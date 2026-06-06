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உடல் எடை குறைப்பில்.. தப்பித் தவறியும் 5 தவறை பண்ணாதீங்க.. என்ன தெரியுமா?

Weight Loss Mistakes: உடல் எடை குறைப்பில் சில தவறுகளை எக்காரணம் கொண்டும் செய்யக் கூடும். நீங்கள் செய்யும் தவறுகள் மூலம் உடலில் உள்ள தசைகள் குறைந்து, பலவீனமாக இருப்பீர்கள். உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தில் என்னென்ன தவறுகள் செய்யக் கூடாது என்பது குறித்து மருத்துவர் பால் மாணிக்கம் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 06, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:02 PM IST
உடல் எடை குறைப்பில்.. தப்பித் தவறியும் 5 தவறை பண்ணாதீங்க.. என்ன தெரியுமா?
Image Credit: Weigth Loss Mistakes Tamil (Image Source: Chatgpt AI)

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

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