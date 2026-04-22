செவ்வாழை vs மஞ்சள் வாழைப்பழம்: எதில் சத்து அதிகம்? தினமும் எதை சாப்பிடலாம்?

மஞ்சள் வாழைப்பழத்திற்கும் சிவப்பு வாழைப்பழத்திற்கும் சுவை, சத்துக்கள் மற்றும் ஆரோக்கிய நன்மைகளில் என்ன வித்தியாசம்? இவை இரண்டிலும் எதில் ஆரோக்கியம் அதிகம்? என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 22, 2026, 07:18 AM IST
வாழைப்பழம் என்பது அனைவருக்கும் பிடித்தமான, எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பழம். அன்றாட உணவில் வாழைப்பழம் ஒரு முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது. ஆனால், நாம் பொதுவாக சாப்பிடுவது மஞ்சள் நிற வாழைப்பழத்தைத்தான். சந்தைகளில் சில நேரங்களில் செவ்வாழையையும் பார்க்க முடியும். மஞ்சள் வாழைப்பழத்திற்கும் சிவப்பு வாழைப்பழத்திற்கும் சுவை, சத்துக்கள் மற்றும் ஆரோக்கிய நன்மைகளில் என்ன வித்தியாசம்? இவை இரண்டிலும் எதில் ஆரோக்கியம் அதிகம்? என்பது பலருக்கும் உள்ள சந்தேகம். இரண்டு வாழைப்பழங்களுக்கும் உள்ள முழுமையான ஒப்பீட்டை பற்றி தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

சுவை மற்றும் தோற்றத்தில் உள்ள வேறுபாடுகள்

மஞ்சள் வாழைப்பழம் எளிதில் உரிக்கக்கூடிய மென்மையான தோலையும், இனிப்பான சுவையையும் கொண்டது. இது பழுக்க பழுக்க இதன் இனிப்பு சுவை அதிகரிக்கும். ஆனால், சிவப்பு வாழைப்பழத்தின் தோல் சற்று தடிமனாகவும், அடர் சிவப்பு அல்லது ஊதா நிறத்திலும் காணப்படும். இதன் சதைப்பகுதி லேசான இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். சுவையை பொறுத்தவரை, செவ்வாழை மஞ்சள் வாழைப்பழத்தை விட சற்று இனிப்பாகவும், மெல்லிய ராஸ்பெர்ரி பழத்தின் சுவையை கலந்தும் இருக்கும். 

ஊட்டச்சத்து

இரண்டு வாழைப்பழங்களுமே உடலுக்கு தேவையான பல ஊட்டச்சத்துக்களை கொண்டுள்ளன. ஒரு நடுத்தர அளவிலான செவ்வாழையில் சுமார் 90 கலோரிகள், 21 கிராம் கார்போஹைட்ரேட், 1.3 கிராம் புரதம், 3 கிராம் நார்ச்சத்து மற்றும் 0.3 கிராம் கொழுப்பு உள்ளது. மஞ்சள் வாழைப்பழத்தில் இருக்கும் சத்துக்களை விட செவ்வாழையில் சில குறிப்பிட்ட சத்துக்கள் அதிகமாக உள்ளன. குறிப்பாக செவ்வாழையில் வைட்டமின் சி, வைட்டமின் பி6 மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மஞ்சள் வாழைப்பழத்தை விட அதிகம் காணப்படுகின்றன. செவ்வாழையின் சிவப்பு நிறத்திற்கு காரணம் அதில் உள்ள ஆந்தோசயனின் மற்றும் பீட்டா கரோட்டின் ஆகும்.

செவ்வாழையின் பிரத்யேக ஆரோக்கிய நன்மைகள்

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது: செவ்வாழையில் நிறைந்துள்ள வைட்டமின் சி மற்றும் பி6, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்த உதவுகின்றன. இது வெள்ளை இரத்த அணுக்களின் உற்பத்தியை அதிகரித்து, நோய்த்தொற்றுகளிலிருந்து உடலைப் பாதுகாக்கிறது. 

இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் ரத்த அழுத்தம்: செவ்வாழையில் பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் அதிக அளவில் உள்ளன. ஒரு செவ்வாழையில் உடலுக்கு தேவையான அன்றாட பொட்டாசியம் அளவில் 9% உள்ளது. இது ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கவும், இதய நோய்கள் வரும் அபாயத்தை குறைக்கவும் உதவுகிறது.

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது: இதில் உள்ள அதிகப்படியான நார்ச்சத்து செரிமான பிரச்சனைகளை தீர்க்க உதவுகிறது. ஒரு பழத்தில் சுமார் 3 முதல் 4 கிராம் வரை நார்ச்சத்து உள்ளது. மேலும், குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ப்ரீபயாடிக்குகளாகவும் செவ்வாழை செயல்படுகிறது. 

ரத்த சோகையை தடுக்கிறது: ரத்த அணுக்களின் உற்பத்திக்குத் தேவையான இரும்புச்சத்து மற்றும் வைட்டமின் சி செவ்வாழையில் உள்ளன. அனிமியா எனப்படும் ரத்த சோகை உள்ளவர்கள் செவ்வாழையை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.

மஞ்சள் வாழைப்பழத்தின் நன்மைகள்

மஞ்சள் வாழைப்பழம் உடலுக்கு உடனடி ஆற்றலை வழங்கக்கூடியது. விளையாட்டு வீரர்கள், உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த ப்ரீ-வொர்க்அவுட் உணவாகும். இதிலும் நார்ச்சத்து மற்றும் பொட்டாசியம் நிறைந்துள்ளதால் செரிமானத்திற்கும், தசைப்பிடிப்புகளை தடுக்கவும் மிகவும் உதவுகிறது. இரண்டு வாழைப்பழங்களுமே ஆரோக்கியமானவைதான். ஆனால், ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் அடிப்படையில் மஞ்சள் வாழைப்பழத்தை விட செவ்வாழை ஒரு படி மேல் நிற்கிறது. நீரிழிவு நோயாளிகள் வாழைப்பழத்தை அளவாக எடுத்துக்கொள்வது நல்லது. செவ்வாழையில் உள்ள குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீடு, ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை வேகமாக உயர்த்தாது என்பதால், சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையும். தினசரி உணவில் எந்த வாழைப்பழத்தை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். தினமும் காலை உணவோடு அல்லது உணவுக்கு இடைப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு வாழைப்பழத்தை சாப்பிடுவது உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும். விலை சற்று அதிகமாக இருந்தாலும், சத்துக்களை கருத்தில் கொண்டு செவ்வாழையை வாரத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களாவது உணவில் சேர்த்து கொள்வது சிறந்தது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)    

