6 மாதங்களில் 15 கிலோ எடை குறைப்பு.. பைசன் பட நடிகை ரஜிஷா விஜயனின் டயட் சீக்ரெட் இதோ

Rajisha Vijayan Weight Loss Latest: பைசன், கர்ணன் படங்களில் நடித்த ரஜிஷா விஜயன் 15 கிலோ எடையை குறைத்துள்ளார். அவர் எப்படி குறைத்தார், அவரின் பிட்னஸ் டயர், உடற்பயிற்சி என்ன என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 17, 2026, 08:12 PM IST

Rajisha Vijayan Weight Loss Latest: இன்றைய காலத்தில் உடல் பருமனால் இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். வாழ்க்கை முறை, உணவு பழக்க வழக்கம் போன்ற காரணங்களால் உடல் பருமன் ஏற்படுகிறது. இதனால், உடல் எடையை குறைப்பது மிகவும் அவசியம். உடல் எடையை குறைக்க உடற்பயிற்சிகள், டயர் போன்றவற்றை தீவிரமாக பின்பற்ற வேண்டும். உடல் எடையை ஒரே மாதத்தில் எல்லாம் குறைக்க முடியாது. குறைந்தது ஒரு வருடமாவது தீவிர உடற்பயிற்சி, டயட்டில் இருக்க வேண்டும். 

15 கிலோ உடல் எடையை குறைத்த நடிகை ரஜிஷா விஜயன்

இந்த நிலையில், பைசன், கர்ணன் படங்களில் நடித்த ரஜிஷா விஜயன் 15 கிலோ எடையை குறைத்துள்ளார். நடிகை ரஜிஷா விஜயன் 6 மாதங்களில் 15 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார்.  இவர் கோலிவுட்டில் ஜெய் பீம், கர்ணன், சர்தார், பைசன்  போன்ற படங்களில் நடித்து அனைவரின் கவனத்தை ஈர்த்தவர்.  நடிகை ரஜிஷா விஜயன் குறுகிய காலத்திலேயே உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். அதாவது,  6 மாதங்களில் 15 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். 

இதுகுறித்து ரஜிஷா விஜயன்  அளித்த பேட்டியில், "கடந்த 6 மாதங்கள் ஜிம்மில் எனது நேரத்தை கழித்தேன்.  மஸ்திஷ்கா படத்திற்காக வலிமை தேவைப்பட்டது. அதனால் உடல் எடையை குறைக்க விரும்பினேன். படத்திற்கு தேவைப்பட்டால் என் உடல் வடிவத்தை மாற்ற எனக்கு பிடிக்கும்.  ஜூன்  படத்திற்கான அதனை செய்த போது நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். 

6 மாதங்களில் மஸ்திஷ்கா படத்தன் படப்பிடிப்பு என கூறிவிட்டதால், அதற்குள்  வலிமை பெற உடல் எடையை குறைக்க தொடங்கினேன். அதிகபடியான எடை இழப்பு கடைசி மூன்று மாதங்களே தனக்கு நிகழ்ந்தது எனக் கூறினார்.  தொடர்ந்து, ரஜிஷாவின் ட்ரைனர் கூறுகையில், ரஜிஷாவின் இந்த உடல் எடை குறைப்பு சிறிய காலத்திலேயே நிகழ்ந்தது.  தொடர்ச்சி உடற்பயிற்சி, டயர் மூலமாக மட்டுமே இந்த உடல் எடை குறைக்கப்பட்டது” என்று கூறினார். 

உடல் எடையை குறைக்க என்னென்னலாம் செய்ய வேண்டும்

உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்களுக்கு  விடாமுயற்சி, சுய ஒழுக்கம் என்பது முக்கியம், அதாவது, தொடரந்து உடற்பயிற்சி, நடைபயிற்சி, யோகா, டயட் போன்றவற்றை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக, உணவு கட்டுப்பாது என்பது மிகவும் முக்கியம். உடல் எடை குறைப்பிற்கு உணவு கட்டுப்பாடு என்பது மிகவும் முக்கியம். ப்ரோட்டீன், நார்ச்சத்து போன்றவை அனைத்தும்  உங்கள் உணவில் இருக்க வேண்டும். 

எண்ணெய்யில் பொறித்த உணவுகள், அதிக கலோரி கொண் பிட்சா, பர்கர் போன்ற துரித உணவுகளை டயட்டில் போது சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக,  சர்க்கரை கொண்ட உணவுகளை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். டீ, காபியை தவிர்த்து விட்டு, பிளாக் காபி, கிரீன் டீ போன்றவற்றை ஆரோக்கியமான பானங்களை சேர்க்க வேண்டும். மூன்று வேளை உணவிலும் பழங்கள், காய்கறிகளை கட்டாயம் சேர்க்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

