உடலில் கெட்ட கொழுப்பு அதிகரித்தால் ஆபத்து: இந்த உணவுகள் கொண்டு கட்டுப்படுத்தலாம்

Cholesterol Control Tips: கெட்ட கொழுப்பால் வரும் பிரச்சனை என்ன? இதனால் உடல் ஆரோக்கியம் எப்படி கெடுகிறது? இவை அனைத்தையும் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 21, 2025, 03:26 PM IST
Cholesterol Control Tips: உடலில் கொலஸ்ட்ரால் அளவு அதிகரித்தால், இதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் இயல்பை விட அதிகமாகிறது. கொலஸ்ட்ராலில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன - நல்ல கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால். நல்ல கொழுப்பின் உதவியால் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படுகிறது. ஆனால், கெட்ட கொழுப்பின் அதிகரிப்பு மாரடைப்பு மற்றும் இதய நோய்களுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறது. 

இந்தியா உட்பட தெற்காசிய நாடுகளில் இந்தப் பிரச்சனை அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. இந்தியர்களின் உணவுமுறை நோயை இன்னும் ஊக்குவிக்கிறது. ஆனால், இதற்கான தீர்வும் நமது உணவுகளிலேயே உள்ளது. கெட்ட கொழுப்பால் வரும் பிரச்சனை என்ன? இதனால் உடல் ஆரோக்கியம் எப்படி கெடுகிறது? இவை அனைத்தையும் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

கெட்ட கொழுப்பைக் குறைப்பது ஏன் அவசியம்?

- கெட்ட கொழுப்பு ஆங்கிலத்தில் LDL (குறைந்த அடர்த்தி கொண்ட லிப்போபுரோட்டீன்) என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

- உடலில் அதன் அளவு அதிகரிக்கும் போது, ​​அது தமனிகளின் சுவர்களில் சேரத் தொடங்குகிறது. 

- இந்த வழியில், அது படிப்படியாக திடப்படுத்தப்பட்டு பிளேக்காக மாறுகிறது. 

- இது இரத்த ஓட்டத்தில் தடைகளை ஏற்படுத்துகிறது. 

- இந்தப் பிரச்சனை இதயத்திற்கு ஆக்ஸிஜன் வழங்குவதை கடினமாக்குகிறது.

- மேலும் மாரடைப்பு, பக்கவாதம் போன்ற உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைமைகளுக்கும் இது வழிவகுக்கிறது. 

மாரடைப்பு அபாயத்தைக் குறைப்பது எப்படி?

கெட்ட கொழுப்பு உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் வீக்க பிரச்சனைகளை அதிகரிப்பதால் அதைக் குறைப்பது நமக்கு அவசியமாகிவிட்டது. இவை இரண்டும் மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை இரட்டிப்பாக்குகின்றன. அதிக LDL காரணமாக, உடலால் வைட்டமின்-D -ஐ உற்பத்தி செய்ய முடியாமல் போகிறது. இதனால் ஆண்களுக்கும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் உற்பத்தியில் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.

கெட்ட கொழுப்பை குறைக்க உதவும் உணவுகள்

- கெட்ட கொழுப்பைக் குறைக்க காய்கறிகளில் ப்ரோக்கோலி, கேரட் மற்றும் கீரையை அதிகமாக உட்கொள்ளலாம்.

- அக்ரூட் பருப்புகள் மற்றும் பாதாம் போன்ற ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த உலர்பழங்களை உட்கொள்வது நன்மை பயக்கும்.

- பருப்பு வகைகள் மற்றும் ஓட்ஸ் ஆகியவற்றை உட்கொள்ளுங்கள்.

- தினமும் பூண்டு சாப்பிடுவதும் நன்மை பயக்கும்.

- இஞ்சி உட்கொள்வது உடலில் இருந்து நச்சுகளை நீக்க உதவும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

