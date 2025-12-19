காலையில் எழுந்தவுடன் தலை வலிக்கிதா? இவை காரணமாக இருக்கலாம்.... ஜாக்கிரதை!!

Reasons for Early Morning Headache: குளிர்காலத்தில், சிலர் காலையில் எழுந்தவுடன் தலைவலியால் அவதிப்படுகிறார்கள். இந்த வலி சில நேரங்களில் சாதாரணமானதாக, லேசாக இருக்கும். ஆனால், சில நேரங்களில் இது படிப்படியாக மிகவும் கடுமையானதாகி, அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சிலர் இதைப் புறக்கணித்து விடுகிறார்கள். ஆனால் அப்படி செய்வது தவறு. இப்படிப்பட்ட தலைவலி உடலில் ஊட்டச்சத்துக்கள் இல்லாததைக் குறிக்கிறது.
காலையில் வரும் தலைவலி
குளிர்காலத்தில் வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் இரத்த ஓட்டம் குறைகிறது. இது மூளைக்கு போதுமான ஆக்ஸிஜன் செல்வதைத் தடுக்கிறது. கூடுதலாக, தினசரி உணவில் ஊட்டச்சத்துக்கள் குறைவாக இருந்தால், காலை தலைவலி நீண்ட நேரம் நீடிக்கும். ஆகையால், தலைவலியை இலகுவாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. அவை உடலில் ஊட்டச்சத்துக்களின் குறைபாட்டை குறிக்கின்றன. மேலும் அவற்றைப் புரிந்துகொண்டு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது பெரிய பிரச்சினைகளைத் தடுக்க உதவும்.
காலையில் எழுந்தவுடன் தலைவலி ஏன் வருகிறது?
காலை தலைவலிக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் உணவில் சில அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் இல்லாதது. மெக்னீசியம் குறைபாடு நரம்புகளில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது, இது தலைவலி மற்றும் ஒற்றைத் தலைவலிக்கு வழிவகுக்கிறது. வைட்டமின்கள் B2 மற்றும் B12 மூளைக்கு ஆற்றலை வழங்குகி மற்றும் சரியான நரம்பு செயல்பாட்டிற்கு உதவுகின்றன. இந்த வைட்டமின்களின் குறைபாடு காலையில் எழுந்திருக்கும் போது தலையில் கனத்தையும் வலியையும் ஏற்படுத்தும்.
குறைவான தண்ணீர் குடிப்பதும் ஒரு காரணம்
குளிர்காலத்தில் மக்கள் பெரும்பாலும் தண்ணீரைக் குறைவாகவே குடிப்பார்கள், இது நீரிழப்புக்கு வழிவகுக்கிறது மற்றும் மூளைக்கு இரத்த ஓட்டம் குறைகிறது. இதனால் தலைவலி ஏற்படுகிறது. கூடுதலாக, இரும்புச்சத்து குறைபாடு இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்தும். இது காலையில் எழுந்திருக்கும் போது கனத்தை ஏற்படுத்தும். ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களின் குறைபாடு மூளையில் வீக்கத்தின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. இது காலை தலைவலியை ஏற்படுத்தும். எனவே, சீரான மற்றும் சத்தான உணவை உட்கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.
இவற்றை உணவில் சேர்ப்பது மிக அவசியம்
காலை தலைவலியைக் குறைக்க, அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகளை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது அவசியம். மெக்னீசியத்திற்கு, பாதாம், பூசணி விதைகள், கீரை மற்றும் வாழைப்பழங்களை சாப்பிடலாம். இவை நரம்புகளை தளர்த்தி வலியைக் குறைக்கின்றன. முட்டை, பால், தயிர் மற்றும் முழு தானியங்கள் வைட்டமின்கள் B12 மற்றும் B2 இன் நல்ல ஆதாரங்களாக உள்ளன. அவை மூளைக்கு ஆற்றலை வழங்குகி காலை சோர்வை எதிர்த்துப் போராட உதவுகின்றன.
இரும்புச்சத்து குறைபாட்டை சரிசெய்ய வேண்டும்
இரும்புச்சத்து குறைபாட்டை சமாளிக்க, கீரை, வெல்லம், கொண்டைக்கடலை மற்றும் பருப்பு வகைகளை சாப்பிடுது நல்லது. அவை ஆரோக்கியமான இரத்த ஆக்ஸிஜன் அளவை பராமரிக்க உதவுகின்றன. வால்நட்ஸ், ஆளி விதைகள் மற்றும் சியா விதைகள் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களின் சிறந்த ஆதாரங்களாக உள்ளன. அவை வீக்கத்தைக் குறைக்கவும் தலைவலியைப் போக்கவும் உதவுகின்றன. மேலும், நீரிழப்பைத் தவிர்க்கவும், காலையில் புத்துணர்ச்சியுடன் உணரவும் நாள் முழுவதும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதும் மிக அவசியமாகும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | மலச்சிக்கலை சீக்கிரமே தீர்க்கும் 7 யோகாசனங்கள்! ரொம்ப ஈசியா செய்யக்கூடியது..
மேலும் படிக்க | 10 நிமிட உடற்பயிற்சி..30 கிலோ எடை குறைந்த பெண்! என்னென்ன பயிற்சிகள்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ