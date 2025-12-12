Ozempic நீரிழிவு மருந்து இந்தியாவில் அறிமுகம்: எடை இழப்பிலும் உதவும்... விலை, டோசேஜ் விவரங்கள் இதோ

Ozempic in India: டேனிஷ் மருந்து நிறுவனமான Novo Nordisk, இந்தியாவில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நீரிழிவு மருந்தான Ozempic-ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை மருத்துவ சமூகம் (மருத்துவர்கள்), நீரிழிவு நோயாளிகள் மற்றும் உலகளாவிய சுகாதாரப் போக்குகளை கண்காணிப்பவர்களுக்கு மத்தியில் அதிக கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இது இந்தியாவில் என்ன விலையில் விற்கப்படும்? இதற்கான டோசேஜ் அளவுகள் என்ன? நீரிழிவைத் தவிர ஒசெம்பிக் மருந்தின் பிற நன்மைகள் என்ன? இவை அனைத்தையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
டைப்-2 நீரிழிவு நோய்க்கு 2017 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்தால் முதலில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊசி மருந்தான ஓசெம்பிக், இரத்த சர்க்கரை மற்றும் பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் இயற்கையான ஹார்மோனை (GLP-1) பிரதிபலித்து செயல்படுகிறது. இந்தியாவில் தற்போது நீரிழிவு நோய்க்கு இதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், இது செரிமானத்தை மெதுவாக்கி பசியையும் குறைக்கும் என்பதால், எடை இழப்பை ஆதரிக்கும் திறனுக்காக, இந்தியாவில் உள்ள நோயாளிகள் உட்பட, உலகளவில் இது பரவலாக அறியப்படுகிறது.
Ozempic: இந்தியாவில் இந்த மருந்தின் டோசேஜ், விலை விவரம் என்ன?
இந்த மருந்து மூன்று வாராந்திர மருந்தளவு டோசேஜ்களில் இந்திய சந்தையில் வந்துள்ளது. இந்திய சந்தையில் 0.25 mg, 0.5 mg மற்றும் 1 mg அளவுகளில் இந்த மருந்து கிடைக்கும் என அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 0.25 மி.கி: வாரத்திற்கு ரூ.2,200 (மாதத்திற்கு சுமார் ₹8,800)
- 0.5 மி.கி: மாதத்திற்கு சுமார் ரூ.10,170
- 1 மி.கி: மாதத்திற்கு சுமார் ரூ.11,175
இந்த விலை நிர்ணயம் நோயாளிகளுக்கு செலவு குறித்த அடிப்படை தகவலை அளிக்கிறது. மில்லியன் கணக்கான மக்களை பாதிக்கும் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பல இந்தியர்களுக்கு, உள்ளூர் சந்தைப்படுத்தப்பட்ட விருப்பம் இருப்பது அதை வாங்க எளிதாக இருக்கும். தாமாக மருந்துகளை வெளிநாடுகளிலிருந்து வாங்குவது அல்லது பிற வழிகளை நம்புவது ஆகியவற்றை ஒப்பிடும் போது இந்திய சந்தைகளிலேயே இது கிடைப்பது அணுகலை எளிதாக்கும்.
Ozempic உடலில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது
Ozempic GLP-1 ரெசெப்டர் அகோனிஸ்ட்கள் எனப்படும் மருந்துகளின் வகையைச் சேர்ந்தது. இது நோயாளிகளுக்கு எவ்வாறு உதவுகிறது என்பது இங்கே காணலாம்:
- ஒசெம்பிக் இரத்த சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கும்போது இன்சுலின் வெளியீட்டை ஊக்குவிக்கிறது.
- வயிறு காலியாவதை தாமதப்படுத்துகிறது, இதனால் வயிற்றில் நீண்ட நேரம் நிரம்பிய உணர்வு இருக்கிறது.
- இது பசியைக் குறைக்கும் திறன் கொண்டது. ஆகையால், இது மற்ற சிகிச்சைகளுடன் எடை நிர்வாகத்தையும் ஆதரிக்கலாம்
இந்த வகை மருந்து அமெரிக்கா உட்பட பல நாடுகளில் பிரபலமடைந்துள்ளது. மக்கள் மீது அதன் மயக்க விளைவு மற்றும் எடை குறைக்க உதவும் விதம் காரணமாக இதை அங்கு பலர் பயன்படுத்துகிறார்கள். எனினும், இந்த மருந்து இந்தியாவில் நீரிழிவு நோய்க்கு சிகிச்சையளிக்க மட்டுமே அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், பல இந்திய மருத்துவ வல்லுநர்களுக்கு, உடல் இடை மீது இந்த மருந்தின் விளைவுகள் பற்றி தெரியும் என்பதால், இவர்கள் நோயாளிகளுக்கு இந்த தகவலையும் பரப்புவார்கள் என நம்பப்படுகின்றது.
ஓசெம்பிக்கின் இந்திய அறிமுகம் ஏன் முக்கியமானது?
சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக, டைப்-2 நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையில் இந்தியா உலகின் மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான நாடுகளில் ஒன்றாக உள்ளது. மேலும் உடல் பருமன் விகிதங்களும் படிப்படியாக அதிகரித்து வருகின்றன. சுகாதாரச் சுமை மற்றும் பயனுள்ள சிகிச்சைகளுக்கான சந்தை தேவை இரண்டையும் கருத்தில் கொண்டு, ஓசெம்பிக் போன்ற உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிகிச்சையை இந்திய நோயாளிகளுக்குக் கொண்டு வருவது சரியான நேரத்தில் எடுக்கபட்ட முடிவு என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
