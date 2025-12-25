உடல் எடையை குறைக்க உதவும் டாப் 4 Drinks! ஒரு மாதத்தில் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குமாம்

Better Digestion And Weight Loss Tips: ஒட்டுமொத்த உடலுக்கு செரிமானம் என்பது மிகவும் முக்கியம். இன்றைய காலக் கட்டத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் அந்தந்த பருவக் காலத்தை பொருட்படுத்தாமல், தங்கள் வேகமான வாழ்க்கை முறை காரணமாக நேர்மற்ற நேரத்தில் பலவகையான உணவுகளை சாப்பிட்டு வருகின்றனர். இதனால், மலச்சிக்கல் போன்ற செரிமான பிரச்னைகளால் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, நாம் சாப்பிடும் உணவில் கவனமாக இருப்பது அவசியம். குறிப்பாக, இரவு மற்றும் காலை நேரத்தில் சாப்பிடும் உணவு முக்கியமானது. எனவே, அந்த நேரத்தில் ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும். மேலும், எளிதாக செரிமான ஆகக்கூடிய உணவை எப்போதுமே சாப்பிடுவது அவசியம். இல்லையெனில் மலச்சிக்கல் போன்றவை ஏற்படலாம். எனவே, செரிமான பிரச்னைகளால் அவதிப்பட்டு வருபவர்கள் இந்த உணவுகளை எடுத்து கொள்வதன் மூலம் சீரான செரிமானத்தை கொண்டு வரும்.
உடல் எடையை குறைக்க உதவும் டாப் 4 Drinks
சீரகம் - சீரகம் செரிமானத்திற்கு உகந்தது. சீரக தண்ணீரை குடிப்பதன் மூலம் குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நன்றாக இருக்கும். மேலும், செரிமானத்திற்கு மிகவும் நல்லது. அஜீரணம் மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகளுக்கு சீரகம் உதவுகிறது. தலைவலியை கூட சீரக தண்ணீர் குணப்படுத்தும் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். முதலில் ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க வைக்க வேண்டும். அதன்பிறகு, அதில் சிறிது சீரகத்தை போட்டு கொதிக்க விடவும். சீரக தண்ணீர் 5 நிமிடம் கொதித்தபிறகு, அதனை வடிக்கட்டி குடிக்கலாம்.
ஓம விதைகள் - ஓம விதைகள் செரிமானத்திற்கு மிகவும் நல்லது. ஓமம் மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த ஒன்றாகும். ஓம விதைகள், ஓம நீர் போன்றவற்றை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதால் உடல் பருமன், ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்னைகள் வராது என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். செரிமான பிரச்னைகளால் அவதிப்படுபவர்கள் இந்த ஓம விதைகளை சாப்பிடலாம். சளி, இருமல் பிரச்னைகள் வராமல் தடுக்கும்.
இஞ்சி - இஞ்சி செரிமானத்திற்கு சிறந்த உணவாக கருதப்படுகிறது. இஞ்சியை தினசரி உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் செரிமானத்தை சீராக்கும். மேலும், வாரத்திற்கு ஒருமுறை இஞ்சியை கசாயம் போன்று குடிப்பது நல்லது. மேலும், உணவில் சிறிய சிறிய துண்டுகளாக சேர்ப்பது நல்லது. மேலும், இஞ்சி டீ போன்றவற்றையும் குடிக்கலாம். இஞ்சியை தினசரி உணவில் சேர்த்து கொள்வது ஒட்டுமொத்த உடலுக்கும் நல்லது
வெந்தயம் - வெந்தய விதைகள் ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது. பெருஞ்சீரக விதைகளில் அனெத்தோல் மற்றும் ஃபிளாவனாய்டுகள் போன்ற பைட்டோ கெமிக்கல்கள் உள்ளன. அவை அமிலத்தன்மை மற்றும் வயிறு உப்புசம் போன்ற பிரச்னைகளை நிவர்த்தி செய்வதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. பெருஞ்சீரக விதைகளை சாப்பிடுவதற்கான சிறந்த வழி, அதனை உணவுக்குப் பிறகு மென்று சாப்பிடலாம். இல்லையெனில், சீரக தண்ணீர் குடிக்கலாம். தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து, அதில் சிறிது சீரகத்தை போட்டு 5 நிமிடம் கொதிக்க வைத்து குடிக்கலாம்.
வெதுவெதுப்பான நீர்
காலையில் வெதுவெதுப்பான நீரைக் குடிப்பது நீரேற்றத்தை அளிப்பதாகவும், ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிப்பதாகவும், நச்சுக்களை வெளியேற்றுவதாகவும் உதவுகிறது. வெதுவெதுப்பான நீரைக் அதிகாலையில் குடிப்பது சிறந்த நேரமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் உடலுக்கு அதிக ஆரோக்கிய நன்மைகள் கிடைக்கும்.
வெதுவெதுப்பான நீரைக் குடிப்பது, குடல் செயல்பாட்டைத் தூண்டுவதன் மூலமும், வயிற்று உப்புசத்தைக் குறைப்பதன் மூலமும், வெளியேற்றத்தை உதவுவதன் மூலமும் செரிமானத்தை ஆதரிக்கும். மேலும், உடல் எடையை குறைப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. குறிப்பாக, மேலே குறிப்பிட்ட சீரகம், வெந்தயம், ஒம விதைகள் போன்றவை உடல் எடையை குறைக்க உதவும். இதனை தினமும் காலையில் குடிப்பது கெட்ட கொழுப்பை கரைக்க உதவும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
(பொருப்பு துறப்பு : இந்த கட்டுரையில் இருக்கும் தகவல்கள் யாவும் பொதுவான தளங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை ஆகும். இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது)
மேலும் படிக்க: சராசரியாக எவ்வளவு நேரம் உடலுறவு கொள்ள வேண்டும்? பதில் இதுதான்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ