15 நாட்களில் தொப்பையை குறைக்க.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் - செம்ம Change இருக்கும்!

Belly Fat Reduction Exercise: இன்றைய காலத்தில் இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் உடல் பருமன் என்பது பெரும் பிரச்னையாக உள்ளது. உடல் பருமானால் பல்வேறு உடல்நல பிரச்னைகளையும் சந்தித்து வருகின்றனர். இதனால், உடல் எடையை குறைக்க பலரும் ஜிம், யோகா போன்றவற்றை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆனால், தொப்பையை குறைப்பது என்பது சுற்று கடினமான விஷயம் தான்.
தொப்பையை குறைக்க கடினமான உடற்பயிற்சிகள் தேவைப்படுகிறது. நம் உடலில் கொழுப்புகள் அனைத்து அடிவயிறு மற்றும் தொடையில் சேருகிறது. இதனால், தொப்பை குறைப்பது ஈஸியான விஷயம் இல்லை. ஒட்டுமொத்த உடல் எடையும் குறைந்த பிறகே, கடைசியாக தொப்பை குறையக் கூடும். எனவே, தொப்பையை குறைப்பதற்கான சில பிரத்யேக உடற்பயிற்சிகளை செய்வது முக்கியம். எனவே, தொப்பையை குறைப்பதற்கான டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
தொப்பை குறைப்பதற்கான உடற்பயிற்சிகள்
முதலாவது உடற்பயிற்சி அனைவருக்கும் தெரிந்த plank தான். முழங்கைகளை தரையில் ஊன்றி, உங்கள் உடலை தலை முதல் குதிகால் வரை நேராக வைக்க வேண்டும். உங்கள் முழங்கைகளை கொண்டு balance செய்ய வேண்டும். இப்படியாக தினமும் ஒரு நிமிடம் வரை இருப்பது உங்கள் தொப்பையை குறைக்க உதவும். இந்த உடற்பயிற்சியை தினமும் மூன்று முறை செய்ய வேண்டும்.
இரண்டாவது உடற்பயிற்சி Mountain Climber ஆகும். முதலில் தரையில் உங்கள் இரண்டு கைகளை ஊன்றி, புஷ் அப் நிலையில் தொடங்கவும். தலை முதல் கணுக்கால் வரை ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும். முதுகை வளைக்க கூடாது. இதன்பிறகு, வலது முழங்கலை மார்பகத்தை நோக்கி கொண்டு வர வேண்டும். அதே நேரத்தில் இடது காலை நேராக வைத்திருக்க வேண்டும். முடிந்தவரை முழங்காலை மார்புக்கு அருகில் வரை கொண்டு வர வேண்டும். இதே போன்று, இடது முழங்காலை அசைக்க வேண்டும். இப்படி செய்வது உங்கள் தொப்பையை குறைக்க உதவுகிறது. இதனை தினமும் 30 வினாடிகள் மூன்று முறை செய்ய வேண்டும்.
மூன்றாவது பைசைக்கிள் க்ரஞ்ச் உடற்பயிற்சி. முதலில் தரையில் படுத்து, உங்கள் கைகளை உங்கள் தலைக்குப் பின்னால் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் தோள்களைத் தூக்கி, உங்கள் வலது முழங்கையை உங்கள் இடது முழங்காலுக்குக் கொண்டு வந்து, பக்கவாட்டில் மாறி மாறி செய்ய வேண்டும். இதுபோன்று 15 முதல் 20 முறை செய்ய வேண்டும்.
நான்காவதாக, உங்கள் முதுகு தண்டு தரையில் படும்படி, படுத்து கொள்ள வேண்டும். உங்கள் கை, கால்களையும் மேலே நோக்கி உயர்த்த வேண்டும். அப்படி உயர்த்தும்போது உங்கள் முதுகு தரையில் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். மேலும், உங்கள் இடது, வலது காலை ஒரே நேரத்தில் மெதுவாக தரையை நோக்க தாழ்த்த வேண்டும். இப்படியாக தினமும் 30 நிமிடம் செய்ய 3 முறை செய்ய வேண்டும். இந்த உடற்பயிற்சிக்கு டெட் பக்ஸ் என சொல்லப்படுகிறது.
ஐந்தாவதாக, ஹை க்னீ உடற்பயிற்சி. முதலில் நேராக நின்று கொண்டு, உங்கள் முழங்கால்களை ஒவ்வொன்றாக மேலே உயர்த்தி, 30 விநாடிகள் இந்த நிலையை அப்படியே வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த உடற்பயிற்சி உங்கள் தொப்பையை குறைக்க பெரும் பங்கு வகிக்கிறது.
