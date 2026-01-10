English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வெயிட் ஏறாத ஜீரோ கலோரி டாப் 5 உணவுகள்.. ஒரு மாதத்தில் செம்ம மாற்றம்!

Top 5 Weight Loss Food: உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் தினமும் உங்கள் டயர்ட்டில் இந்த டாப் 5 உணவுகள் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். இதன் மூலம் ஒரு மாதத்தில் உடல் எடையை நல்ல மாற்றத்தை காண முடியும்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 10, 2026, 07:18 PM IST
  • உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவரா?
  • இந்த 5 உணவுகளை சாப்பிடுங்கள்
  • செம்ம மாற்றம் இருக்கும்

Weight Loss Foods: இந்த காலக்கட்டத்தில் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் அனைவரும் இருக்கிறோம். காலை முதல் மாலை வரை ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து, உடலுக்கு எந்த ஒரு அசைவும் கொடுக்காமல் இருப்பதால், உடல் எடைய வேகமாக அதிகரிக்கிறது. இதனால், பலரும் உடல் பருமன் காரணமாக, பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வருகிறார்கள்.  அப்படி உடல் பருமன் காரணமாக, சிரமத்தை எதிர்கொள்கின்றனர். இதற்காக தினரி உடற்பயிற்சி, யோகா, நடைபயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அதே நேரத்தில் உணவிலும் கவமனாக இருப்பது நல்லது. உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் உணவில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். எண்ணெய்யில் பொரித்த உணவுகள், துரித உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. இதனால், ஆரோக்கியமான குறைவான கலோரிகொண்ட உணவுகளை சாப்பிடுவது சிறந்தது. எனவே, உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் இந்த டாப் 5 உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதில் குறைந்த கலோரிகள் உள்ளன. இதனால், உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவும். அவை என்னவென்று பார்ப்பாம்.

உடல் எடையை குறைக்கும் டாப் 5 உணவுகள்

காளான் - உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் காளானை எடுத்துக் கொள்வது சிறந்தது. காளானில் எண்ணற்ற ஆரோக்கிய நன்மைகள் உள்ளன. 100 கிராம் காளானில் வெறும் 23 கலோரிகள் உள்ளன.  90 சதவீதம் காளானில் அதிக நீர்ச்சத்து கொண்டுள்ளன. எனவே, காளானை உங்கள் டயர்ட்டில் கட்டாயம் சேர்க்க வேண்டும். 

கீரைகள் - கீரைகளை உங்கள் டயர்ட்டில் கட்டாயம் சேர்க்க வேண்டும். 100 கிராம் கீரையில் 23 கலோரிகள் மட்டுமே உள்ளன. எனவே, தாரளமான கீரைகளை உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்க்கவும். இதன் மூலம் உங்கள் உடல் எடையை குறைக்க உதவும்.  இதில் இருப்புச் சத்து மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளன. நீண்ட நேரம் பசி எடுக்காமல் வைத்துக் கொள்ளும். எனவே, இதனை உங்கள் டயர்ட்டில் தினமும் சேர்ப்பது சிறந்தது. 

முட்டைக்கோஸ் - முட்டைக்கோஸை தினமும் உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்க்க வேண்டும். 100 கிராம் முட்டைக் கோஸில் 25 கலோரிகள் உள்ளன. இதில் நார்ச்சத்து மற்றும் ஆண்டி ஆக்ஸிடண்ட் அதிகமாக உள்ளன.  நார்ச்சத்து உங்கள் செரிமானத்தை சீராக வைக்க உதவும். மேலும், முட்டைக்கோஸை உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்ப்பது உடல் எடையை குறைப்பது மட்டுமில்லாமல், அதிகளவில் ஆண்டிஆக்ஸிடண்ட் இருப்பதால், சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவும். 

பிளாக் டீ/காபி - பிளாக் டீ, காபியை உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்க்கலாம். நீங்கள் டீ, காபி பிரியராக இருந்தால், டயர்ட்டில் இருக்கும் அதில் பால் சேர்க்காமல், அதற்கு பதிலாக தண்ணீர் கலந்து குடிக்கலாம். அதில் சர்க்கரையும் சேர்க்கக் கூடாது.  இதனை குடிப்பதன் மூலம் உங்கள் உடல் எடை வேகமாக குறையும். 

மீன் - மீனில் ஏகப்பட்ட நன்மைகள் உள்ளன. இதனை தினமும் உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்க்கலாம். தினமம் இல்லையென்றால், வாரத்தில் மூன்று நாட்களாவது உங்கள் டயர்ட்டில் சேர்க்க முயற்சிக்கலாம். 

முட்டை - அனைவரும் தெரிந்து உணவு தான் இது முட்டை. முட்டையில் ஏகப்பட்ட நன்மைகள் உள்ளன. குறைந்த செலவில் உங்கள் உடல் எடையை குறைக்க முட்டை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அதாவது, முட்டையில் உள்ள ப்ரோட்டீன் உங்கள் உடல் எடையை கட்டுக்கோப்பாக வைக்க உதவுகிறது. எனவே, தினமும் 3 முதல் 4 முட்டைகளை தினமும் சாப்பிடலாம். இதில் ஒரு மஞ்சள் கரு மற்றும் மீதி முட்டையில் வெறும் வெள்ளை மட்டும் சாப்பிடுவது சிறந்தது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க:  2 மாதங்களில் 20 கிலோ குறைப்பது எப்படி? பக்காவாக ப்ளான் சொல்லும் Fitness Model..

 

 

 

