாற்றல் மற்றும் சிக்கல்களைத் தீர்க்கும் திறன் ஆகியவற்றிற்கு உறக்கம் மிகவும் அவசியமானது. வேலையில் சிறந்து விளங்கவும், தன்னம்பிக்கையுடனும் இலட்சியத்துடனும் முன்னேறவும் இந்தத் திறன்கள் கண்டிப்பாகத் தேவை. அதற்குச் சரியான உறக்கம் அவசியம். மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் நம்மைப் புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருக்கச் சரியான உறக்கம் இன்றியமையாதது. புதிய யோசனைகளும் சிந்தனைகளும் நம் மனதில் உருவாகச் சரியான உறக்கம் கிடைக்க வேண்டும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
முறையான தூக்கம் என்பது வெறும் ஓய்வு தானா?
இல்லை. தூக்கம் என்பது வெறும் உடல் ஓய்வு மட்டுமல்ல; அது நமது உடல் மற்றும் மனநலத்தை மேம்படுத்தும் ஒரு முக்கியமான செயல்பாடாகும்.
தூக்கத்திற்கும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் என்ன தொடர்பு?
நல்ல உறக்கம் இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இது உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கத் தூக்கம் அவசியமா?
நாம் தூங்கும் போதுதான் நமது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வலுப்பெறுகிறது. தூக்கமின்மை ஏற்பட்டால் சளி முதல் தீவிரமான தொற்று நோய்கள் வரை நம்மை எளிதில் தாக்கும் அபாயம் உள்ளது.
