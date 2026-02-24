English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • உடல் எடையை குறைக்க உதவும் டாப் 5 உணவுகள்.. இதையெல்லாம் கட்டாயம் சாப்பிடுங்க

உடல் எடையை குறைக்க உதவும் டாப் 5 உணவுகள்.. இதையெல்லாம் கட்டாயம் சாப்பிடுங்க

Top Weight Loss Foods: உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் ஐந்து உணவுகளை கட்டாயம் சாப்பிட வேண்டும் மருத்துவர் கூறுகிறார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 24, 2026, 04:55 PM IST

Trending Photos

இந்தியாவின் பணக்கார யூடியூப்பர்கள்.. அவர்களின் சொத்து மதிப்பு என்ன?
camera icon6
Richest Youtubers
இந்தியாவின் பணக்கார யூடியூப்பர்கள்.. அவர்களின் சொத்து மதிப்பு என்ன?
மீனத்தில் சுக்கிர பெயர்ச்சி: மார்ச் முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், வெற்றி குவியும்
camera icon7
Shukra Peyarchi
மீனத்தில் சுக்கிர பெயர்ச்சி: மார்ச் முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், வெற்றி குவியும்
உத்திரட்டாதிக்கு மாறும் சூரியன்.. 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்! இனி தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்
camera icon7
Sun
உத்திரட்டாதிக்கு மாறும் சூரியன்.. 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்! இனி தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்
மூத்த குடிமக்கள் கவனத்திற்கு! ரயில்வே டிக்கெட் சலுகை மீண்டும் அமலாகிறதா? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!
camera icon6
IRCTC
மூத்த குடிமக்கள் கவனத்திற்கு! ரயில்வே டிக்கெட் சலுகை மீண்டும் அமலாகிறதா? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!
உடல் எடையை குறைக்க உதவும் டாப் 5 உணவுகள்.. இதையெல்லாம் கட்டாயம் சாப்பிடுங்க

Top Weight Loss Foods: இன்றைய காலத்தில் உடல் பருமன் என்பது பெரும் பிரச்னையாக உள்ளது. இதனால், உடல் எடையை குறைக்க பலரும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். உடல் பருமன் பிரச்னை இருப்பவர்களுக்கு சீரான முறையில் உடல் எடையை குறைப்பதற்கு உணவு கட்டுப்பாடு, ஜிம், உடற்பயிற்சி போன்றவற்றை செய்து வருகின்றனர். ஆனால், உடல் எடையை குறைப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்லை. இதற்கு பொறுமையும், தொடர்ந்து முயற்சிகள் மேற்கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.  குறிப்பாக, உணவில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த நிலையில், உடல் எடையை குறைப்பதற்கான ஐந்து உணவுகளை மருத்துவர் சந்தோஷ் ஜேக்கப் பகிர்ந்துள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

உடல் எடையை குறைக்க உதவும் உணவுகள்

இதுகுறித்து மருத்துவர் சந்தோஷ் ஜேக்கப் பகிர்ந்துள்ள வீடியோவில், உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் முதலில் தர்பூசணியை சாப்பிடுங்கள்.  100 கிராம் தர்பூசணிக்கு 30 கிராம் கலோரிகள் தான் உள்ளது. இதில் அதிக நீர்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது.  இதனை கட்டாயம் நீங்கள் எவ்வளவு அளவு வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.  இதனை உங்கள் டயட்டில் கட்டாயம் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். 

இரண்டாவதாக, காலிஃபிளவர், ப்ரோக்கோலியை உங்கள் டயட்டில் சேர்க்கலாம். இதில் இரண்டிலும் 100 கிராமில் 40 கலோரிகள் உள்ளன. ப்ரோக்கோலியில் வைட்டமின் கே, சி அதிகம் உள்ளன. காலிஃபிளவரில் பி12 அதிகம் உள்ளது. 

மூன்றாவதாக, சிக்கன் breast. இதனை உங்கள் டயட்டில் தாரளமாக சேர்க்கலாம். இதில் கலோரிகள் குறைவாக உள்ளன.  100  கிராம் சிக்கன் breast-ல் 300 கலோரிகள் தான் உள்ளன. ஆனால், இதனை deep fry செய்து சாப்பிடக் கூடாது. அப்படி சாப்பிடும்போது கலோரிகள் அதிகமாகும். இதனை கிரில் செய்தோ அல்லது எண்ணெய் spray செய்து சாப்பிடலாம். 

நான்காவதாக, வேகவைத்த வெள்ளை முட்டை. இதனை கட்டாயம் உங்கள் டயட்டில் சேர்க்க வேண்டும்.  தினமும் வெள்ளை முட்டை சாப்பிடுவது சிறந்தது. பசி எடுக்கும் போதெல்லாம் வெள்ளை முட்டையை சாப்பிட வேண்டும். இது உங்கள் பசியை கட்டுப்படுத்தும். இதில் அதிகளவு ப்ரோட்டீன் உள்ளது.  நம் பசியை கட்டுப்படுத்த சிறந்த உணவாக வெள்ளை முட்டை உள்ளது. 

ஐந்தாவதாக, உருளைக்கிழங்கு. 100 கிராம் உருளைக்கிழங்கில்  90 கலோரிகள் தான் உள்ளன. அதில் இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட் ரொம்ப அதிகம். இதனால், நம் பசியை கட்டுப்படுத்தும். உருளைக்கிழங்கை சிப்ஸ், french fries ஆக சாப்பிட்டால் கலோரியை 4 மடங்கு அதிகப்படுத்தும். இதனால், உருளைங்கிழங்கை பாலுடன் சேர்த்து நசுக்கி, மசாலா பொருட்க்ள் சேர்த்து சாப்பிடலாம். பொறியலாகவும் சாப்பிடலாம் என்று கூறினார். இந்த ஐந்து உணவுகள் உடல் எடையை கட்டாயம் குறைக்க உதவும் என்றார்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: உடல் எடை அதிகரிக்காமல் இருக்க இரவில் இதை செய்வது அவசியம்

மேலும் படிக்க: 15 நாட்களுக்கு காலை உணவை ஸ்கிப் செய்தால் உடலில் ஏற்படும் ஆபத்தான மாற்றங்கள்!!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

 

About the Author
weight lossWeight Loss Tipsweight loss foodWeight Loss Food Chart

Trending News