வீட்டிற்குள் இருக்கும் போது சன் ஸ்கிரீன் போட வேண்டுமா? தோல் மருத்துவர் சொல்லும் உண்மை!

Why We Should Use Sunscreen On Indoors : நாம், உடலை எவ்வளவு ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க வேண்டுமோ, அதே போல சருமத்தையும் ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கொள்வது அவசியம் ஆகும். அப்படி தோல் பராமரிப்பில் முக்கியமான விஷயமாக சொல்லப்படுவது, சன் ஸ்கிரீன் போட வேண்டும் என்பது. ஆனால் இதிலும் பலருக்கு பல சந்தேகங்கள் இருக்கின்றன.
சன் ஸ்கிரீன் போடுவது ஏன்:
வெளியில் செல்லும்போது, சூரியனில் இருந்து வரும் UV கதிர்களில் இருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக சன் ஸ்கிரீன் உபயோகிக்குமாறு மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். சூரிய கதிர்களால் நம் தோலில் கருமை, சுருக்கங்கள், கரும்புள்ளிகள் உள்ளிட்டவர் வராமலும் தடுக்கின்றன. ஒரு சிலர் வெளியில் செல்லும்போது மட்டும்தான் சன் ஸ்கிரீன் உபயோகிப்பர். வீட்டில் இருக்கும்போது, இதை போட்டுக் கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால் இது குறித்து பேசும் மருத்துவர்கள், வீட்டில் இருக்கும் போதும் சன் ஸ்கிரீன் போட வேண்டும் என்கிறார்கள்.
மருத்துவர் சொல்வது:
வீட்டிற்குள் இருக்கும் போது எந்தெந்த சூழல்களில் சன்ஸ்கிரீன் உபயோகிக்க வேண்டுமென, தோல் மருத்துவர் மோனிஷா அரவிந்த் விவரிக்கிறார். Indoor-ல் நாம் லேப்டாப் அல்லது கம்பியூட்டர் முன் அமர்ந்து வேலை பார்க்கும் போது, அதிலிருந்து வெளிபடும் ப்ளூ லைட், நம் சருமத்தை பெரிதாக பாதிக்குமாம். உதாரணத்திற்கு, 10 நாட்கள் ட்ரிப் சென்று விட்டு வரும் போது சருமத்தில் நடக்கும் செல் டேமேஜ்களை விட, ஒரு நாள் சிஸ்டம் முன்னர் அமர்ந்து வேலை பார்ப்பது அதிக டேமேஜ்களை ஏற்படுத்துமாம். இதிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள சன் ஸ்கிரீன் போட வேண்டும் என்கிறார், மோனிஷா அரவிந்த்.
அதே போல, அதிக லைட்ஸ்களுக்கு கீழ் இருக்கும் ஆளாக இருக்கிறோம் என்றால், அதிலிருந்து வரும் UV கதிர்களில் இருந்து நம்மை பாதுகாத்துக்கொள்ள, சன்ஸ்கிரீன் போட வேண்டுமாம்.
சன்ஸ்கிரீன் போடுவதால் என்ன பயன்?
தோல் புற்றுநோயை தடுப்பது : புற ஊதா கதிர்கள், சரும செல்களை சேதமாக்கி, தோல் புற்றுநோய்க்கு வழிவகுக்கும். இதிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக்கொள்ள சன்ஸ்கிரீனை உபயோகிக்கலாம்.
வயதான தோற்றம்: பல சமயங்களில் இந்த UVக் அதிர்கள் சரும சுருக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். இதனால், சருமத்தில் மெல்லிய கோடுகள், கரும்புள்ளிகள் ஆகியவை வரலாம். இவை வருவதை சன்ஸ்க்ரீன் தள்ளிப்போடுகிறது.
நிறத்தை பாதுகாத்தல்: வெயிலில் வெளியில் சென்றால், நம் தோல் நிறம் மாறலாம். எனவே, இதை நிகழாமல் சன்ஸ்கிரீன் தடுக்கிறது.
எத்தனை முறை போட வேண்டும்?
சன்ஸ்கிரீனை, ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை போட வேண்டும் என்பதிலும் பலருக்கு சந்தேகங்கள் உள்ளன.ஒரு நாளைக்கு, நாம் 3-4 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை சன்ஸ்கிரீன் போட வேண்டுமாம். வெயிலிலேயே இருந்தால், வெயில் சருமத்தில் பட்டுக்கொண்டே இருந்தால், மேலே குறிப்பிட்ட மணி நேரங்களுக்கு குறைவாகவே சன்ஸ்கிரீன் போடலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த தகவல்கள், மருத்துவர் மோனிஷா அரவிந்த் வீடியோவில் பேசியிருந்த தகவல்களை வைத்து எழுதப்பட்டவை; இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது)
