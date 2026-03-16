பிரசவத்தின் போது கணவன் மனைவியுடன் இருக்கலாமா-கூடாதா? பெண்கள் இதை எதிர்பார்ப்பது ஏன்?

Why Wife Wants Her Husband In Labor : வெளிநாடுகளில் எல்லாம், மனைவிக்கு பிரசவம் ஆகும் போது கணவன் கூடவே இருப்பார். குழந்தை பிறந்து அதை கையில் காண்பிக்கும் வரை, தன் மனைவிக்கு பிரசவ வலி தீரும் வரை தனது கணவன் தன் கூடவே இருக்க வேண்டுமென்று பல மனைவிமார்களும் நினைப்பதுண்டு. இதற்கு காரணம் என்ன? இந்தியாவிலும் இந்த நடைமுறை இப்போது சில மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் என்னவாகும்? இது குறித்த சந்தேகங்களுக்கு பதில் அளிக்கிறார் மகப்பேறு மருத்துவர், ரிபானா பர்வீன்.
மகப்பேறின்போது கணவன் உடன் இருப்பது..
சிம்பு- வரலட்சுமி சரத்குமார் நடித்திருந்த ‘போடா போடி’திரைப்படத்தில் ஒரு காட்சி வரும். அதில் வெளிநாட்டில் வாழும் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும். இப்போது பிரசவ வழியில் வரலட்சுமி “என்னால முடியல..” என்று கணவன் பெயரை சொல்லி கத்துவார். அப்போது பேக்ரவுண்டில் சிம்புவின் மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்கும். “எனக்கு அந்த நொடியில் குழந்தையும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அவள் மட்டும் எனக்கு திரும்ப கிடைத்து விட்டால் போதும் என்று தோன்றியது. அப்போது தான் புரிந்தது ஏன் நம்மூரில் கணவர்களை லேபர் வார்டில் அனுமதிப்பதில்லை என்று..”என குறிப்பிடப்படும். இது உண்மைதான். வெளிநாட்டில் தான் கணவர்கள் மனைவியுடன் பிரசவ அறையில் இருக்க அப்போது அனுமதிக்கப்பட்டது. சமீப சில ஆண்டுகளாக தான், மனைவியுடன் கணவரும் பிரசவ அறையில் இருக்கலாம் என்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள சில மருத்துவமனைகள் அனுமதிக்கின்றன.
குறித்து பேசும் ரிஃபானா பர்வீன், “தனது தாய் மற்றும் மாமியாரை விட மனைவிகளுக்கு அவர்களின் கணவன் தான் comfort zone ஆக இருப்பார். பிரசவ வலியின் போது தனது அசௌகரியங்களை கணவனிடம் தெரிவித்தால் அது கொஞ்சம் மனதை தேற்றும் என்பதால் மனைவிகள் கணவன் தன்னுடன் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனர்” என்று கூறினார்.
“இரண்டாவதாக, பிரசவ வலியின் போது ஏற்படும் தனது வேதனைகளை கணவன் பார்த்து அதை புரிந்து கொண்டால் எதிர்காலத்தில் தன்னை அவர் இன்னும் தன்னிடம் மேம்பட்டவராக இருப்பார் என்று மனைவிகள் நினைக்கலாம்” என்றும் மருத்துவர் ரிஃபானா தெரிவிக்கிறார். தனது மனைவி கஷ்டப்படுவதை பார்க்க விரும்பவில்லை என்றும் இதையெல்லாம் பார்த்தால் தனக்கு மயக்கம் வருவதாக கூறியும் நழுவும் சில கணவன்மார்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர் என்றும் அந்த மருத்துவர் தெரிவிக்கிறார். பொதுவாக தனது கணவர் பிரசவ அறையில் தன்னுடன் இருந்தால் மனைவிகள் சௌகர்யமாக உணர்வதாகவும், அந்த பிரசவ வலியை எதிர்கொள்ள அவர்களுக்கு தைரியம் பிறப்பதாகவும் அவர் தெரிவிக்கிறார்.
மனைவிகள் எதிர்பார்ப்பது என்ன?
குழந்தை பிறப்பின் போது மனைவிகள், தங்களது கணவர் தனக்கு உணர்ச்சி ரீதியாக ஆதரவளிப்பவராக இருக்க வேண்டும் என்றும், உறுதியளித்து இந்த கடினமான சமயத்தில் தனக்கு மன அழுத்தத்தை குறைப்பவராக இருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கின்றனர். உணர்ச்சி ரீதியான நிலைத்தன்மை, அவரால் தனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று மனைவிகள் நினைக்கின்றனர்.
உடல் ரீதியான உதவி:
கணவரகள் தனது முதுகை தடவி கொடுத்து, தண்ணீர் கொடுத்து, மூச்சு பயிற்சி கொடுத்து, கையை பிடித்துக்கொண்டு தன்னுடன் இந்த பிரசவத்தை கடக்க அவர் உதவ வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனர்.
ரிஸ்கை குறைக்கிறது:
கணவன், தன் மனைவியுடன் பிரசவ அறையில் இருக்கும் போது, அந்த பிரசவம் சுமூகமாக முடிவதாக ஆராய்ச்சிகள் சில தெரிவிக்கின்றன. பிரசவத்தின் போது மனைவியின் அருகில் கணவன் இருக்கையில், பிரசவிக்கும் மனைவிக்கு மன அழுத்தம் குறைகிறது. உணர்ச்சி ரீதியான பாதுகாப்பு உண்டாகிறது. இது, Postpartum Depression எனப்படும் பிரசவத்திற்கு பின் வரும் மன அழுத்தம் ஏற்படாமல் தடுக்கிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
