English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கை, கால்களில் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் ஜாக்கிரதை: கல்லீரல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம்

Liver Damage Symptoms: கல்லீரலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் நம் உடலில் எனென்ன அறிகுறிகள் தோன்றும்? அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 15, 2025, 03:20 PM IST
  • கல்லீரல் செயலிழப்பால் உடலின் இரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படுகிறது.
  • கால்கள் மற்றும் கைகளில் வீக்கம் ஏற்படுவது கல்லீரல் நோயின் அறிகுறியாகும்.
  • கைகள் மற்றும் கால்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் மாறுவது கல்லீரலைப் பரிசோதிக்க வேண்டும் என்பதற்கான அறிகுறி.

Trending Photos

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்தின் முதல் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon5
rajinikanth
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்தின் முதல் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
12 ஆண்டுக்குப் பிறகு கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு குபேர யோகம், ராஜ வாழ்க்கை
camera icon7
Guru Peyarchi
12 ஆண்டுக்குப் பிறகு கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு குபேர யோகம், ராஜ வாழ்க்கை
தொப்பை கொழுப்பை எரிக்க... தசைகள் வலுவாக உதவும்... டாப் சைவ புரத உணவுகள்!
camera icon8
Weight Loss Tips
தொப்பை கொழுப்பை எரிக்க... தசைகள் வலுவாக உதவும்... டாப் சைவ புரத உணவுகள்!
Coolie Collection Day 1: கூலி படத்தின் முதல் நாள் வசூல்! எத்தனை கோடி தெரியுமா?
camera icon7
Coolie
Coolie Collection Day 1: கூலி படத்தின் முதல் நாள் வசூல்! எத்தனை கோடி தெரியுமா?
கை, கால்களில் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் ஜாக்கிரதை: கல்லீரல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம்

Liver Damage Symptoms: நம் உடலில் உள்ள முக்கிய பாகங்களில் ஒன்றான கல்லீரல் ஒவ்வொரு நாளும் 500 க்கும் மேற்பட்ட பணிகளைச் செய்கிறது. கல்லீரலின் உதவியின்றி, நம் உடலின் பிற உறுப்புகளால் வேலையைச் சரியாகச் செய்ய முடியாது. அதில் ஏதேனும் குறைபாடு இருந்தால், உடல் முன்கூட்டியே சமிக்ஞைகளை வழங்கத் தொடங்குகிறது. கைகள் மற்றும் கால்களில் காணப்படும் சில சிறப்பு அறிகுறிகள், கைகளில் வீக்கம், தோலில் மஞ்சள் நிறம் மற்றும் கால்விரல்களில் வீக்கம் போன்றவை கல்லீரல் பிரச்சனைக்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். 

கல்லீரலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் நம் உடலில் எனென்ன அறிகுறிகள் தோன்றும்? அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

கல்லீரல் உடலின் இரத்தத்தை சுத்தம் செய்வதிலும், ஊட்டச்சத்துக்களை அதிகரிப்பதிலும், உடல் செயல்பாடுகளைச் செய்வதிலும் முக்கிய பங்கு வகிப்பதால் கல்லீரல் நோய்களின் அறிகுறிகளைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். கல்லீரல் செயலிழப்பின் இந்த அறிகுறிகளை கண்டால், உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.

கல்லீரல் பிரச்சனையின் 5 முக்கிய அறிகுறிகள்

உள்ளங்கை சிவத்தல்

உள்ளங்கைகளின் நிறம் எப்போதும் சிவப்பாகவும் குளிர்ச்சியாகவும் இருந்தால், அது கல்லீரல் பாதிப்பின் அறிகுறியாகும். கல்லீரல் செயலிழப்பால் உடலின் இரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படும்போது இது பெரும்பாலும் நிகழ்கிறது. சில நேரங்களில் உள்ளங்கைகளில் வீக்கம் மற்றும் அரிப்பும் இருக்கும்.

சிலந்தி நரம்புகள்

கால்களில், குறிப்பாக கீழ் பகுதியில் சிலந்தி வலை போன்ற நரம்புகளின் தோற்றம், கல்லீரல் பாதிப்பின் அறிகுறியாக கருதப்படுகிறது. கல்லீரலின் செயல்பாடு பாதிக்கப்பட்டு, இதன் காரணமாக இரத்த உறைவு உருவாகத் தொடங்குவதால் இது நிகழ்கிறது. இந்த உறைந்த கட்டிகள் காரணமாக, சில நேரங்களில் கால்களிலும் காயங்கள் உருவாகத் தொடங்குகின்றன.

விரல்கள் ஒட்டிக்கொள்ளுதல்

கல்லீரலின் செயல்பாடு பாதிக்கப்படுவதால், கால்கள் மற்றும் கைகளின் விரல்கள் வீங்கி, குறிப்பாக நகங்களைச் சுற்றியுள்ள தோல் வீங்கி, விரல்கள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக்கொள்ளத் தொடங்குகின்றன. கல்லீரல் நல்ல நிலையில் இல்லாததால், உடலில் இரத்தம் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் சரியாக வழங்கப்படாததால் இது நிகழ்கிறது.

கைகள் மற்றும் கால்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாறுதல்

மஞ்சள் காமாலை கல்லீரல் நோயின் அறிகுறியாகும். கைகள் மற்றும் கால்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் மாறுவது கல்லீரலைப் பரிசோதிக்க வேண்டும் என்பதற்கான அறிகுறியாகும். இது தவிர, சில நேரங்களில் கண்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாறுவதும் கல்லீரல் பாதிப்பையும் குறிக்கிறது. சில நேரங்களில் இந்த மஞ்சள் நிறம் மூக்கு மற்றும் கண்களைச் சுற்றி உறையத் தொடங்குகிறது.

வீக்கம்

கால்கள் மற்றும் கைகளில் வீக்கம் ஏற்படுவது கல்லீரல் நோயின் அறிகுறியாகும். கல்லீரல் சரியாக செயல்படாதபோது, கால்கள் மற்றும் கைகளுடன் சேர்ந்து வயிற்றில் தண்ணீர் நிரம்புவது போன்ற ஒரு பிரச்சனை உணரப்படுகிறது. இந்த நிலை எடிமா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது தவிர, வயிற்றில் வீக்கம் மற்றும் சோர்வு ஆகியவை கல்லீரல் பாதிப்பின் அறிகுறிகளாக பார்க்கப்படுகின்றன.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | உச்சி முதல் பாதம் வரை: நெல்லிக்காயின் அற்புத நன்மைகள்

மேலும் படிக்க | யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா? இந்த 5 பழக்கங்களை உடனே நிறுத்துங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

நாட்டின் மீது பற்று, தமிழின் மீது தாகம், இலக்கியத்தில் ஆர்வம், எழுதுவதில் நாட்டம், புத்தகங்கள் மீது பித்து, புதுமையில் விருப்பம், பழமையுடன் நெருக்கம், இசையின் மீது ஈர்ப்பு, பலவித ரசனைகளின் ரசிகை!!

...Read More

LiverLiver HealthhealthHealth TipsHome Remedies

Trending News