கை, கால்களில் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் ஜாக்கிரதை: கல்லீரல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம்

Liver Damage Symptoms: நம் உடலில் உள்ள முக்கிய பாகங்களில் ஒன்றான கல்லீரல் ஒவ்வொரு நாளும் 500 க்கும் மேற்பட்ட பணிகளைச் செய்கிறது. கல்லீரலின் உதவியின்றி, நம் உடலின் பிற உறுப்புகளால் வேலையைச் சரியாகச் செய்ய முடியாது. அதில் ஏதேனும் குறைபாடு இருந்தால், உடல் முன்கூட்டியே சமிக்ஞைகளை வழங்கத் தொடங்குகிறது. கைகள் மற்றும் கால்களில் காணப்படும் சில சிறப்பு அறிகுறிகள், கைகளில் வீக்கம், தோலில் மஞ்சள் நிறம் மற்றும் கால்விரல்களில் வீக்கம் போன்றவை கல்லீரல் பிரச்சனைக்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
கல்லீரலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் நம் உடலில் எனென்ன அறிகுறிகள் தோன்றும்? அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?
கல்லீரல் உடலின் இரத்தத்தை சுத்தம் செய்வதிலும், ஊட்டச்சத்துக்களை அதிகரிப்பதிலும், உடல் செயல்பாடுகளைச் செய்வதிலும் முக்கிய பங்கு வகிப்பதால் கல்லீரல் நோய்களின் அறிகுறிகளைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். கல்லீரல் செயலிழப்பின் இந்த அறிகுறிகளை கண்டால், உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
கல்லீரல் பிரச்சனையின் 5 முக்கிய அறிகுறிகள்
உள்ளங்கை சிவத்தல்
உள்ளங்கைகளின் நிறம் எப்போதும் சிவப்பாகவும் குளிர்ச்சியாகவும் இருந்தால், அது கல்லீரல் பாதிப்பின் அறிகுறியாகும். கல்லீரல் செயலிழப்பால் உடலின் இரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படும்போது இது பெரும்பாலும் நிகழ்கிறது. சில நேரங்களில் உள்ளங்கைகளில் வீக்கம் மற்றும் அரிப்பும் இருக்கும்.
சிலந்தி நரம்புகள்
கால்களில், குறிப்பாக கீழ் பகுதியில் சிலந்தி வலை போன்ற நரம்புகளின் தோற்றம், கல்லீரல் பாதிப்பின் அறிகுறியாக கருதப்படுகிறது. கல்லீரலின் செயல்பாடு பாதிக்கப்பட்டு, இதன் காரணமாக இரத்த உறைவு உருவாகத் தொடங்குவதால் இது நிகழ்கிறது. இந்த உறைந்த கட்டிகள் காரணமாக, சில நேரங்களில் கால்களிலும் காயங்கள் உருவாகத் தொடங்குகின்றன.
விரல்கள் ஒட்டிக்கொள்ளுதல்
கல்லீரலின் செயல்பாடு பாதிக்கப்படுவதால், கால்கள் மற்றும் கைகளின் விரல்கள் வீங்கி, குறிப்பாக நகங்களைச் சுற்றியுள்ள தோல் வீங்கி, விரல்கள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக்கொள்ளத் தொடங்குகின்றன. கல்லீரல் நல்ல நிலையில் இல்லாததால், உடலில் இரத்தம் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் சரியாக வழங்கப்படாததால் இது நிகழ்கிறது.
கைகள் மற்றும் கால்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாறுதல்
மஞ்சள் காமாலை கல்லீரல் நோயின் அறிகுறியாகும். கைகள் மற்றும் கால்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் மாறுவது கல்லீரலைப் பரிசோதிக்க வேண்டும் என்பதற்கான அறிகுறியாகும். இது தவிர, சில நேரங்களில் கண்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாறுவதும் கல்லீரல் பாதிப்பையும் குறிக்கிறது. சில நேரங்களில் இந்த மஞ்சள் நிறம் மூக்கு மற்றும் கண்களைச் சுற்றி உறையத் தொடங்குகிறது.
வீக்கம்
கால்கள் மற்றும் கைகளில் வீக்கம் ஏற்படுவது கல்லீரல் நோயின் அறிகுறியாகும். கல்லீரல் சரியாக செயல்படாதபோது, கால்கள் மற்றும் கைகளுடன் சேர்ந்து வயிற்றில் தண்ணீர் நிரம்புவது போன்ற ஒரு பிரச்சனை உணரப்படுகிறது. இந்த நிலை எடிமா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது தவிர, வயிற்றில் வீக்கம் மற்றும் சோர்வு ஆகியவை கல்லீரல் பாதிப்பின் அறிகுறிகளாக பார்க்கப்படுகின்றன.
