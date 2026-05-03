இஞ்சி, பூண்டு, வெங்காயம்... கோடையில் இவற்றுக்கு 'நோ'.. என்ன சாப்பிடலாம், சாப்பிடக்கூடாது?

தமிழகத்தில் வெயில் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில், இந்த கோடை காலத்தில் என்ன சாப்பிட வேண்டும், என்ன சாப்பிட கூடாது என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : May 3, 2026, 05:34 PM IST
  • தமிழகத்தில் கோடை வெயில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது
  • இந்த காலத்தில் உடல் சூடு அதிகமாக இருக்கும்
  • இதனால் இந்த கோடை காலத்தில் நாம் எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் மிகவும் முக்கியம்

Body Heat Reduce Foods: கத்திரி வெயில் இன்னும் தொடங்காத நிலையில், தமிழகம் உட்பட உலகம் முழுவதும் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. இதனால் மக்கள் கடுமையாக அவது அடைந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக ஆட்டோ, பேருந்து ஓட்டுநனர், சாலையோர வியாபாரிகள் என பலரும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதன் காரணமாக ஒவ்வொருவரும் தங்களின் உடல் நிலையை பார்த்துக்கொள்ள வேண்டிய காட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். இந்த நிலையில், இந்த வெயில் காலத்தில் என்னென்ன காய்கறிகள் சாப்பிர வேண்டும். எதை சாப்பிட கூடாது என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.

தமிழகத்தில் தற்போது கொடூர வெயில் அடித்து வருகிறது. வரும் நாட்களில் இன்னும் அதிக வெயில் இருக்கும் என தெரிகிறது. இந்த கோடை வெயிலில் நமது உடலை பாதுகாத்துக்கொள்ள நாம் ஆரோக்கியமான உணவுகளை உட்கொள்வது அவசியமாகிறது. 

தண்ணீர் 

இந்த வெயில் காலத்தில் நமது உடல் அதிக உஷ்ணமாக இருக்கக்கூடும். அதனால் நாம் அதிக தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 3 லீட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். அதேபோல் அவ்வப்போது தனிப்பழம் (Watermelon), சாத்துக்குடி (Sweet Lemon) போன்ற பானங்களை குடிப்பது நல்லது. இது உங்களின் உடலை குளிச்சியாக வைத்துக்கொள்ளும். 

காய்கறி பழங்கள் 

வெயில் காலத்தில் கேரட், முள்ளங்கி வெள்ரிக்காய் உள்ளிட்ட நீர் சத்து நிறைந்த காய்கறிகளை சாப்பிடுவதை சாப்பிடுவது நல்லது. இது போன்ற காயகறிகள் உங்கள் செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது. குறிப்பாக கேரட், முள்ளங்கி போன்றவை குளிர்கால பயிர்கள் ஆகும். அதேபோல் பழங்களில் தனிப்பழம், கிர்ணிப்பழம், திராட்சை, நுங்கு போன்றவை சாப்பிடுவது நல்லது. அதேசமயம் இந்த கோடை காலத்தில் விளையும் மாம்பழத்தை அளவாக சாப்பிடுவது நல்லது. மாம்பழம் நமது உடலுக்கு வெப்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அதனால் அதனை சாப்பிட வேண்டும், அதேசமயம் மாம்பிழம் சாப்பிடுவதால், மல சிக்கல் ஏதும் இருக்காது. 

பழைய சாதம்: அதேபோல் வெயில் காலங்களில் காலை உணவாக பழைய சாதம் (Ice Briyani) சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது. அது உங்கள் உடலை குளிச்சியாக வைக்க பெரிதும் உதவும். 

வெயில் காலங்களில் என்ன சாப்பிட கூடாது 

அதிக வெயில் தாக்கம் இருக்ககூடிய இந்த கோடை காலத்தில், காரமிக்க உணவுகளை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க முடியும். மிளகாயில் இருக்கும் கேப்சைசின் உடல் அதிக வெப்பத்தை தரக்கூடியது. இந்த கோடை காலங்களில் நமது சமையலில் அதிகப்படியான காரத்தை சேர்த்துக்கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. அவை செரிமான பாதையில் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். மேலும், அஜீரணக்கோளாறுகளும் உண்டாகும். 

கீரை: கோடை காலங்களில் பாலக்கீரை போன்ற கீரைகள் உட்கொள்வது சிறுநீரங்களை கடினமாக வேலை செய்ய வைக்கும். எனவே செரிமான அமைப்புகள் அதிகம் வேலை செய்யாமல் இருக்க கீரை வகைகளை தவிர்ப்பது நல்லது. 

வெங்காயம்: வெங்காயத்தில் இருக்கும் கந்தகம் அதிக வெப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடியது. அதனால் வாயு பிரச்சனை, வயிறு உப்புதல் மற்றும் நெஞ்சு எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். எனவே வெயில் காலத்தில் இதனை சாப்பிடாமல் தவிப்பது நல்லது. 

இஞ்சி மற்றும் பூண்டு: இஞ்சி மற்றும் பூண்டு ஆகியவற்றில் அதிக மருத்துவ குணங்கள் உண்டவை. ஆனால் இவை இயற்கையாகவே அதிக வெப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. இஞ்சி, பூண்டில் இருக்கும் அலிசின் போன்ற சேர்மங்கள், ரத்த ஓட்டத்தை தூண்டும். இதனால் வளர்சிதை மாற்ற வெப்பத்தை அதிகரிக்க செய்துவிடும். எனவே வெப்ப காலத்தில் இதனை அளவோடு சாப்பிடுவது நல்லது. 

