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தமிழ்நாட்டில் இத்தனை பேருக்கு சர்க்கரை நோயா? அதிர்ச்சியளிக்கும் ரிப்போர்ட்!

தமிழ்நாட்டில், 4 பேரில் ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் இருப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த ரிப்போர்ட் மக்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை அளித்திருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 07, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:25 PM IST
தமிழ்நாட்டில் இத்தனை பேருக்கு சர்க்கரை நோயா? அதிர்ச்சியளிக்கும் ரிப்போர்ட்!
Image Credit: Diabetes | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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